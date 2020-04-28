Оккупационные власти Крыма не планируют массовые мероприятия на 9 мая
Во время заседания оперативного штаба по распространению COVID-19 28 апреля "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.
Отмечается, что в День победы проведут акцию "Георгиевская лента".
"Вывесить (ленту) на каждом окне и на всех видимых зданиях, потому что массовые мероприятия не планируются. Пение песен фронтовых в домашних условиях, парад победы, вероятно, покажут какой-то, 1945 года", - сообщил Константинов.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, что 9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зря мечтает
Для *****, Крысмь - это полигон!
Скажет отмечать, побежите как миленькие
Готуйтеся до урінотерапії, криси ватні, ви ще побачите й каміння з неба
https://www.youtube.com/watch?v=83lv5vc6efk
Верните Сталинаhttps://youtu.be/********-c0
Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч
От квитки