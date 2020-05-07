В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 20 тыс., умерло 116 человек

В Беларуси, по состоянию на 7 мая, умерли 116 человек с COVID-19.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 (на 6 мая - 112) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Там отметили, что всего, по данным на четверг, зарегистрировано 20168 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 6 мая 19 255). Прирост за сутки составил 913 человек.

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