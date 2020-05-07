Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал постановление о дальнейшем блокировании российских соцсетей на территории Украины.

Об этом народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока молчат президент и СНБО, мы сделали еще один шаг против цифрового оружия оккупанта. Только что Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшем блокировании российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять постановление", - написал нардеп.

По его словам, голосование по этому постановлению может состояться уже 13 мая – за два дня до окончания действия санкций.

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