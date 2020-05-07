"Слуга народа" сможет самостоятельно принять законопроект о банках, голосов достаточно, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" имеет достаточно голосов, чтобы без поддержки других фракций проголосовать во втором чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Я думаю, что по "банкам" у нас есть достаточно голосов, чтобы проголосовать самостоятельно", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Больше всего поправок к "антиколомойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д)."

30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д. Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

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