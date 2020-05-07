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На Одесчине умер пятый пациент с коронавирусом
В Одесской области в городской больнице Подольска скончалась 60-летняя больная коронавирусом.
Об этом сообщил главврач медучреждения Александр Жуковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
По его словам, жительницу села Липецкое Подольского района привезли в больницу уже в крайне тяжелом состоянии неделю назад.
"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь протекала очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - отметил Жуковский.
Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района. Еще две смерти от коронавируса были зафиксированы в Одессе.
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яснопонятно 150 кг при росте 160 это конечно вирус виноват