Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня
Під час засідання оперативного штабу з розповсюдження COVID-19 28 квітня "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові не планується проведення масових заходів на 9 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримськотатарський ресурсний центр.
Зазначається, що в День перемоги проведуть акцію "Георгіївська стрічка".
"Вивісити (стрічку) на кожному вікні і на всіх видимих будівлях, тому що масові заходи не плануються. Спів пісень фронтових у домашніх умовах, парад перемоги, ймовірно, покажуть якийсь, 1945 року народження", - повідомив Константинов.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив на нараді з питань протидії поширенню коронавірусу в регіонах РФ, що 9 травня в небі Росії пролетить парадним строєм авіаційна техніка, а ввечері відбудеться святковий салют.
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Зря мечтает
Для *****, Крысмь - это полигон!
Скажет отмечать, побежите как миленькие
Готуйтеся до урінотерапії, криси ватні, ви ще побачите й каміння з неба
https://www.youtube.com/watch?v=83lv5vc6efk
Верните Сталинаhttps://youtu.be/********-c0
Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч
От квитки