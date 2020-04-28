Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня

Під час засідання оперативного штабу з розповсюдження COVID-19 28 квітня "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові не планується проведення масових заходів на 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримськотатарський ресурсний центр.

Зазначається, що в День перемоги проведуть акцію "Георгіївська стрічка".

"Вивісити (стрічку) на кожному вікні і на всіх видимих ​​будівлях, тому що масові заходи не плануються. Спів пісень фронтових у домашніх умовах, парад перемоги, ймовірно, покажуть якийсь, 1945 року народження", - повідомив Константинов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив на нараді з питань протидії поширенню коронавірусу в регіонах РФ, що 9 травня в небі Росії пролетить парадним строєм авіаційна техніка, а ввечері відбудеться святковий салют.

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