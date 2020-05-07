Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, - Резніков

Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, і ця позиція незмінна.

Про це журналістам сказав віцепрем'єр Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Вода в Крим з материкової частини України піде тільки після деокупації півострова. Це єдина позиція держави", - сказав він.

Водночас він спростував чутки про те, що це питання обговорювалося в Мінську.

"У Мінську питання Криму не обговорюється", - зазначив Резніков.

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Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.