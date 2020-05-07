В Україні відкрили вже 555 продовольчих ринків

Станом на 6 травня 2020 року фахівці Держпродспоживслужби перевірили 586 суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Почали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готові до відкриття і закрилися самостійно з ініціативи керівництва 34 агроринки.

Зокрема, один у Запорізькій, по 2 у Дніпропетровській і Харківській областях та 29 - у м.Києві.

Через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.

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