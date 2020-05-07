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Новости Коронавирус и карантин
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В Днепровском апелляционном суде 4 случая инфицирования COVID-19 среди работников

В Днепровском апелляционном суде 4 случая инфицирования COVID-19 среди работников

В суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины.

"На сегодняшний день у четырех работников аппарата Днепровского апелляционного суда подтверждены положительные результаты теста на вирус COVID-19", - говорится в сообщении.

В связи с этим в суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.

"Настоятельно просим граждан воздержаться от посещения апелляционного суда, а в случае необходимости визита - максимально соблюдать меры, предусмотренные особым режимом работы суда на период карантина", - добавили в суде.

Отмечается, что вход в здание суда возможен только за 20 минут до начала судебного заседания и только для лиц, непосредственно участвующих в процессе.

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Днепр (4457) карантин (16729) суд (25153) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ну тут одно из двух...либо рестораны коли-котлеты посещали,либо сборища РПЦвУ.
терциум нон датур
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07.05.2020 16:46 Ответить
Может наконец то хоть коронавирус проведет судебную реформу, коль власть импотенты.
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07.05.2020 16:54 Ответить
А в печерному як?
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07.05.2020 17:13 Ответить
Короновирусная рутина.
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07.05.2020 18:26 Ответить
 
 