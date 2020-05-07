Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков
Решения о снятии карантина в Украине должны приниматься, учитывая развитие эпидемии в каждом регионе.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время церемонии вручения наград украинским врачам, которые в апреле помогали Италии бороться с COVID-19, сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом в стране и "не последнюю роль" в этом процессе местных властей.
"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и её важно удержать. Я считаю, что решения о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно", - подчеркнул министр.
При этом Аваков призвал украинских врачей, которые вернулись из Италии, передавать полученный опыт на местах.
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Советует и утверждает там что то.....
Население - 40 млн
Тестов - 151 569
Беларусь
Население - 9,5 млн
Тестов - 229 466
Страна в четыре раза меньше, да еще во главе с Лукашенко провела больше тестов на коронавирус, чем Украина.
білоруська статистика набагато смішніша за нашу
Виявляється кількість хворих на коронаврус залежить від кількості проведених тестів. Це тепер офійна позиція МОЗу
Чем дальше Путин будет виртуальным персонажем, тем сложнее ему будет вернуться.
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Итоги совещания в фюрербункере не впечатлили. Никакой конкретики, все крайне размыто и расплывчато. Что, впрочем, вполне понятно - обстановка как в Берлине в апреле 45.
Где русские - неизвестно, бои идут по всему городу. В такой обстановке руководство может только демонстрировать олимпийское спокойствие на публику и орать: "Где армия Венка" в узком кругу. Какие уж тут решения.
Хаос можно проиллюстрировать решением Собянина, который с 12 мая вводит масочный режим по всей Москве. То есть,
полтора месяца карантина - и только сейчас возникла догадка, что надо что-то такое делать. Хотя опять же, и здесь особых вопросов нет. Готовность к карантину была равна нулю, запас масок был исчерпан еще до начала карантина. Разговор о том, что население должно быть обеспечено этими масками в любых потребных количествах и бесплатно, не идет. Спасение утопающих - ну и так далее.
Путинская Россия на войну с врагом пойдет примерно так же - солдатикам будет предписано оружие и боеприпасы закупать самостоятельно за свои. Иначе - штраф.
тупа зедрисня свого щастя не бачить: це ж скільки можна грошиків з регіонів зістригти за ті відміни!
з вірусоносіїв відсотків 10 зазворіє..
з них -3.9 відсотка( у середньому по світу) помре...
це зовсім неточно,бо вірус мутує..