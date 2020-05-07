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Новости Коронавирус и карантин
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В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 20 тыс., умерло 116 человек

В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 20 тыс., умерло 116 человек

В Беларуси, по состоянию на 7 мая, умерли 116 человек с COVID-19.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 (на 6 мая - 112) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Там отметили, что всего, по данным на четверг, зарегистрировано 20168 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 6 мая 19 255). Прирост за сутки составил 913 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съемочную группу российского "Первого канала" выслали из Беларуси из-за репортажа о ситуации с коронавирусом

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Беларусь (7937) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Да, странно. Лукашенко божился что умирают от чего угодно, но только не от вируса. Должен был быть 0%.
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07.05.2020 15:36 Ответить
+11
нет доказательств что эти 116 вообще умерли. Ты лично их видел? Нет доказательств, что Лукашенко существует - ты лично его встречал? Нет доказательств, что Земля не плоская - ты лично ее из касмоса видел или повелся на фейк про космонавтов, которые якобы летали в космос и даже на луну?
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07.05.2020 15:39 Ответить
+11
Похоже, парад в Белоруси на 9 мая будет грандиозный и многочисленный - на окраине столицы вырыто несколько огромных котлованов и траншей ... Для участников парада... На всякий случай....
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07.05.2020 16:01 Ответить
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На Западном кладбище в Минске сегодня утром хоронили умерших от коронавируса работников "скорой".https://www.youtube.com/watch?v=OyhT5oxpLgY
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07.05.2020 16:33 Ответить
на московии и в Беларуси будет самый низкий процент летальных исходов от коронавируса в мире, бо в них медицина найкраща в свити
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07.05.2020 16:39 Ответить
велікомєдікі і бєломєдікі...
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07.05.2020 16:51 Ответить
У них половина выявленных без симптомов болезни.
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07.05.2020 17:02 Ответить
У Білорусі кількість заражених COVID-19 перевищило 20 тис., померло 116 осіб - Цензор.НЕТ 2634
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07.05.2020 17:38 Ответить
Фашик Донецкий, [06.05.20 14:54]
[Переслано від Злой одессит]
На россии продолжают скрывать реальную статистику распространения коронавируса
Врать до последнего и скрывать правду, для России - генетическое кредо. Так было всегда, вне зависимости от названия этой страны, или политического строя. Будь-то Российская Империя или СССР. Будь-то голод в Поволжье, голодомор в Украине, война против Финляндии, взрыв в Чернобыле, вторжение в Украину или множество других событий.
И эпидемия коронавируса в очередной раз показала, насколько далеко российские власти готовы заходить, чтобы до конца не раскрывать правду об эпидемиологической ситуации в стране. Но, обо всём по порядку.
Итак, правительство Якутии подтвердило факт заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении "Газпрома" более 3 тысяч сотрудников. Об этой ситуации я писал буквально на днях в материале "Масштабы сокрытия распространения коронавируса в России вскрылись в Республике Саха" https://uc.od.ua/columns/1533/1226390
Но, казалось бы, какие теперь могут быть претензии, ведь о вспышке вчера, 5 мая, на совещании при участии вице-премьера Алексея Колодезникова говорили открыто и официально. В частности, было сообщено, что 168 работников месторождения размещены в больницах Якутска, Ленска, Мирного, Ноябрьска и Омска, 600 работников распределены по больницам Башкирии, а в Омск и Волгоград отправлены 150 работников с COVID-19. Остальных распределят по лечебным учреждениям в 20 регионах страны.
И вправду - ноль претензий. Ну да, когда появилось первое сообщение о более чем 3,5 тыс заболевших вахтовиков на Чаяндинском месторождении от заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабакиной, то его тут же потёрли. А масштабные протесты самих вахтовиков, возмущенных условиями труда и вспышкой заболеваемости, называли выдумками всяких там блогеров и паникеров-либералов… Но в итоге ошибку признали, верно ведь? А вот и нет.
Согласно сегодняшним данным по выявлению новых случаев коронавируса за сутки в России диагностировано 10 559 новых заражений. Но важно понимать другое. В статистике по Республике Саха (Якутия) количество новых зараженных - 17, что явно не соответствует 3,5 тыс.
Но, возможно, вахтовики с Чаяндинского месторождения, не будучи все как один жителями Якутии, были в этой статистике распределены по своим родным регионам? И тоже нет - ведь если бы было так, то количество зараженных подскочило бы на 3,5 тыс человек. А так изменение со вчерашним днём 10 102 составило всего 457 человек.
Ложь продолжается. И эта ложь порождает беспечность. Ведь на фоне пропаганды дня Победы, ожидается, что майские праздники станут катализатором ещё более масштабной вспышки коронавируса в России. Но, стоит ли за это переживать, когда тебя окружает приемлемая, успокаивающая ложь. Правда, порою с летальным исходом. Хотя, даже летальные исходы от коронавируса Россия корректирует в угоду успокаивающей пропаганды, сводя смертность от COVID-19 до невероятных менее 1%, который месяц подряд. https://uc.od.ua/columns/1533/1226410
Кстати, о ситуации на Чаяндинском месторождении таки сообщили федеральные СМИ. В частности, РИА "Новости" заикнулось о выявлении 246 случаев COVID-19…
Ложь продолжается.
Источник: Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1226463
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07.05.2020 17:59 Ответить
100% , именно так всё и было , есть и будет на мосоквии
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10.05.2020 15:37 Ответить
А хтож тады у хакей граць будзе? Вирус?
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07.05.2020 16:46 Ответить
Сухие факты:
1. В Беларуси - нет карантина, и там до уровня эпидемии (не говоря уже о пандемии), даже до уровня высокой заболеваемости, как олигархам - до "облика и подобия".
2. В Украине - есть карантин. Уря! Все спасены! Только благодаря своевременным ("оправданно жестоким" - афакоф) действиям руководства страны удалось избежать многотысячных жертв и связанных с этим многомиллиардных убытков. И вообще, карантин - получается "беспроигрышным": низкая статистика - "только потому, что руководители - молодцы!", высокая статистика - "а вас предупреждали и приняли меры; ведь могло быть ещё хуже, и поэтому руководители - молодцы!".
3. В Украине во время действия карантинных ограничений совершено несколько экономических и политических преступлений изменений (которым карантин - очень поспособствовал):

