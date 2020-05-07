Комітет Ради підтримав продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав постанову про подальше блокування російських соцмереж на території України.
Про це народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поки мовчить Президент та РНБО, ми зробили ще один крок проти цифрової зброї окупанта! Щойно Комітет національної безпеки підтримав нашу постанову про подальше блокування російських соцмереж. І рекомендував Парламенту ухвалити постанову", - написав нардеп.
За його словами, голосування за цією постановою може відбутися вже 13 травня - за два дні до закінчення дії санкцій.
Топ коментарі
+8 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар07.05.2020 13:54 Відповісти Посилання
+5 Lvbnhj
показати весь коментар07.05.2020 13:49 Відповісти Посилання
+5 Zelya Vsyo
показати весь коментар07.05.2020 13:53 Відповісти Посилання
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Не думал что, опять окажусь в Совке.
Поставив оновлений "Яндекс" і все чудово працює.
Т.е. Зеля с кагалом помолчали бы ещё недельку- и опять здравствуй Киселёв, так?