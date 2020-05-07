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Новини Пожежі в Україні
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Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження три квадрокоптери. ФОТО

Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження квадрокоптери для своєчасного виявлення осередків займань і контролю за процесом гасіння

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження три квадрокоптери 01

У ДСП "Північна Пуща" було передано три квадроптери.

Лісова служба США передала пожежникам Зони відчуження три квадрокоптери 02

"У тісній співпраці з Лісовою службою США в Зоні відчуження за попередні роки вже було встановлено 5 камер відеоспостереження на вишках. За допомогою камер співробітники Північної Пущі можуть оперативно реагувати на задимлення або займання на території", - розповів директор ДСП "Північна Пуща" Роман Кізюн.

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У попередні роки для пожежників Зони відчуження також було передано індивідуальні захисні костюми, шоломи, респіратори, мобільні пристрої для гасіння, пожежне обладнання, пожежні рукави. Крім того, було проведено тренінги з базової підготовки лісового пожежника, тактики гасіння пожежі, поведінки вогню, особистої безпеки, координації між наземними й авіаційними силами, основ управління в надзвичайних ситуаціях.

Автор: 

безпілотник (4425) пожежа (4365) США (23598) зона відчуження (326) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (43)


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К этрому дивайсу можно легко прикрепить 0,5 л 40%.
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07.05.2020 20:15 Відповісти
Дякуємо
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07.05.2020 20:16 Відповісти
Наши упитанные кабанчики
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07.05.2020 20:17 Відповісти
Америкосы чем хороши, что проверяют позже как используется техника.
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07.05.2020 20:18 Відповісти
пустоголовые хейтеры Америки не заставили себя долго ждать .....
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07.05.2020 20:24 Відповісти
Поззорище зеленское - квадрикоптеры клянчить у лесников...
И при этом Коломойскому пытаться вернуть краденные миилларды ?
Американцам, конечно, спасибо, сердечные люди, но для руководства
Украины это поззор, или Зеленский этого не понимает ?
Он надется на уважение Трампа после такого ?
Есть мозги вообще ?????????????????????????
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07.05.2020 22:23 Відповісти
 
 