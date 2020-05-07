У Дніпровському апеляційному суді 4 випадки інфікування COVID-19 серед працівників

У суді посилено заходи безпеки і дезінфекції всіх приміщень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України.

"На сьогодні у чотирьох працівників апарату Дніпровського апеляційного суду підтверджено позитивні результати тесту на вірус COVID-19", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим у суді посилено заходи безпеки і дезінфекції всіх приміщень.

"Наполегливо просимо громадян утриматися від відвідування апеляційного суду, а в разі необхідності візиту - максимально дотримуватися заходів, передбачених спеціальним режимом роботи суду на період карантину", - додали в суді.

Зазначається, що вхід у будівлю суду можливий тільки за 20 хвилин до початку судового засідання і тільки для осіб, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У помічника судді Дніпровського апеляційного суду діагностували COVID-19, проводиться тестування всіх співробітників