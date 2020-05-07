Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников

Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, и эта позиция неизменна.

Об этом журналистам сказал вице-премьер Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вода в Крым с материковой части Украины пойдет только после деоккупации полуострова. Это единая позиция государства", - сказал он.

Вместе с тем, он опроверг слухи о том, что этот вопрос обсуждался в Минске.

"В Минске вопрос Крыма не обсуждается", - отметил Резников.

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Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.