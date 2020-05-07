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Новини Коронавірус і карантин
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На Одещині померла п'ята пацієнтка з коронавірусом

На Одещині померла п'ята пацієнтка з коронавірусом

В Одеській області в міській лікарні Подільська померла 60-річна хвора на коронавірус.

Про це повідомив головний лікар медзакладу Олександр Жуковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За його словами, мешканку села Липецьке Подільського району привезли в лікарню вже у вкрай важкому стані тиждень тому.

"У неї на тлі зайвої ваги, близько 150 кг, і хронічної серцевої недостатності швидко з'явилася задишка, а сама хвороба протікала дуже важко. Спочатку її лікували в інфекційному відділенні, потім у реанімації", - зазначив Жуковський.

Це вже третій летальний випадок серед мешканців Подільського району. Ще дві смерті від коронавірусу були зафіксовані в Одесі.

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Автор: 

карантин (18172) Одеса (5538) Одеська область (3343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка

яснопонятно 150 кг при росте 160 это конечно вирус виноват
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07.05.2020 16:52 Відповісти
А от туберкулеза? Рака? Гриппа? ОРВИ? Машина сбила?
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07.05.2020 16:56 Відповісти
Женщина с весом 150 кг планировала жить 150 лет
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07.05.2020 17:00 Відповісти
Умерло в Одесе и области гораздо больше людей от этого вируса
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07.05.2020 17:04 Відповісти
Откуда ты знаешь? Ниоткуда? *******?
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07.05.2020 17:14 Відповісти
******* ты, а я знаю
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07.05.2020 17:46 Відповісти
Надо же 5 й скончался. Вот это эпидемия!
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07.05.2020 17:13 Відповісти
 
 