Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав постанову про подальше блокування російських соцмереж на території України.

Про це народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки мовчить Президент та РНБО, ми зробили ще один крок проти цифрової зброї окупанта! Щойно Комітет національної безпеки підтримав нашу постанову про подальше блокування російських соцмереж. І рекомендував Парламенту ухвалити постанову", - написав нардеп.

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За його словами, голосування за цією постановою може відбутися вже 13 травня - за два дні до закінчення дії санкцій.