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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников

Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников

Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, и эта позиция неизменна.

Об этом журналистам сказал вице-премьер Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Вода в Крым с материковой части Украины пойдет только после деоккупации полуострова. Это единая позиция государства", - сказал он.

Вместе с тем, он опроверг слухи о том, что этот вопрос обсуждался в Минске.

"В Минске вопрос Крыма не обсуждается", - отметил Резников.

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Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Крым (26434) вода (921) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+17
У мене є для крисьчан ідея:
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6968
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
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07.05.2020 15:00 Ответить
+11
Предлагаю очень популярный вариант в *********, как экономить воду. А вместо воды можно использовать бензин, коровью мочу или морскую воду. У крысчан масса возможностей взаимозамена.
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2616
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07.05.2020 15:10 Ответить
+7
А може Резнікову нічого невідомо. ...
Це питання обговорювали Зю і Ху.
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07.05.2020 14:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А може Резнікову нічого невідомо. ...
Це питання обговорювали Зю і Ху.
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07.05.2020 14:47 Ответить
тобто зюхло та пуєнскій?
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07.05.2020 15:08 Ответить
Если не будит так , как сказал Резник , - То по крайней мере у Него будит Душа Чиста, если он действительно так Думает.
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07.05.2020 14:50 Ответить
У мене є для крисьчан ідея:
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6968
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
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07.05.2020 15:00 Ответить
Лучше бы вы пока не поздно етот канал развернули для орошения Херсонской области.
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07.05.2020 15:05 Ответить
так з нього як раз зрошуються поля Херсонщини.
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07.05.2020 15:07 Ответить
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 7566
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07.05.2020 15:09 Ответить
Предлагаю очень популярный вариант в *********, как экономить воду. А вместо воды можно использовать бензин, коровью мочу или морскую воду. У крысчан масса возможностей взаимозамена.
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2616
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07.05.2020 15:10 Ответить
крысьчанам остается одно - сосать путена с заглотом.
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07.05.2020 15:11 Ответить
Думали нашкримці, що разом з паспортами росії буде задарма вода і електрика, а тут ... дзуськи!!! Дєржітесь там!
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07.05.2020 15:24 Ответить
Электрика и газ и сейчас поступает с Украины. Это факт.
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07.05.2020 15:28 Ответить
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07.05.2020 15:31 Ответить
Украина пользуется газовым хранилище в в Крыму с которого зимой берёт газ. Иногда кацапы вспоминают про мера Геническа.
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07.05.2020 17:24 Ответить
Оглянись, хитропопый крысманин
Помню
я ненавистный твой взляд
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал за похлёбку врагу
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Хочешь, пить из Днепра? Попроси…
Если слился в экстазе с СоSSией-

Значит
там у неё и соSS
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07.05.2020 15:49 Ответить
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, про кремлівських фашистів і коммуно фашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може до поможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім жорстко зажадає?
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07.05.2020 16:02 Ответить
на днях татары вроде собирались в поход на Крым !
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07.05.2020 17:49 Ответить
Крысманин, помни!
Бояра в печали - вкуснее, чем вода в радости!
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07.05.2020 17:13 Ответить
Крысманин, помни!
Лучше пирог с бедой, чем хлеб с водой!
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07.05.2020 17:14 Ответить
 
 