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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпровському апеляційному суді 4 випадки інфікування COVID-19 серед працівників

У Дніпровському апеляційному суді 4 випадки інфікування COVID-19 серед працівників

У суді посилено заходи безпеки і дезінфекції всіх приміщень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України.

"На сьогодні у чотирьох працівників апарату Дніпровського апеляційного суду підтверджено позитивні результати тесту на вірус COVID-19", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим у суді посилено заходи безпеки і дезінфекції всіх приміщень.

"Наполегливо просимо громадян утриматися від відвідування апеляційного суду, а в разі необхідності візиту - максимально дотримуватися заходів, передбачених спеціальним режимом роботи суду на період карантину", - додали в суді.

Зазначається, що вхід у будівлю суду можливий тільки за 20 хвилин до початку судового засідання і тільки для осіб, які безпосередньо беруть участь у процесі.

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Дніпро (3317) карантин (18172) суд (11757) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ну тут одно из двух...либо рестораны коли-котлеты посещали,либо сборища РПЦвУ.
терциум нон датур
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07.05.2020 16:46 Відповісти
Может наконец то хоть коронавирус проведет судебную реформу, коль власть импотенты.
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07.05.2020 16:54 Відповісти
А в печерному як?
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07.05.2020 17:13 Відповісти
Короновирусная рутина.
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07.05.2020 18:26 Відповісти
 
 