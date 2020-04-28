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Новини
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Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня

Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня

Під час засідання оперативного штабу з розповсюдження COVID-19 28 квітня "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові не планується проведення масових заходів на 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримськотатарський ресурсний центр.

Зазначається, що в День перемоги проведуть акцію "Георгіївська стрічка".

"Вивісити (стрічку) на кожному вікні і на всіх видимих ​​будівлях, тому що масові заходи не плануються. Спів пісень фронтових у домашніх умовах, парад перемоги, ймовірно, покажуть якийсь, 1945 року народження", - повідомив Константинов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив на нараді з питань протидії поширенню коронавірусу в регіонах РФ, що 9 травня в небі Росії пролетить парадним строєм авіаційна техніка, а ввечері відбудеться святковий салют.

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Автор: 

День Перемоги (458) Крим (14192)


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Топ коментарі
+8
пересчёт крыс по колорадским ленточкам
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28.04.2020 21:02 Відповісти
+8
вирус поломал все победобесие ,Эх-х
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28.04.2020 21:02 Відповісти
+8
Георгіївські стрічки їм треба😲 Адекватні люди проігнорують цей парад.
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28.04.2020 21:08 Відповісти
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И шо?
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28.04.2020 20:58 Відповісти
Смотрите мой пост ниже
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28.04.2020 21:03 Відповісти
Ок
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28.04.2020 21:05 Відповісти
Ну прямо "Пестрая лента" из рассказа о Шерлоке Холмсе.
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28.04.2020 21:00 Відповісти
а что так? ЕЩЕУЖЕне сезон?
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28.04.2020 21:00 Відповісти
А напрасно отменили. Как раз самый сезон прореживать коронавирусом ряды парашников.
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28.04.2020 21:32 Відповісти
Придурок этот Константинов!
Зря мечтает
Для *****, Крысмь - это полигон!
Скажет отмечать, побежите как миленькие
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28.04.2020 21:01 Відповісти
пересчёт крыс по колорадским ленточкам
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28.04.2020 21:02 Відповісти
вирус поломал все победобесие ,Эх-х
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28.04.2020 21:02 Відповісти
да им лишь-бы водовка была да и боярыня пойдет!
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28.04.2020 21:47 Відповісти
яке нафіг святкування.
Готуйтеся до урінотерапії, криси ватні, ви ще побачите й каміння з неба
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28.04.2020 21:04 Відповісти
Георгіївські стрічки їм треба😲 Адекватні люди проігнорують цей парад.
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28.04.2020 21:08 Відповісти
И даже дилдов на палках не будет?
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28.04.2020 21:09 Відповісти
будут диды в однокласниках онлайн
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28.04.2020 21:48 Відповісти
Браво!!! Дякую за гарний настрій))) Бережи Вас Бог!
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28.04.2020 22:03 Відповісти
не понял,шо вяликоскрепные дидов кидануть хотят? не по понятиям
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28.04.2020 21:14 Відповісти
Ещё слёзы в море побросают .. , вспомнят после второго стакана Украинских курортников ... . ))
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28.04.2020 21:14 Відповісти
офигеть, так что теперь всю тяжесть нести только даунбасаю и лугандону, это ни честно.
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28.04.2020 21:15 Відповісти
Начало новой традиции.не!празднование 9мая.в следующем году отменить день присоединения .вернуться к истокам.не путать с гаванью...
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28.04.2020 21:16 Відповісти
печенегов не будут рекоструировать??)))
https://www.youtube.com/watch?v=83lv5vc6efk
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28.04.2020 21:18 Відповісти
Нет. Только половцев. Карантин же)
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28.04.2020 21:28 Відповісти
Что такое? Почему не празднуем? Обделались? Херои - "победители" - "освободители".... С дедовскими портретами каждый год бегали, восторженные оргии устраивали, а сейчас усрались за свои никчемные , ничтожные жизни на оккупированной территории.... Пение ваших паскудных песен по домам , обвешанным колорадскими тряпками, вам не поможет. Передохните все. кто служит путину и его террористическому режиму. А путин сдохнет первым, если уже он не сдох в своём подземном бункере - могиле.... Сходите, потыкайте его палкой. может оно уже холодное и вонючее? Ха-ха-ха, уроды, биогрязь мокшанская!!!!
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28.04.2020 21:25 Відповісти
А как же без пляшущего алкаша матроса ?
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28.04.2020 21:26 Відповісти
А матрос тяперича в ансамле александрова , на подтанцовке).
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28.04.2020 21:32 Відповісти
Разве это не ущемление рюзькоязычия, победобесия и скрепности головного мозга лишнехромосомного винторогого населения Уйлостана?
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28.04.2020 21:33 Відповісти
да как же так??? та шо ж ета такоє??? ведь путін же абіщял???
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28.04.2020 21:44 Відповісти
Акция "георгиевская лента ", это как ? Составить из скорых надпись "Можем повторить " ? ))
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28.04.2020 21:50 Відповісти
Ну как же так?!
Верните Сталинаhttps://youtu.be/********-c0
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28.04.2020 21:53 Відповісти
Диды ваевали за победо-бесие

Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 7829
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28.04.2020 22:00 Відповісти
это нескрепно ходить без дидов вытиранов из роа на палках.
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28.04.2020 22:01 Відповісти
Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 5204
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28.04.2020 23:09 Відповісти
Вікторія Мірошніченкоhttps://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч

От квитки

Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 8608
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28.04.2020 23:41 Відповісти
Сцикуны... Что еще скажешь?
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29.04.2020 01:11 Відповісти
Крысчане, и как же вы теперича жить будете без самой главной кацапской пабедабесной скрепы?
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29.04.2020 08:05 Відповісти
А жаль...
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29.04.2020 09:35 Відповісти
крысы... вы чего???? дедынепростят!!!!!!!
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29.04.2020 09:37 Відповісти
 
 