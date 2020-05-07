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Новини Коронавірус і карантин
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На доплати столичним медикам виділимо понад 984 млн грн, - Кличко

На доплати столичним медикам виділимо понад 984 млн грн, - Кличко

Київ завжди допомагав і допомагатиме столичним медикам. Навіть у ситуації, коли медзаклади отримують фінансування від Національної служби здоров'я, з якою безпосередньо підписали відповідні договори.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще раз нагадаю, що 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. За нею медзаклади почали отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. Це стосується і заробітної плати співробітникам. Її також тепер нараховує держава. Тобто, за законом, місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків закладів", - розповів він.

За його словами, за березень медичні працівники столиці отримали заробітну плату, премії та надбавку ще з бюджету міста. А за квітень - вже від Національної служби здоров’я. Тому така різниця у виплатах за ці два місяці.

"Київ віднайшов кошти в бюджеті міста на доплати всім медикам столиці. За квітень медпрацівникам нараховано з міського бюджету додаткові виплати відповідно відпрацьованого часу. Їх отримають медики комунальних некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги. Загалом з 1 квітня і до кінця року з бюджету столиці виділимо на доплати медикам понад 984 мільйона гривень", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється

Автор: 

карантин (18172) Київ (19788) Кличко Віталій (3536) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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07.05.2020 12:46 Відповісти
Повинен би фінансувати Степанов, а фінансує Кличко. Може Степанов непотрібний чиновник і його як самокатчика під суд?
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07.05.2020 12:49 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3111645.html Клоуни кивають один на одного, а грошей лікарям - як не було, так і нема)

Лікарі в шоці: де 300% доплат!?
Зеленський в шоці: Шмигаль! Де 300% доплат?
Шмигаль в шоці: Степанов! Де 300% доплат!?
Степанов в шоці: Місцева влада! Де 300% доплат!?
Місцева влада в шоці: Зеленський! Де 300% доплат!?......
Лікарі в шоці....
Діджіталізація, мля)))

Mossberg Dimitri
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07.05.2020 12:57 Відповісти
А вот мне интересно, кто будет доплачивать военным медикам, которые тоже работают с коронавирусными больными, но зарплата то у них не из местных бютжетов, а финансирование идёт с министерства.
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07.05.2020 13:03 Відповісти
Доплаты обещал Зеленский и Степанов, а платит местный бюджет, которому в связи с карантином КМУ уменьшил доходы. "Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов.Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против невыплат заработной платы. Дефицит государственного бюджета состоянием на 01.05.2020 года составляет 86,4 млрд. гривен." https://timeze2019.blogspot.com/. Мне кажется, что скоро не будет денег и на пенсии.
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07.05.2020 14:11 Відповісти
 
 