"Слуга народа" сможет самостоятельно принять законопроект о банках, голосов достаточно, - Арахамия
Фракция "Слуга народа" имеет достаточно голосов, чтобы без поддержки других фракций проголосовать во втором чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
"Я думаю, что по "банкам" у нас есть достаточно голосов, чтобы проголосовать самостоятельно", - отметил он.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.
Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиколомойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д)."
30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д. Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".
Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.
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https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
7 Мая 13:35 0
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Міністр Зеленського краде 7 мільярдів з кишені українців - Зеленський мовчить
Міністр юстиції Денис Малюська та його заступник у злочинній змові з Суркісами всіма силами намагається вкрасти майже 7 мільярдів гривен з державного Приватбанку - президент зеленський робить вигляд, що нічого не відбувається.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDngvK4IaKPP8Hro0f1_9cGY9GonKGdTieFiJZtgilS1clj8xEXvVOU6i9e64rQQ4wdVDhogzLYZGTF&hc_ref=ARSwjoIVqMZPau1_yPlvMJEEN79pyWKbZGMZORJV2dxaFuOStfIG5ewQ6LF1G7_HBWk&fref=nf Anton Shvets
Держвиконавці Мінюсту, попри обіцянки міністра Малюські, продовжують стягувати 250 милліонів баксів з Приватбанку на користь Суркісів. Керівницству Привату треба буде або сісти, або віддати гроші.
Пофіг що не буває міри забезпечення у вигляді стягування. Пофіг шо шаманять с розподілом виконавців. Пофіг що виконавець порушив вже усе що можна порушити та подала апеляцію до того як рішення суда стало публічним. Міністру Малюсьці на все це пофіг, він тупо НІЧОГО не помічає та намагаєтся передати Суркісам бабки до того як примуть антиколомойський закон та закінчится розгляд справи у Великій Палаті Верховного суду.
Все це робить міністр Малюська та особисто замміністра Гайченко Андрій Віталійович. Без них ніяк, бо є скарги, є провадження, є тупо бєспрєдєл виконавця. Міністр Малюська під свою віпвідальність отримав рішення суду апеляційного, викинув з розгляди усіх і тепер каже що ну є ж рішення суда.
Малюська це особиста креатура Гончарука.
Чи може Гончарук прокоменувати те що зараз робить Малюська?
Чи можуть це прокоментувати інші антикоррупціонери? Де блд всі ці технократи, світлі важливі люди, кадрові резерви, рятівники нації та борці з корупційов?
Чувак тупо ******** у схемі виведення наших 250 мільонів баксів депутатом ОПЗЖ, ви як, окей з цим? Свій хлопець йому можна? Чи це ваші гроші на пенсію або на вибори?
ЧОГО ВИ УСІ ПОЗАКРИВАЛИ РТИ?
Лайк, репост, чекаємо на відповіді.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBd6VapYyzK6OTRYYWB9ilJjgxXsOFvdA_b3xgSUDVeg9gowrACaNZ2uR9snrjubH0mJBx7yRu8Jj7j&tn-str=%2AF Mark Savchuk
Смотрите какая ситуация. Вы знаете что недавно киевский апелляционный суд вынес решение, что Приват должен заплатить братьям Суркисам 7 млрд грн.
Активисты Д7 пришли в комменты к министру юстиции https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC4MLYANszN7pJipLYVHfGtOGdG-sKZapHMJ_p20APy_z1UBG7mvVb20ybYSxPU3c0dehcexeXeOaU7 Denis Malyuska с вопросом "Шо ты дядя?"
Потому что сам процесс (поход в суд с запросом "как стягивать бабло с привата") был инициирован исполнительной службой, которая в подчинении министра.
Так вот, Дениска, выпендривался в комментах в комментах, задавал вопросы "ну так а сколько денег Суркисам заплатили?".
Денис, у меня к вам новость. Вы *******, но 5 мая, исполнительная служба пришла в приватбанк и спросила "какого хера вы еще бабки Суркисам не перевели" (детали вот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1060954857610152&set=a.260431397662506&type=3 ).
Что я вас попрошу сделать - взять скрин на посте Швеца и спросить в комментах у Дениски "шо ты дядя".
Очевидно в пользу кого играет мин.юст. Зеленский пришел к власти и у его бывших работодателей (братья Суркисы - владельцы канала 1+1) ДЕЛА БЫСТРО ПОШЛИ ВГОРУ.
Они просто хотят распилить 7 млрд наших с вами денег. Страна должна знать своих героев.
Пресс релиз на сайте привата - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprivatbank.ua%2Fnews%2F2020%2F5%2F7%2F1198%3Ffbclid%3DIwAR1FxNz2-n4BRpZWD_gnQ5QhKnD2p9h1V2buH7p7LT0lTrVQjEgtFqAFtuY&h=AT2R5tGwpmNWBVFgj4dzUTN8wg5SunDi-********************************************************************************************************* https://privatbank.ua/news/2020/5/7/1198
youtube.com/watch?v=P64PhjkKBKQ