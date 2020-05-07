В Днепровском апелляционном суде 4 случая инфицирования COVID-19 среди работников
В суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины.
"На сегодняшний день у четырех работников аппарата Днепровского апелляционного суда подтверждены положительные результаты теста на вирус COVID-19", - говорится в сообщении.
В связи с этим в суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.
"Настоятельно просим граждан воздержаться от посещения апелляционного суда, а в случае необходимости визита - максимально соблюдать меры, предусмотренные особым режимом работы суда на период карантина", - добавили в суде.
Отмечается, что вход в здание суда возможен только за 20 минут до начала судебного заседания и только для лиц, непосредственно участвующих в процессе.
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