В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков

По состоянию на 6 мая 2020 специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства 34 агрорынка.

В том числе один в Запорожской, по 2 в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - в г. Киеве.

Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко