Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков

Решения о снятии карантина в Украине должны приниматься, учитывая развитие эпидемии в каждом регионе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время церемонии вручения наград украинским врачам, которые в апреле помогали Италии бороться с COVID-19, сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом в стране и "не последнюю роль" в этом процессе местных властей.

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"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и её важно удержать. Я считаю, что решения о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно", - подчеркнул министр.

При этом Аваков призвал украинских врачей, которые вернулись из Италии, передавать полученный опыт на местах.