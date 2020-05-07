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В Україні відкрили вже 555 продовольчих ринків

В Україні відкрили вже 555 продовольчих ринків

Станом на 6 травня 2020 року фахівці Держпродспоживслужби перевірили 586 суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Почали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готові до відкриття і закрилися самостійно з ініціативи керівництва 34 агроринки.

Зокрема, один у Запорізькій, по 2 у Дніпропетровській і Харківській областях та 29 - у м.Києві.

Через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні в Києві вже працюють 10 продовольчих ринків, - Кличко

Автор: 

ринок (460) Держпродспоживслужба1 (581)


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Топ коментарі
+6
В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков - Цензор.НЕТ 2673
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07.05.2020 14:31 Відповісти
+4
справна цифра!
коли буде 666 - маякніть!
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07.05.2020 14:25 Відповісти
+4
Вирусы были, есть и будут. Жизнь продолжается...
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07.05.2020 14:25 Відповісти
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ВВП теперь ох и скаконёть...
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07.05.2020 14:24 Відповісти
справна цифра!
коли буде 666 - маякніть!
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07.05.2020 14:25 Відповісти
Вирусы были, есть и будут. Жизнь продолжается...
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07.05.2020 14:25 Відповісти
Вирусы были, есть и будут есть!
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07.05.2020 14:33 Відповісти
Сподіваюсь ціни трохи просяду..бо сьогодні один біля дому влупив 98,50 за кг помідорів..його було зтерто з мапи маршрутів..
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Свіжі огірки для порохоботів продавали по 5 грн. Знімай наліпку за Зе і давай на ринок🐸
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07.05.2020 14:33 Відповісти
Алі, шо ти гониш..? 🥴
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07.05.2020 14:36 Відповісти
А що? Огірки там дійсно дешеві!
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07.05.2020 14:47 Відповісти
По 5 грн точно не бачив..десь у районі 35-40..
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07.05.2020 14:53 Відповісти
555. Бінго! Оце так досягнення! Це ж скільки створених робочих місць? А ви все - буба, буба. Можуть як захочуть.
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Без транспорту до цих ринків не доїхати!
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07.05.2020 14:30 Відповісти
В Украине открыли уже 555 продовольственных рынков - Цензор.НЕТ 2673
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07.05.2020 14:31 Відповісти
и больше открывать не надо, такое красивое число 555,
не дай бог остановятся на 666..)))
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07.05.2020 14:31 Відповісти
Пока до рынка добредешь, то и свои огурцы поспеют.
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07.05.2020 15:07 Відповісти
 
 