3.1 "в турборежиме" принят и подписан земельный закон (принятие которого при нормальной гражданской активности было бы сильно затруднено);
3.2 произошло значительное перераспределение экономического потенциала в пользу крупного (олигархического) бизнеса;
3.3 функционирование малого и среднего бизнеса было почти полностью заблокировано или заторможено на уровне выживания;
3.4 миллионы граждан Украины оказались в буквальном смысле на голодном пайке;
3.5 грубейшим образом нарушались гражданские права, гарантированные Конституцией и десятками законодательных актов с более приоритетным уровнем, чем разного рода "постановы, распоряжения и указы";
3.6 пока что в тестовом режиме начат правовой беспредел (дело Стерненко, фактически слив резонансных расследований; с Черновол будет всё "вери найс", как и с Пашинским, кстати, где Пашинский, посадили? молчит что-то Цензор)...
3.7 протестные настроения (не считая фрагментарных акций неповиновения: Херсон, Черкассы) бурлят в основном онлайн, да и то - на вкус и цвет админов интернет-площадок (блокируют - как два байта переслать).

Информации для размышлений много, кто хочет, тот Понимает.

см. "Майдан Смысла" - https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmaidanfire.blogspot.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGIloJ7rgUI_wxmeXs7dpgUYZ8QQ https://maidanfire.blogspot.com
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07.05.2020 17:00 Ответить
"Майдан Смысла"

ГОЛОВНЕ- ХУ..НЮ КРАСИВО НАЗВАТИ
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07.05.2020 17:41 Ответить
У Вас земля или пай есть? Какого тогда писать о законе миллионы владельцев паев, отдают свои 2 га за три мешка зерна в год олигархам. А в Европе минимум 15000 евро в год аренда. Так кому нужен этот закон? Селянин не может обработать 2 га это невыгодно и тяжело, или передать по наследству, а это его собственность. Умрете, отдайте свою квартиру государству. Или не продаются квартиры иностранцам? А знаете ли Вы, что продавая квартиру, человек автоматически продает свой процент земли под домом который принадлежит ему, в котором его квартира? Так что и кто, уже давно продал все? Давайте запретим продавать частные дома, квартиры. Вот это лишь бы написать не зная законов. Во всем мире есть Земельный банк, даже в России. Когда вступит закон, наша обесцененная и убитая удобрениями Фирташа земля, приобретет ценность и ее уже никто не будет обрабатывать азотом и сеять подсолнечник.
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08.05.2020 09:33 Ответить
"Селянин не может обработать 2 га это невыгодно и тяжело, или передать по наследству, а это его собственность".
Земелька и до принятия сакона прекрасно передавалась по наследству...

