"Слуга народу" зможе самостійно ухвалити законопроєкт про банки, голосів достатньо, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" має достатньо голосів, щоб без підтримки інших фракцій проголосувати в другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.
"Я думаю, що стосовно "банків" у нас є достатньо голосів, щоб проголосувати самостійно", - зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.
Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д. Спеціальна процедура застосовується при надмірній кількості поправок до законопроекту. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук процедура передбачає, що впродовж двох днів після її застосування "всі фракції мають подати від фракцій по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати при розгляді в сесійній залі. Позафракційний може подати одну правку ".
Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.
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https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
7 Мая 13:35 0
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Міністр Зеленського краде 7 мільярдів з кишені українців - Зеленський мовчить
Міністр юстиції Денис Малюська та його заступник у злочинній змові з Суркісами всіма силами намагається вкрасти майже 7 мільярдів гривен з державного Приватбанку - президент зеленський робить вигляд, що нічого не відбувається.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDngvK4IaKPP8Hro0f1_9cGY9GonKGdTieFiJZtgilS1clj8xEXvVOU6i9e64rQQ4wdVDhogzLYZGTF&hc_ref=ARSwjoIVqMZPau1_yPlvMJEEN79pyWKbZGMZORJV2dxaFuOStfIG5ewQ6LF1G7_HBWk&fref=nf Anton Shvets
Держвиконавці Мінюсту, попри обіцянки міністра Малюські, продовжують стягувати 250 милліонів баксів з Приватбанку на користь Суркісів. Керівницству Привату треба буде або сісти, або віддати гроші.
Пофіг що не буває міри забезпечення у вигляді стягування. Пофіг шо шаманять с розподілом виконавців. Пофіг що виконавець порушив вже усе що можна порушити та подала апеляцію до того як рішення суда стало публічним. Міністру Малюсьці на все це пофіг, він тупо НІЧОГО не помічає та намагаєтся передати Суркісам бабки до того як примуть антиколомойський закон та закінчится розгляд справи у Великій Палаті Верховного суду.
Все це робить міністр Малюська та особисто замміністра Гайченко Андрій Віталійович. Без них ніяк, бо є скарги, є провадження, є тупо бєспрєдєл виконавця. Міністр Малюська під свою віпвідальність отримав рішення суду апеляційного, викинув з розгляди усіх і тепер каже що ну є ж рішення суда.
Малюська це особиста креатура Гончарука.
Чи може Гончарук прокоменувати те що зараз робить Малюська?
Чи можуть це прокоментувати інші антикоррупціонери? Де блд всі ці технократи, світлі важливі люди, кадрові резерви, рятівники нації та борці з корупційов?
Чувак тупо ******** у схемі виведення наших 250 мільонів баксів депутатом ОПЗЖ, ви як, окей з цим? Свій хлопець йому можна? Чи це ваші гроші на пенсію або на вибори?
ЧОГО ВИ УСІ ПОЗАКРИВАЛИ РТИ?
Лайк, репост, чекаємо на відповіді.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBd6VapYyzK6OTRYYWB9ilJjgxXsOFvdA_b3xgSUDVeg9gowrACaNZ2uR9snrjubH0mJBx7yRu8Jj7j&tn-str=%2AF Mark Savchuk
Смотрите какая ситуация. Вы знаете что недавно киевский апелляционный суд вынес решение, что Приват должен заплатить братьям Суркисам 7 млрд грн.
Активисты Д7 пришли в комменты к министру юстиции https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC4MLYANszN7pJipLYVHfGtOGdG-sKZapHMJ_p20APy_z1UBG7mvVb20ybYSxPU3c0dehcexeXeOaU7 Denis Malyuska с вопросом "Шо ты дядя?"
Потому что сам процесс (поход в суд с запросом "как стягивать бабло с привата") был инициирован исполнительной службой, которая в подчинении министра.
Так вот, Дениска, выпендривался в комментах в комментах, задавал вопросы "ну так а сколько денег Суркисам заплатили?".
Денис, у меня к вам новость. Вы *******, но 5 мая, исполнительная служба пришла в приватбанк и спросила "какого хера вы еще бабки Суркисам не перевели" (детали вот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1060954857610152&set=a.260431397662506&type=3 ).
Что я вас попрошу сделать - взять скрин на посте Швеца и спросить в комментах у Дениски "шо ты дядя".
Очевидно в пользу кого играет мин.юст. Зеленский пришел к власти и у его бывших работодателей (братья Суркисы - владельцы канала 1+1) ДЕЛА БЫСТРО ПОШЛИ ВГОРУ.
Они просто хотят распилить 7 млрд наших с вами денег. Страна должна знать своих героев.
Пресс релиз на сайте привата - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprivatbank.ua%2Fnews%2F2020%2F5%2F7%2F1198%3Ffbclid%3DIwAR1FxNz2-n4BRpZWD_gnQ5QhKnD2p9h1V2buH7p7LT0lTrVQjEgtFqAFtuY&h=AT2R5tGwpmNWBVFgj4dzUTN8wg5SunDi-********************************************************************************************************* https://privatbank.ua/news/2020/5/7/1198
youtube.com/watch?v=P64PhjkKBKQ