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Новости Коронавирус и карантин
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В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА

В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в области число медиков, у которых диагностирован коронавирус, увеличилось за минувшие сутки со 101 до 115 человек.

Об этом Кучер написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших - 115 медиков", - написал Кучер.

Всего в общей сложности на четверг в регионе было зарегистрировано 794 подозрения на Covid-19 (в том числе 34 - за минувшие сутки). Из них 450 случаев подтверждено, 235 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 450 заболевших 49 человек выздоровели, 10 - умерли.

Из 391 болеющего 169 человек госпитализированы (из них 5 на кислородной поддержке), 222 - на самоизоляции.

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 79 человек, 30 - находятся на самоизоляции.

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карантин (16729) медицина (2529) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 3034
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07.05.2020 16:01 Ответить
+1
Нескладна математика: якщо в умовній Україні коженн 5-й виявлений хворий - медик, а в умовній Німеччині- кожен сотий, то для отримання реальних цифр слід офіційні множити на коефіцієнт від скажімо 5-ти і аж до двадцяти. Коротше, нема тестів - нема і хворих. Така тактика слуг.

В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 2728
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07.05.2020 16:02 Ответить
+1
Нужно просто пєрестать тестировать
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07.05.2020 16:03 Ответить
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51 В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА
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Дякуємо Степанову за інфікованих медиків!
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07.05.2020 15:55 Ответить
Вы забыли поблагодарить тех кто средства защиты за рубеж продал.
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07.05.2020 16:25 Ответить
Нужно благодарить тех кто вовремя для медиков не закупил, а продажа вторична...
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07.05.2020 18:19 Ответить
Крадуцкий продал по закону, до карантина) На Западе, таких просят по собственному, но не сажают.
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07.05.2020 18:22 Ответить
После закона об оплачиваемом безделии четверть превратится в половину, а то и во все 100%
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07.05.2020 15:56 Ответить
В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 6828
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07.05.2020 16:02 Ответить
Вот-вот,вместо того,что бы отобрать мяч,он стоит и ждет подачи,у него и в мыслях нет,что подача прилетит ему в голову,об этом ниже.
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07.05.2020 16:23 Ответить
Хер там. Написать не значит выполнить...
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07.05.2020 18:20 Ответить
Это и показывает "мастерство" наших медиков.
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07.05.2020 15:58 Ответить
Если вы медик , то посоветуйте коллегам что-нибудь дельное , а если нет - то не портите попусту воздух .
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07.05.2020 16:41 Ответить
Признаюсь сразу,я-не медик.А совет мой прост.Будте настоящим врачом,со всеми полагающимися для этого знаниями и моральными качествами(знания без сомненья важнее) либо не одевайте белый халат и не предавайте ему серый оттенок.Настоящих врачей я уважаю,но таковых я встречал не много(поверьте мой опыт позволяет мне рассуждать на эту тему).И мой стереотип сложился не просто так.Мои высказывания не должны касаться настоящих врачей.Врач-человек.Думаю вы меня поняли.
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07.05.2020 17:03 Ответить
Вот теперь я согласен с Вами . У меня особых проблем со здоровьем нет ( кроме возрастных , как у каждого обыкновенного человека ) , но у моей жены есть и они очень неприятные . Лечиться мы всегда ездили в соседний райцентр , - там хорошие врачи , начиная от терапевта и до хирурга . Да , за их услуги и работу мы платили , но это была благодарность за качественно выполненную работу и человеческое отношение к нам девочек - санитарок . Подчёркиваю , - за оплату операций с нас врачи деньги не вымогали , ультиматумов не ставили .
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07.05.2020 17:56 Ответить
Вот и я о том,что человеку,мне в том числе, не жаль денег и благодарности или два в одном для врача за его профессионализм и помощь,а не за имитацию этого.Но большинству из них нравятся глупые пациенты,для которых имитация их лечения создает иллюзию выздоровления.В противном случае это вызывает,зачастую,нескрываемую агрессию этих самых "врачей".👋
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07.05.2020 18:48 Ответить
Многие врачи работают совковыми методами ( никуда не денетесь ) , но многие нарабатывают себе клиентов , в совковых больницах , зарабатывая себе доброе имя и уважение на простых людях , не обдирая их как липку .
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07.05.2020 19:10 Ответить
А если это Харьков, то они вообще на половину "наши".🖕
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07.05.2020 16:01 Ответить
Так дайте цифру сколько в день тестируется врачей и какой это процент от общего числа тестируемых в области. Там на всю область делается 200-300 тестов а врачей не одна тысяча.
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07.05.2020 16:01 Ответить
Нужно просто пєрестать тестировать
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07.05.2020 16:03 Ответить
И лечить, тогда меньше станут умирать. Потому что будет меньше врачебных ошибок.
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07.05.2020 18:23 Ответить
В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 3034
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07.05.2020 16:01 Ответить
Нескладна математика: якщо в умовній Україні коженн 5-й виявлений хворий - медик, а в умовній Німеччині- кожен сотий, то для отримання реальних цифр слід офіційні множити на коефіцієнт від скажімо 5-ти і аж до двадцяти. Коротше, нема тестів - нема і хворих. Така тактика слуг.

В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 2728
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07.05.2020 16:02 Ответить
Мне интересно: эти медики работали в инфекционных отделениях или нет? Нужна статистика по видам профессиональной деятельности.
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07.05.2020 16:12 Ответить
Медики разносчики болезней
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07.05.2020 16:16 Ответить
Конкретный пример: пришла больная в больницу и пол дня там лазила чихая и кашляя. Скажи что можно по закону с ней сделать ? А средства защиты зеофилы за кордон загнали !
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07.05.2020 16:23 Ответить
А что тут удивительного. Потом, после них - полицейские.
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07.05.2020 18:25 Ответить
Как/если только примут закон о космических компенсациях для медиков, то не останется ни одного "здорового" - и это не шутка, а фактическая украинская реальность!
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07.05.2020 16:21 Ответить
Да я и сам думаю пойти медбратом. Пусть выдадут шприц, колеса, халат и на довольствие потавят в тошниловке. И пусть меня вызовут по скорой к депутату...
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07.05.2020 17:23 Ответить
А может они там кровь от больного подмешали в свою пробирочку, грудусник на батарею и уже герои? Еще потом и инвалидность оформят.
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07.05.2020 16:37 Ответить
А может вы террорист ?
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07.05.2020 16:39 Ответить
Факты говорят, что медики очень охотно "заболевают". А когда эпидемии гриппа, то болеют как все.
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07.05.2020 17:12 Ответить
профессионализм и защита медиков на высоте....
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07.05.2020 16:55 Ответить
Пожилой персонал мрёт как все.Врачи ,как и учителя в большинстве своём троечники..Во всякой профессии есть талантливые люди..Есть просто каменщик,а есть ас.Я не хочу осуждать или обсуждать врачей -инфекционистов.Они на передовой.Там всё возможно.Но береженого Бог бережёт.А всех погибших медиков от заразы нужно занести в поминальные книжки.
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07.05.2020 18:07 Ответить
Инфекционисты - скорее профи, ибо на каждом шагу палочка Коха и тп. А все эти няньки-ваньки думаю получают на сутки 2-3 маски, а потом 1-2 отложат домой для кумы и дочки... Ну шоб не покупать по 10 грн.
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07.05.2020 18:18 Ответить
 
 