Я живу среди владельцев паёв и натуральных фермеров, которые сами работают от зари до зари, а не барыжат, как холдинги... Все сходятся к общему мнению: холдинги с помощью этого закона их раздавят и фактически превратят в крепостных...
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08.05.2020 15:04 Ответить
блеяние жалкого зебобика с гэбнявыми ушами
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10.05.2020 15:37 Ответить
у нас заболевших меньше, а смертность выше, чем в Беларуси. я стесняюсь спросить - это наши врачи так хреново лечат, или занимаются приписками
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07.05.2020 17:05 Ответить
Тим більше, що ліків проти нього ще не винайшли...
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07.05.2020 17:18 Ответить
Лука приказал записывать умерших как от простого гриппа и пневмонии - говорят беларуские врачи.
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07.05.2020 17:38 Ответить
Тоже самое приказал и Зеленский.
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08.05.2020 09:34 Ответить
У бІЛОРУСІ СМЕРТІ ЗАПИСУЮТЬ 'от неустановленной пневмонии'

СОНЯ , 9:59, 2.05

пока врачи не начнут указывать фактическое количество умерших людей , НИЧЕГО У НАС НЕ БУДЕТ !!!! Все бояться , и это очень понятно . Но, ЛЮДИ ,,,, Всех же не уволят, особенно врачей в этой обстановке . Сейчас много врачей умерло в разных странах и наши врачи ( оставшиеся в живых ), после такой практики найдут себе достойную работу в ЛЮБОЙ стране МИРА !!!! Мы не нужны этой власти никто - ни врачи, ни учителя , ни строители , ни предприниматели - Никто. Этот перечень можно продолжать ….. Так что, народ . умираем дальше . Или как вариант - Вставай страна огромная …..https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/375000/comments/#replycomment-9578530 ОТВЕТИТЬ

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АНДРЕЙ УЖЕ НЕ ИЗ МИНСКА, 10:10, 2.05
25 тысяч вряд-ли
Здесь надо подключать математиков и учитывать сколько людей болеют в лёгкой форме дома - но они ведь тоже будут переносчиками - люди ездят в транспорте, ходят с магазин, на работу. Если 1 мая - около 100 тысяч?, тогда 1 июня - будет около 1 миллиона?
Беларусь сможет выработать коллективный иммунитет через год, при потере 15% населения?
Усатому и его приближенным как и всей вертикали делают небось тесты каждый день 1 тысячу - Поэтому остальным людям остаётся в день 3-4 тысячи.
Власть уже проиграла - армия и спецназ не спасли. Пора бить в колокола - изолировать районы запрещать передвижения, просить, принимать гумунитарную помощь от тех кто даст.
Но у нас будет парад.
IT страна.
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07.05.2020 17:45 Ответить
Путин тоже обосрался
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08.05.2020 09:17 Ответить
Это пидо.....ы чиновники замалчивают реальную обстановку. А врачам даже масок не дают. В Харькове два врача знакомых в прошлом месяце похоронили и никто ничего не говорит. Умерли от тромбоэмболии. Это человек который двадцать лет на велосипеде и зимой и летом.
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08.05.2020 09:20 Ответить
Цікава..Логіка прихильників "дурантину"...
їм абсолютно похір факт,що з 'цивілізованих ' країн шляхом не карантину пішла лише Швеція..
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07.05.2020 18:04 Ответить
"Не карантин" Швеції - свідома маніпуляція термінами і брехня. В Швеції ще 2 місяці тому всі державні органи та приватні компанії всіх, кого було можна перевели на удальонку. Там низька щільність населення і вкрай високий відсоток власників приватних будинків - природній ефект самоізоляції. Шведи традиційно і без епідемії тримають "соціальну дистанцію". Через великий відсоток власників авто, там малий процент користувачів суспільного транспорту. І до того ж (що ДУЖЕ НЕ ХОЧУТЬ бачити сектанти-свідки всесвітньої змови) шведи ходять у масках, дотримуються правил гігієни та ВСІХ рекомендацій щодо дисципліни самообмеження.
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07.05.2020 21:14 Ответить
Великобритания тоже говорила нам этот карантин пох... У нас будет коллективный иммунитет ... И что теперь по смертности обогнали Испанию. Делаем выводы.
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07.05.2020 20:42 Ответить
А что, дебилу хоккей не помог?
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08.05.2020 09:16 Ответить
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