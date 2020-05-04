Финансовый комитет ВР передаст "антиколомойский" законопроект на рассмотрение парламента, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет заседание, на котором рассмотрит "банковский" законопроект.

Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг (30 апреля. - Ред.) ВР приняла решение о применении к законопроекту №2571-д сокращенной процедуры. Ориентировочно в среду на следующей неделе (6 мая. - Ред.) мы соберем комитет. Фракции в течение двух рабочих дней подадут свои предложения - по пять предложений от фракций и по одной от депутата. Мы соберем сокращенную таблицу и передадим его на рассмотрение ВР. То есть, на следующей неделе теоретически этот закон уже может быть принят в целом", - сообщил он.

Гетманцев также высказал уверенность, что в Раде есть достаточное количество голосов чтобы принять банковский законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиколомойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

Также читайте: Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д. Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.