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Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский

Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал постановление о дальнейшем блокировании российских соцсетей на территории Украины.

Об этом народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока молчат президент и СНБО, мы сделали еще один шаг против цифрового оружия оккупанта. Только что Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшем блокировании российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять постановление", - написал нардеп.

По его словам, голосование по этому постановлению может состояться уже 13 мая – за два дня до окончания действия санкций.

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Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп Голоса Лозинский 01

ВР (29302) комитет (561) социальные сети (643) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+8
продление запрета российских соцсетей/ Назвавший Украину порноактрисой четыреждыуклонист подаёт Путину сигнал: свой я, свой/18.04.19 "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей.
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07.05.2020 13:54 Ответить
+5
Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 13:49 Ответить
+5
"Пока молчат президент и СНБО... 13 мая - за два дня до окончания действия санкций".

Т.е. Зеля с кагалом помолчали бы ещё недельку- и опять здравствуй Киселёв, так?
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07.05.2020 13:53 Ответить
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Власть не доверяет своему народу. Обидно
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07.05.2020 13:46 Ответить
Я тебе не доверяю
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07.05.2020 13:48 Ответить
Это твоё личное дело, я не могу тебе запрещать читать мои посты. А вот власть наша может тебе запретить что-то читать, смотреть, слушать. А ты радуйся этому, совок.
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07.05.2020 13:52 Ответить
нефигу читать свинорусские соцсети Пользуйся фейсбук
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07.05.2020 13:54 Ответить
Да-да, в Совке мне также говорили - проклятый Запад де может меня испортить
Не думал что, опять окажусь в Совке.
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07.05.2020 14:14 Ответить
Кацапы с помощью специального ПО делают по твоим лайкам, репостам, коментам твой психологический портрет. А также психологические портреты целых регионов. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему на выборах побеждает жоппоблок и прочая антиукраинская нечисть.
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07.05.2020 18:04 Ответить
и есть обьективная причина єтого недоверия, потому что даже в Европе русский продукт не фильтрует фактьі, что уже об украинцах говорить.
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07.05.2020 15:55 Ответить
Не смішили б вже з цим "блокуванням"...
Поставив оновлений "Яндекс" і все чудово працює.
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07.05.2020 13:48 Ответить
Хоть одна приятная новость!
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07.05.2020 13:48 Ответить
Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 13:49 Ответить
От пропагандиста украинцы пять лет тримали "ржачные" эфэсбэшные картинки .
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07.05.2020 14:07 Ответить
"Пока молчат президент и СНБО... 13 мая - за два дня до окончания действия санкций".

Т.е. Зеля с кагалом помолчали бы ещё недельку- и опять здравствуй Киселёв, так?
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07.05.2020 13:53 Ответить
продление запрета российских соцсетей/ Назвавший Украину порноактрисой четыреждыуклонист подаёт Путину сигнал: свой я, свой/18.04.19 "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей.
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07.05.2020 13:54 Ответить
А чего мы добились?
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07.05.2020 14:02 Ответить
А ви не знаєте?
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07.05.2020 14:12 Ответить
забетонированные намертво рашей тудэй мозги -как у многих забугорных флажков-это правильно?
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07.05.2020 14:14 Ответить
Шо значит чего??? Все научились VPN юзать...
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07.05.2020 14:37 Ответить
Нужно не только продлевать запрет соцсетей, а и запрещать все российское до полной деоккупации.
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07.05.2020 14:06 Ответить
Против, не нужно уподобляться Ирану и КНДР.
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07.05.2020 16:26 Ответить
Правильний крок. За це дякую!
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07.05.2020 14:11 Ответить
С дуру можно и ...писюн сломать!
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07.05.2020 14:18 Ответить
VPN??? Ні, не чув...
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07.05.2020 14:35 Ответить
А "Русское Радио" в Украине 7-ой год что делает?!
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07.05.2020 15:27 Ответить
Яндекс-карты запустите,а остальное и нафиг не надо
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07.05.2020 15:49 Ответить
Напуй!
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07.05.2020 17:54 Ответить
я снова хочу в париж - а что, уже бывал? - нет, уже хотел.
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07.05.2020 16:43 Ответить
Этот запрет только на бумаге - он ничего не дает
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07.05.2020 18:52 Ответить
 
 