Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження три квадрокоптери. ФОТО
Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження квадрокоптери для своєчасного виявлення осередків займань і контролю за процесом гасіння
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.
У ДСП "Північна Пуща" було передано три квадроптери.
"У тісній співпраці з Лісовою службою США в Зоні відчуження за попередні роки вже було встановлено 5 камер відеоспостереження на вишках. За допомогою камер співробітники Північної Пущі можуть оперативно реагувати на задимлення або займання на території", - розповів директор ДСП "Північна Пуща" Роман Кізюн.
У попередні роки для пожежників Зони відчуження також було передано індивідуальні захисні костюми, шоломи, респіратори, мобільні пристрої для гасіння, пожежне обладнання, пожежні рукави. Крім того, було проведено тренінги з базової підготовки лісового пожежника, тактики гасіння пожежі, поведінки вогню, особистої безпеки, координації між наземними й авіаційними силами, основ управління в надзвичайних ситуаціях.
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И при этом Коломойскому пытаться вернуть краденные миилларды ?
Американцам, конечно, спасибо, сердечные люди, но для руководства
Украины это поззор, или Зеленский этого не понимает ?
Он надется на уважение Трампа после такого ?
Есть мозги вообще ?????????????????????????