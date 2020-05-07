Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков

Рішення про зняття карантину в Україні мають прийматися з огляду на розвиток епідемії в кожному регіоні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час церемонії вручення нагород українським лікарям, які у квітні допомагали Італії боротися з COVID-19, повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Він відзначив позитивну динаміку в боротьбі з коронавірусом у країні і "не останню роль" у цьому процесі місцевої влади.

"Україна демонструє одну з найкращих динамік у Європі і її важливо утримати. Я вважаю, що рішення про зняття карантину мають прийматися з урахуванням розвитку епідемії у кожному регіоні країни. 11 травня - чергове випробування, початок ослаблення карантину, але необхідно продумати кожен крок, щоб усе було безпечно", - підкреслив міністр.

При цьому Аваков закликав українських лікарів, які повернулися з Італії, передавати отриманий досвід на місцях.

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