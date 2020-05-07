На доплати столичним медикам виділимо понад 984 млн грн, - Кличко
Київ завжди допомагав і допомагатиме столичним медикам. Навіть у ситуації, коли медзаклади отримують фінансування від Національної служби здоров'я, з якою безпосередньо підписали відповідні договори.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Ще раз нагадаю, що 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. За нею медзаклади почали отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. Це стосується і заробітної плати співробітникам. Її також тепер нараховує держава. Тобто, за законом, місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків закладів", - розповів він.
За його словами, за березень медичні працівники столиці отримали заробітну плату, премії та надбавку ще з бюджету міста. А за квітень - вже від Національної служби здоров’я. Тому така різниця у виплатах за ці два місяці.
"Київ віднайшов кошти в бюджеті міста на доплати всім медикам столиці. За квітень медпрацівникам нараховано з міського бюджету додаткові виплати відповідно відпрацьованого часу. Їх отримають медики комунальних некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги. Загалом з 1 квітня і до кінця року з бюджету столиці виділимо на доплати медикам понад 984 мільйона гривень", - підкреслив Кличко.
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