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Оккупационные власти Крыма не планируют массовые мероприятия на 9 мая

Оккупационные власти Крыма не планируют массовые мероприятия на 9 мая

Во время заседания оперативного штаба по распространению COVID-19 28 апреля "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

Отмечается, что в День победы проведут акцию "Георгиевская лента".

"Вывесить (ленту) на каждом окне и на всех видимых зданиях, потому что массовые мероприятия не планируются. Пение песен фронтовых в домашних условиях, парад победы, вероятно, покажут какой-то, 1945 года", - сообщил Константинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заявляют о 70 случаях COVID-19 в Крыму и Севастополе

Напомним, президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, что 9 мая в небе России пролетит парадным строем авиационная техника, а вечером состоится праздничный салют.

Автор: 

День Победы (1231) Крым (26427)


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Топ комментарии
+8
пересчёт крыс по колорадским ленточкам
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28.04.2020 21:02 Ответить
+8
вирус поломал все победобесие ,Эх-х
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28.04.2020 21:02 Ответить
+8
Георгіївські стрічки їм треба😲 Адекватні люди проігнорують цей парад.
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28.04.2020 21:08 Ответить
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И шо?
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28.04.2020 20:58 Ответить
Смотрите мой пост ниже
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28.04.2020 21:03 Ответить
Ок
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28.04.2020 21:05 Ответить
Ну прямо "Пестрая лента" из рассказа о Шерлоке Холмсе.
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28.04.2020 21:00 Ответить
а что так? ЕЩЕУЖЕне сезон?
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28.04.2020 21:00 Ответить
А напрасно отменили. Как раз самый сезон прореживать коронавирусом ряды парашников.
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28.04.2020 21:32 Ответить
Придурок этот Константинов!
Зря мечтает
Для *****, Крысмь - это полигон!
Скажет отмечать, побежите как миленькие
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28.04.2020 21:01 Ответить
пересчёт крыс по колорадским ленточкам
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28.04.2020 21:02 Ответить
вирус поломал все победобесие ,Эх-х
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28.04.2020 21:02 Ответить
да им лишь-бы водовка была да и боярыня пойдет!
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28.04.2020 21:47 Ответить
яке нафіг святкування.
Готуйтеся до урінотерапії, криси ватні, ви ще побачите й каміння з неба
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28.04.2020 21:04 Ответить
Георгіївські стрічки їм треба😲 Адекватні люди проігнорують цей парад.
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28.04.2020 21:08 Ответить
И даже дилдов на палках не будет?
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28.04.2020 21:09 Ответить
будут диды в однокласниках онлайн
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28.04.2020 21:48 Ответить
Браво!!! Дякую за гарний настрій))) Бережи Вас Бог!
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28.04.2020 22:03 Ответить
не понял,шо вяликоскрепные дидов кидануть хотят? не по понятиям
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28.04.2020 21:14 Ответить
Ещё слёзы в море побросают .. , вспомнят после второго стакана Украинских курортников ... . ))
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28.04.2020 21:14 Ответить
офигеть, так что теперь всю тяжесть нести только даунбасаю и лугандону, это ни честно.
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28.04.2020 21:15 Ответить
Начало новой традиции.не!празднование 9мая.в следующем году отменить день присоединения .вернуться к истокам.не путать с гаванью...
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28.04.2020 21:16 Ответить
печенегов не будут рекоструировать??)))
https://www.youtube.com/watch?v=83lv5vc6efk
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28.04.2020 21:18 Ответить
Нет. Только половцев. Карантин же)
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28.04.2020 21:28 Ответить
Что такое? Почему не празднуем? Обделались? Херои - "победители" - "освободители".... С дедовскими портретами каждый год бегали, восторженные оргии устраивали, а сейчас усрались за свои никчемные , ничтожные жизни на оккупированной территории.... Пение ваших паскудных песен по домам , обвешанным колорадскими тряпками, вам не поможет. Передохните все. кто служит путину и его террористическому режиму. А путин сдохнет первым, если уже он не сдох в своём подземном бункере - могиле.... Сходите, потыкайте его палкой. может оно уже холодное и вонючее? Ха-ха-ха, уроды, биогрязь мокшанская!!!!
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28.04.2020 21:25 Ответить
А как же без пляшущего алкаша матроса ?
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28.04.2020 21:26 Ответить
А матрос тяперича в ансамле александрова , на подтанцовке).
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28.04.2020 21:32 Ответить
Разве это не ущемление рюзькоязычия, победобесия и скрепности головного мозга лишнехромосомного винторогого населения Уйлостана?
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28.04.2020 21:33 Ответить
да как же так??? та шо ж ета такоє??? ведь путін же абіщял???
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28.04.2020 21:44 Ответить
Акция "георгиевская лента ", это как ? Составить из скорых надпись "Можем повторить " ? ))
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28.04.2020 21:50 Ответить
Ну как же так?!
Верните Сталинаhttps://youtu.be/********-c0
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28.04.2020 21:53 Ответить
Диды ваевали за победо-бесие

Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 7829
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28.04.2020 22:00 Ответить
это нескрепно ходить без дидов вытиранов из роа на палках.
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28.04.2020 22:01 Ответить
Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 5204
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28.04.2020 23:09 Ответить
Вікторія Мірошніченкоhttps://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч

От квитки

Окупаційна влада Криму не планує масові заходи на 9 травня - Цензор.НЕТ 8608
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28.04.2020 23:41 Ответить
Сцикуны... Что еще скажешь?
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29.04.2020 01:11 Ответить
Крысчане, и как же вы теперича жить будете без самой главной кацапской пабедабесной скрепы?
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29.04.2020 08:05 Ответить
А жаль...
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29.04.2020 09:35 Ответить
крысы... вы чего???? дедынепростят!!!!!!!
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29.04.2020 09:37 Ответить
 
 