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Новости Коронавирус и карантин
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На Одесчине умер пятый пациент с коронавирусом

На Одесчине умер пятый пациент с коронавирусом

В Одесской области в городской больнице Подольска скончалась 60-летняя больная коронавирусом.

Об этом сообщил главврач медучреждения Александр Жуковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

По его словам, жительницу села Липецкое Подольского района привезли в больницу уже в крайне тяжелом состоянии неделю назад.

"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь протекала очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - отметил Жуковский.

Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района. Еще две смерти от коронавируса были зафиксированы в Одессе.

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карантин (16729) Одесса (7953) Одесская область (3688) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка

яснопонятно 150 кг при росте 160 это конечно вирус виноват
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07.05.2020 16:52 Ответить
А от туберкулеза? Рака? Гриппа? ОРВИ? Машина сбила?
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07.05.2020 16:56 Ответить
Женщина с весом 150 кг планировала жить 150 лет
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07.05.2020 17:00 Ответить
Умерло в Одесе и области гораздо больше людей от этого вируса
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07.05.2020 17:04 Ответить
Откуда ты знаешь? Ниоткуда? *******?
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07.05.2020 17:14 Ответить
******* ты, а я знаю
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07.05.2020 17:46 Ответить
Надо же 5 й скончался. Вот это эпидемия!
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07.05.2020 17:13 Ответить
 
 