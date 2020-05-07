Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, - Резніков
Україна почне постачати воду до Криму тільки після його деокупації, і ця позиція незмінна.
Про це журналістам сказав віцепрем'єр Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Вода в Крим з материкової частини України піде тільки після деокупації півострова. Це єдина позиція держави", - сказав він.
Водночас він спростував чутки про те, що це питання обговорювалося в Мінську.
"У Мінську питання Криму не обговорюється", - зазначив Резніков.
Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
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Це питання обговорювали Зю і Ху.
Згадую як на форумі сєваса одна русскоміровка плакала ;Я ж дєвочка, мнє подмитца надо!;.
Помню
я ненавистный твой взляд
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал за похлёбку врагу
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Хочешь, пить из Днепра? Попроси…
Если слился в экстазе с СоSSией-
Значит
там у неё и соSS
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