В Харьковской области медики составляют больше четверти заболевших коронавирусом, - ОГА
Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в области число медиков, у которых диагностирован коронавирус, увеличилось за минувшие сутки со 101 до 115 человек.
Об этом Кучер написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Среди заболевших - 115 медиков", - написал Кучер.
Всего в общей сложности на четверг в регионе было зарегистрировано 794 подозрения на Covid-19 (в том числе 34 - за минувшие сутки). Из них 450 случаев подтверждено, 235 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 450 заболевших 49 человек выздоровели, 10 - умерли.
Из 391 болеющего 169 человек госпитализированы (из них 5 на кислородной поддержке), 222 - на самоизоляции.
С подозрением на Covid-19 госпитализировано 79 человек, 30 - находятся на самоизоляции.
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Дякуємо Степанову за інфікованих медиків!