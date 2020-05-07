"Слуга народа" внесет в Раду законопроект, позволяющий парламенту инициировать увольнение министров
Народные депутаты из фракции "Слуга народа" разработали законопроект, который позволит парламенту инициировать отставку министров.
Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
Кравчук отметила, что в данный момент парламент может контролировать работу министров, что предусмотрено Конституцией, только с помощью депутатских запросов.
"Слуги народа" предлагают ввести процедуру интерпелляции. Вопрос о неудовлетворительной работе министра смогут инициировать профильные комитеты Рады или 45 нардепов. Профильный комитет должен будет принять решение о выносе его на голосование.
Если Рада признает работу министра неудовлетворительной не менее чем 226 голосами, премьер будет обязан в течение 15 дней внести представление о его увольнении. Если премьер не делает этого, то вопрос об увольнении без голосования включается в повестку Рады, и парламент сам принимает решение.
В отношении министров иностранных дел и обороны Рада сможет рекомендовать их увольнение президенту.
Кравчук отметила, что такая процедура используется во многих странах Европы с парламентской или смешанной формой правления, например, в Польше.
Законопроект, по ее словам, уже подготовлен и будет в ближайшее время подан в Верховную Раду.
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