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Новини
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Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський

Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав постанову про подальше блокування російських соцмереж на території України.

Про це народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки мовчить Президент та РНБО, ми зробили ще один крок проти цифрової зброї окупанта! Щойно Комітет національної безпеки підтримав нашу постанову про подальше блокування російських соцмереж. І рекомендував Парламенту ухвалити постанову", - написав нардеп.

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За його словами, голосування за цією постановою може відбутися вже 13 травня - за два дні до закінчення дії санкцій.

Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп Голосу Лозинський 01

Автор: 

ВР (15073) комітет (370) соціальні мережі (1192) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+8
продление запрета российских соцсетей/ Назвавший Украину порноактрисой четыреждыуклонист подаёт Путину сигнал: свой я, свой/18.04.19 "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей.
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07.05.2020 13:54 Відповісти
+5
Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 13:49 Відповісти
+5
"Пока молчат президент и СНБО... 13 мая - за два дня до окончания действия санкций".

Т.е. Зеля с кагалом помолчали бы ещё недельку- и опять здравствуй Киселёв, так?
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07.05.2020 13:53 Відповісти
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Власть не доверяет своему народу. Обидно
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07.05.2020 13:46 Відповісти
Я тебе не доверяю
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Это твоё личное дело, я не могу тебе запрещать читать мои посты. А вот власть наша может тебе запретить что-то читать, смотреть, слушать. А ты радуйся этому, совок.
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07.05.2020 13:52 Відповісти
нефигу читать свинорусские соцсети Пользуйся фейсбук
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07.05.2020 13:54 Відповісти
Да-да, в Совке мне также говорили - проклятый Запад де может меня испортить
Не думал что, опять окажусь в Совке.
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07.05.2020 14:14 Відповісти
Кацапы с помощью специального ПО делают по твоим лайкам, репостам, коментам твой психологический портрет. А также психологические портреты целых регионов. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему на выборах побеждает жоппоблок и прочая антиукраинская нечисть.
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07.05.2020 18:04 Відповісти
и есть обьективная причина єтого недоверия, потому что даже в Европе русский продукт не фильтрует фактьі, что уже об украинцах говорить.
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07.05.2020 15:55 Відповісти
Не смішили б вже з цим "блокуванням"...
Поставив оновлений "Яндекс" і все чудово працює.
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Хоть одна приятная новость!
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Комитет Рады поддержал продление запрета российских соцсетей, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 13:49 Відповісти
От пропагандиста украинцы пять лет тримали "ржачные" эфэсбэшные картинки .
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07.05.2020 14:07 Відповісти
"Пока молчат президент и СНБО... 13 мая - за два дня до окончания действия санкций".

Т.е. Зеля с кагалом помолчали бы ещё недельку- и опять здравствуй Киселёв, так?
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07.05.2020 13:53 Відповісти
продление запрета российских соцсетей/ Назвавший Украину порноактрисой четыреждыуклонист подаёт Путину сигнал: свой я, свой/18.04.19 "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей.
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07.05.2020 13:54 Відповісти
А чего мы добились?
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07.05.2020 14:02 Відповісти
А ви не знаєте?
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07.05.2020 14:12 Відповісти
забетонированные намертво рашей тудэй мозги -как у многих забугорных флажков-это правильно?
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07.05.2020 14:14 Відповісти
Шо значит чего??? Все научились VPN юзать...
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07.05.2020 14:37 Відповісти
Нужно не только продлевать запрет соцсетей, а и запрещать все российское до полной деоккупации.
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07.05.2020 14:06 Відповісти
Против, не нужно уподобляться Ирану и КНДР.
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07.05.2020 16:26 Відповісти
Правильний крок. За це дякую!
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07.05.2020 14:11 Відповісти
С дуру можно и ...писюн сломать!
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07.05.2020 14:18 Відповісти
VPN??? Ні, не чув...
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07.05.2020 14:35 Відповісти
А "Русское Радио" в Украине 7-ой год что делает?!
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07.05.2020 15:27 Відповісти
Яндекс-карты запустите,а остальное и нафиг не надо
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07.05.2020 15:49 Відповісти
Напуй!
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07.05.2020 17:54 Відповісти
я снова хочу в париж - а что, уже бывал? - нет, уже хотел.
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07.05.2020 16:43 Відповісти
Этот запрет только на бумаге - он ничего не дает
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07.05.2020 18:52 Відповісти
 
 