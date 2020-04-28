Оккупационные власти Крыма не планируют массовые мероприятия на 9 мая

Во время заседания оперативного штаба по распространению COVID-19 28 апреля "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

Отмечается, что в День победы проведут акцию "Георгиевская лента".

"Вывесить (ленту) на каждом окне и на всех видимых зданиях, потому что массовые мероприятия не планируются. Пение песен фронтовых в домашних условиях, парад победы, вероятно, покажут какой-то, 1945 года", - сообщил Константинов.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, что 9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.