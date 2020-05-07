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В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков

В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков

По состоянию на 6 мая 2020 специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства 34 агрорынка.

В том числе один в Запорожской, по 2 в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - в г. Киеве.

Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

Автор: 

рынок (534) Госпродпотребслужба (259)


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Топ комментарии
+6
В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков - Цензор.НЕТ 2673
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07.05.2020 14:31 Ответить
+4
справна цифра!
коли буде 666 - маякніть!
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07.05.2020 14:25 Ответить
+4
Вирусы были, есть и будут. Жизнь продолжается...
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07.05.2020 14:25 Ответить
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ВВП теперь ох и скаконёть...
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07.05.2020 14:24 Ответить
справна цифра!
коли буде 666 - маякніть!
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07.05.2020 14:25 Ответить
Вирусы были, есть и будут. Жизнь продолжается...
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07.05.2020 14:25 Ответить
Вирусы были, есть и будут есть!
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07.05.2020 14:33 Ответить
Сподіваюсь ціни трохи просяду..бо сьогодні один біля дому влупив 98,50 за кг помідорів..його було зтерто з мапи маршрутів..
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07.05.2020 14:29 Ответить
Свіжі огірки для порохоботів продавали по 5 грн. Знімай наліпку за Зе і давай на ринок🐸
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07.05.2020 14:33 Ответить
Алі, шо ти гониш..? 🥴
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07.05.2020 14:36 Ответить
А що? Огірки там дійсно дешеві!
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07.05.2020 14:47 Ответить
По 5 грн точно не бачив..десь у районі 35-40..
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07.05.2020 14:53 Ответить
555. Бінго! Оце так досягнення! Це ж скільки створених робочих місць? А ви все - буба, буба. Можуть як захочуть.
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07.05.2020 14:29 Ответить
Без транспорту до цих ринків не доїхати!
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07.05.2020 14:30 Ответить
В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков - Цензор.НЕТ 2673
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07.05.2020 14:31 Ответить
и больше открывать не надо, такое красивое число 555,
не дай бог остановятся на 666..)))
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07.05.2020 14:31 Ответить
Пока до рынка добредешь, то и свои огурцы поспеют.
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07.05.2020 15:07 Ответить
 
 