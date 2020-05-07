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Новости Пожары в Украине
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Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения три квадрокоптера. ФОТО

Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения квадрокоптеры для своевременного выявления очагов возгораний и контроля за процессом тушения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения три квадрокоптера 01

В ГСП "Северная Пуща" были переданы три квадроптера.

Лесная служба США передала пожарным Зоны отчуждения три квадрокоптера 02

"В тесном сотрудничестве с Лесной службой США в Зоне отчуждения за предыдущие годы уже были установлены 5 камер видеонаблюдения на вышках. С помощью камер сотрудники Северной Пущи могут оперативно реагировать на задымление или возгорание на территории", - рассказал директор ГСП "Северная Пуща" Роман Кизюн.

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В предыдущие годы для пожарных Зоны отчуждения также были переданы индивидуальные защитные костюмы, шлемы, респираторы, мобильные устройства для тушения, пожарное оборудование, пожарные рукава. Кроме того, были проведены тренинги по базовой подготовке лесного пожарного, тактике тушения пожара, поведении огня, личной безопасности, координации между наземными и авиационными силами, основ управления в чрезвычайных ситуациях.

Автор: 

беспилотник (3842) пожар (5983) США (27316) Зона отчуждения (280) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (24)


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К этрому дивайсу можно легко прикрепить 0,5 л 40%.
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07.05.2020 20:15 Ответить
Дякуємо
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07.05.2020 20:16 Ответить
Наши упитанные кабанчики
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07.05.2020 20:17 Ответить
Америкосы чем хороши, что проверяют позже как используется техника.
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07.05.2020 20:18 Ответить
пустоголовые хейтеры Америки не заставили себя долго ждать .....
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07.05.2020 20:24 Ответить
Поззорище зеленское - квадрикоптеры клянчить у лесников...
И при этом Коломойскому пытаться вернуть краденные миилларды ?
Американцам, конечно, спасибо, сердечные люди, но для руководства
Украины это поззор, или Зеленский этого не понимает ?
Он надется на уважение Трампа после такого ?
Есть мозги вообще ?????????????????????????
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07.05.2020 22:23 Ответить
 
 