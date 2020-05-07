На Одещині померла п'ята пацієнтка з коронавірусом

В Одеській області в міській лікарні Подільська померла 60-річна хвора на коронавірус.

Про це повідомив головний лікар медзакладу Олександр Жуковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За його словами, мешканку села Липецьке Подільського району привезли в лікарню вже у вкрай важкому стані тиждень тому.

"У неї на тлі зайвої ваги, близько 150 кг, і хронічної серцевої недостатності швидко з'явилася задишка, а сама хвороба протікала дуже важко. Спочатку її лікували в інфекційному відділенні, потім у реанімації", - зазначив Жуковський.

Це вже третій летальний випадок серед мешканців Подільського району. Ще дві смерті від коронавірусу були зафіксовані в Одесі.

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