В Днепровском апелляционном суде 4 случая инфицирования COVID-19 среди работников

В суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины.

"На сегодняшний день у четырех работников аппарата Днепровского апелляционного суда подтверждены положительные результаты теста на вирус COVID-19", - говорится в сообщении.

В связи с этим в суде усилены меры безопасности и дезинфекции всех помещений.

"Настоятельно просим граждан воздержаться от посещения апелляционного суда, а в случае необходимости визита - максимально соблюдать меры, предусмотренные особым режимом работы суда на период карантина", - добавили в суде.

Отмечается, что вход в здание суда возможен только за 20 минут до начала судебного заседания и только для лиц, непосредственно участвующих в процессе.

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