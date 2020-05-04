Фінансовий комітет ВР передасть "антиколомойський" законопроєкт на розгляд парламенту, - "слуга народу" Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики проведе засідання, на якому розгляне "банківський" законопроєкт.

Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер (30 квітня. - Ред.) ВР ухвалила рішення про застосування до законопроєкту №2571-д скороченої процедури. Орієнтовно в середу наступного тижня (6 травня. - Ред.) ми зберемо комітет. Фракції впродовж двох робочих днів подадуть свої пропозиції - по п'ять пропозицій від фракцій і по одній від депутата. Ми зберемо скорочену таблицю і передамо її на розгляд ВР. Тобто, на наступному тижні теоретично цей закон вже може бути прийнятий в цілому", - повідомив він.

Гетманцев також висловив упевненість, що в Раді є достатня кількість голосів щоб прийняти банківський законопроєкт.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.

Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої ​​процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д. Спеціальна процедура застосовується при надмірній кількості поправок до законопроекту. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук процедура передбачає, що впродовж двох днів після її застосування "всі фракції мають подати від фракцій по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати при розгляді в сесійній залі. Позафракційний може подати одну правку ".

Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.