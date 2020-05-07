Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения три квадрокоптера. ФОТО
Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения квадрокоптеры для своевременного выявления очагов возгораний и контроля за процессом тушения
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.
В ГСП "Северная Пуща" были переданы три квадроптера.
"В тесном сотрудничестве с Лесной службой США в Зоне отчуждения за предыдущие годы уже были установлены 5 камер видеонаблюдения на вышках. С помощью камер сотрудники Северной Пущи могут оперативно реагировать на задымление или возгорание на территории", - рассказал директор ГСП "Северная Пуща" Роман Кизюн.
В предыдущие годы для пожарных Зоны отчуждения также были переданы индивидуальные защитные костюмы, шлемы, респираторы, мобильные устройства для тушения, пожарное оборудование, пожарные рукава. Кроме того, были проведены тренинги по базовой подготовке лесного пожарного, тактике тушения пожара, поведении огня, личной безопасности, координации между наземными и авиационными силами, основ управления в чрезвычайных ситуациях.
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И при этом Коломойскому пытаться вернуть краденные миилларды ?
Американцам, конечно, спасибо, сердечные люди, но для руководства
Украины это поззор, или Зеленский этого не понимает ?
Он надется на уважение Трампа после такого ?
Есть мозги вообще ?????????????????????????