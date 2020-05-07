Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, и эта позиция неизменна.
Об этом журналистам сказал вице-премьер Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Вода в Крым с материковой части Украины пойдет только после деоккупации полуострова. Это единая позиция государства", - сказал он.
Вместе с тем, он опроверг слухи о том, что этот вопрос обсуждался в Минске.
"В Минске вопрос Крыма не обсуждается", - отметил Резников.
Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
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Це питання обговорювали Зю і Ху.
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
Помню
я ненавистный твой взляд
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал за похлёбку врагу
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Хочешь, пить из Днепра? Попроси…
Если слился в экстазе с СоSSией-
Значит
там у неё и соSS
Бояра в печали - вкуснее, чем вода в радости!
Лучше пирог с бедой, чем хлеб с водой!