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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков

Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков

Рішення про зняття карантину в Україні мають прийматися з огляду на розвиток епідемії в кожному регіоні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час церемонії вручення нагород українським лікарям, які у квітні допомагали Італії боротися з COVID-19, повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Він відзначив позитивну динаміку в боротьбі з коронавірусом у країні і "не останню роль" у цьому процесі місцевої влади.

"Україна демонструє одну з найкращих динамік у Європі і її важливо утримати. Я вважаю, що рішення про зняття карантину мають прийматися з урахуванням розвитку епідемії у кожному регіоні країни. 11 травня - чергове випробування, початок ослаблення карантину, але необхідно продумати кожен крок, щоб усе було безпечно", - підкреслив міністр.

При цьому Аваков закликав українських лікарів, які повернулися з Італії, передавати отриманий досвід на місцях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українським лікарям-добровольцям, які допомагали в Італії боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (2191) карантин (18172) МВС (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 16:33 Відповісти
+5
прямое - бить начнут с мусАров
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07.05.2020 16:40 Відповісти
+4
а какое отношение Главмусор имеет к медицине...?
Советует и утверждает там что то.....
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07.05.2020 16:34 Відповісти
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Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков - Цензор.НЕТ 6455
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07.05.2020 16:33 Відповісти
а какое отношение Главмусор имеет к медицине...?
Советует и утверждает там что то.....
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07.05.2020 16:34 Відповісти
прямое - бить начнут с мусАров
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07.05.2020 16:40 Відповісти
" главмусор " это Вы конешно перегнули , но всё правильно сказали . Добавлю только , что у главминистра МВД , особое отношение к Харькову ... . ))
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07.05.2020 17:03 Відповісти
Самое прямое, в Италию ездили 10 врачей от Мин-здрава и 10 от МВД
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07.05.2020 18:24 Відповісти
так он падло, везде свой нос сунет...
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07.05.2020 19:04 Відповісти
а в регионе по каждому человеку
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07.05.2020 16:35 Відповісти
"Одна из лучших динамик" - это смертность на 34% меньше, чем в Беларуси, где апокалипсис (по мнению адептов вирусобесия).
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07.05.2020 16:38 Відповісти
Украина
Население - 40 млн
Тестов - 151 569
Беларусь
Население - 9,5 млн
Тестов - 229 466
Страна в четыре раза меньше, да еще во главе с Лукашенко провела больше тестов на коронавирус, чем Украина.
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07.05.2020 16:42 Відповісти
такий великий, а у казки вірить!
білоруська статистика набагато смішніша за нашу
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07.05.2020 16:44 Відповісти
Треба робити від 20 до 30 тис. тестів на добу. У США роблять 150 тисяч тестів в день. У нас стільки зробили за 2 місяці

Виявляється кількість хворих на коронаврус залежить від кількості проведених тестів. Це тепер офійна позиція МОЗу

Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков - Цензор.НЕТ 3085
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07.05.2020 16:56 Відповісти
Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков - Цензор.НЕТ 4297
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07.05.2020 16:47 Відповісти
да. и именно поэтому нужно сравнивать смертность, а не инфицированность.
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07.05.2020 16:48 Відповісти
Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусным, - объяснил Лукашенко.
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07.05.2020 16:54 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ ель Мюрид.


Чем дальше Путин будет виртуальным персонажем, тем сложнее ему будет вернуться.

https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://pluso.ru/

Итоги совещания в фюрербункере не впечатлили. Никакой конкретики, все крайне размыто и расплывчато. Что, впрочем, вполне понятно - обстановка как в Берлине в апреле 45.
Где русские - неизвестно, бои идут по всему городу. В такой обстановке руководство может только демонстрировать олимпийское спокойствие на публику и орать: "Где армия Венка" в узком кругу. Какие уж тут решения.
Хаос можно проиллюстрировать решением Собянина, который с 12 мая вводит масочный режим по всей Москве. То есть,


полтора месяца карантина - и только сейчас возникла догадка, что надо что-то такое делать. Хотя опять же, и здесь особых вопросов нет. Готовность к карантину была равна нулю, запас масок был исчерпан еще до начала карантина. Разговор о том, что население должно быть обеспечено этими масками в любых потребных количествах и бесплатно, не идет. Спасение утопающих - ну и так далее.
Путинская Россия на войну с врагом пойдет примерно так же - солдатикам будет предписано оружие и боеприпасы закупать самостоятельно за свои. Иначе - штраф.
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07.05.2020 18:13 Відповісти
https://ivasi.news/odessa/iz-za-karantina-v-odesskoj-oblasti-rekordnaya-bezraboticza/ Из-за карантина в Одесской области рекордная безработица
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07.05.2020 16:39 Відповісти
да разве только в Одесской области???
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07.05.2020 19:07 Відповісти
Какое решение когда у вас нет адекватных данных по ситуации? Лаборатории не справляются и нет нормальных тестов, а не китайского фуфла?

Решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно, - Аваков - Цензор.НЕТ 8869
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07.05.2020 16:41 Відповісти
При чому тут сабаков..що немає вже прем'єра? Цей говномусор во всі дири затичка?
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07.05.2020 16:42 Відповісти
правильно, Арсен Борисич!
тупа зедрисня свого щастя не бачить: це ж скільки можна грошиків з регіонів зістригти за ті відміни!
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07.05.2020 16:42 Відповісти
це коли вхід безкоштовний, а вихід безцінний
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07.05.2020 16:49 Відповісти
нужно принимать по каждому региону отдельно/освоил кодлан Коломойского методу путинской пропаганды: долби в СМИ почаще дважды что два-четыре, вода мокрая,трава зелёная-и электорат тебе радостно даст власть и корыто.
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07.05.2020 16:50 Відповісти
Коронамусора сАбакова и всю ЗЕкодлу очень возбуждает возможность запрещать или разрешать
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07.05.2020 17:05 Відповісти
сабаков - міністр коронавірусу?
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07.05.2020 17:13 Відповісти
Воно всюди лiзе
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07.05.2020 18:27 Відповісти
Инфицированый но не больной внучок запросто может заразить свою бабушку,но не факт что и бабушка заболеет.Коронобесие от влады вот что вредит здоровью.инфицированы будут80% но заболеют 1-2% что мы и видим в натуре а не то что слышим с видосиков зеленой плесени и всех ТВ каналов.
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07.05.2020 17:17 Відповісти
статистика каже інше.
з вірусоносіїв відсотків 10 зазворіє..
з них -3.9 відсотка( у середньому по світу) помре...
це зовсім неточно,бо вірус мутує..
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07.05.2020 18:15 Відповісти
 
 