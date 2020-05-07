Рішення про зняття карантину треба приймати щодо кожного регіону окремо, - Аваков
Рішення про зняття карантину в Україні мають прийматися з огляду на розвиток епідемії в кожному регіоні.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час церемонії вручення нагород українським лікарям, які у квітні допомагали Італії боротися з COVID-19, повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Він відзначив позитивну динаміку в боротьбі з коронавірусом у країні і "не останню роль" у цьому процесі місцевої влади.
"Україна демонструє одну з найкращих динамік у Європі і її важливо утримати. Я вважаю, що рішення про зняття карантину мають прийматися з урахуванням розвитку епідемії у кожному регіоні країни. 11 травня - чергове випробування, початок ослаблення карантину, але необхідно продумати кожен крок, щоб усе було безпечно", - підкреслив міністр.
При цьому Аваков закликав українських лікарів, які повернулися з Італії, передавати отриманий досвід на місцях.
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Советует и утверждает там что то.....
Население - 40 млн
Тестов - 151 569
Беларусь
Население - 9,5 млн
Тестов - 229 466
Страна в четыре раза меньше, да еще во главе с Лукашенко провела больше тестов на коронавирус, чем Украина.
білоруська статистика набагато смішніша за нашу
Виявляється кількість хворих на коронаврус залежить від кількості проведених тестів. Це тепер офійна позиція МОЗу
Чем дальше Путин будет виртуальным персонажем, тем сложнее ему будет вернуться.
https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375626/ https://pluso.ru/
Итоги совещания в фюрербункере не впечатлили. Никакой конкретики, все крайне размыто и расплывчато. Что, впрочем, вполне понятно - обстановка как в Берлине в апреле 45.
Где русские - неизвестно, бои идут по всему городу. В такой обстановке руководство может только демонстрировать олимпийское спокойствие на публику и орать: "Где армия Венка" в узком кругу. Какие уж тут решения.
Хаос можно проиллюстрировать решением Собянина, который с 12 мая вводит масочный режим по всей Москве. То есть,
полтора месяца карантина - и только сейчас возникла догадка, что надо что-то такое делать. Хотя опять же, и здесь особых вопросов нет. Готовность к карантину была равна нулю, запас масок был исчерпан еще до начала карантина. Разговор о том, что население должно быть обеспечено этими масками в любых потребных количествах и бесплатно, не идет. Спасение утопающих - ну и так далее.
Путинская Россия на войну с врагом пойдет примерно так же - солдатикам будет предписано оружие и боеприпасы закупать самостоятельно за свои. Иначе - штраф.
тупа зедрисня свого щастя не бачить: це ж скільки можна грошиків з регіонів зістригти за ті відміни!
з вірусоносіїв відсотків 10 зазворіє..
з них -3.9 відсотка( у середньому по світу) помре...
це зовсім неточно,бо вірус мутує..