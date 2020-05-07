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Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, - Резніков

Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, - Резніков

Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, і ця позиція незмінна.

Про це журналістам сказав віцепрем'єр Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Вода в Крим з материкової частини України піде тільки після деокупації півострова. Це єдина позиція держави", - сказав він.

Водночас він спростував чутки про те, що це питання обговорювалося в Мінську.

"У Мінську питання Криму не обговорюється", - зазначив Резніков.

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Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Автор: 

Крим (14199) вода (1187) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+17
У мене є для крисьчан ідея:
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6968
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
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07.05.2020 15:00 Відповісти
+11
Предлагаю очень популярный вариант в *********, как экономить воду. А вместо воды можно использовать бензин, коровью мочу или морскую воду. У крысчан масса возможностей взаимозамена.
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2616
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07.05.2020 15:10 Відповісти
+7
А може Резнікову нічого невідомо. ...
Це питання обговорювали Зю і Ху.
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07.05.2020 14:47 Відповісти
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А може Резнікову нічого невідомо. ...
Це питання обговорювали Зю і Ху.
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07.05.2020 14:47 Відповісти
тобто зюхло та пуєнскій?
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07.05.2020 15:08 Відповісти
Если не будит так , как сказал Резник , - То по крайней мере у Него будит Душа Чиста, если он действительно так Думает.
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07.05.2020 14:50 Відповісти
У мене є для крисьчан ідея:
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6968
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
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07.05.2020 15:00 Відповісти
Лучше бы вы пока не поздно етот канал развернули для орошения Херсонской области.
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07.05.2020 15:05 Відповісти
так з нього як раз зрошуються поля Херсонщини.
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07.05.2020 15:07 Відповісти
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 7566
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07.05.2020 15:09 Відповісти
Предлагаю очень популярный вариант в *********, как экономить воду. А вместо воды можно использовать бензин, коровью мочу или морскую воду. У крысчан масса возможностей взаимозамена.
Украина начнет поставлять воду в Крым только после его деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2616
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07.05.2020 15:10 Відповісти
крысьчанам остается одно - сосать путена с заглотом.
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07.05.2020 15:11 Відповісти
Думали нашкримці, що разом з паспортами росії буде задарма вода і електрика, а тут ... дзуськи!!! Дєржітесь там!
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07.05.2020 15:24 Відповісти
Электрика и газ и сейчас поступает с Украины. Это факт.
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07.05.2020 15:28 Відповісти
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Украина пользуется газовым хранилище в в Крыму с которого зимой берёт газ. Иногда кацапы вспоминают про мера Геническа.
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07.05.2020 17:24 Відповісти
Оглянись, хитропопый крысманин
Помню
я ненавистный твой взляд
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал за похлёбку врагу
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Хочешь, пить из Днепра? Попроси…
Если слился в экстазе с СоSSией-

Значит
там у неё и соSS
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07.05.2020 15:49 Відповісти
В тимчасово окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Кривавими нелюдами вбивцями з кремлівських окупантів, терористів - сепаратистів, бандитів - колаборантів, про кремлівських фашистів і коммуно фашістів ... Ними буквально забиті всі: санаторії, будинки - відпочинку, будинки здоров'я, здравниці.... яким катастрофічно не вистачає прісної води .. Да там ці наші найлютіші вороги окупанти посилено відпочивають, лікуються після поранень, набираються сил що потім продовжити вже ще краще тисячами вбивати українців на Донбасі ... Так що може до поможем "братам" оккупантам і дамо їм дніпровську воду. Дивися може вони тоді нас українців вбивати будуть трохи менше? А може ще і більше? Ну як там у фашиста )(уйла карта ляже, і що він від України ще крім води потім жорстко зажадає?
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07.05.2020 16:02 Відповісти
на днях татары вроде собирались в поход на Крым !
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07.05.2020 17:49 Відповісти
Крысманин, помни!
Бояра в печали - вкуснее, чем вода в радости!
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07.05.2020 17:13 Відповісти
Крысманин, помни!
Лучше пирог с бедой, чем хлеб с водой!
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07.05.2020 17:14 Відповісти
 
 