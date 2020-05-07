В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков
По состоянию на 6 мая 2020 специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства 34 агрорынка.
В том числе один в Запорожской, по 2 в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - в г. Киеве.
Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.
Топ комментарии
+6 Mora Zfayfer
показать весь комментарий07.05.2020 14:31 Ответить Ссылка
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
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+4 Sergii Ustim
показать весь комментарий07.05.2020 14:25 Ответить Ссылка
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коли буде 666 - маякніть!
не дай бог остановятся на 666..)))