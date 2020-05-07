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Новости
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Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.", - говорится в сообщении.

Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство украинских больниц и дорог

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Кулеба заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

"Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Автор: 

инвестиции (1167) Катар (142) МИД (7030)


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Топ комментарии
+5
Ну що, вітаю всіх виборців Зеленського. Скоро всі знову станемо мільйонерами. Друкарський станок уже запустили.
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2096
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07.05.2020 23:00 Ответить
+3
Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Только вот Катар об этом ничего не знает
С Зелёным долбодятлом никто в мире не хочет иметь дел, сколько бы зелёное дерьмо не пыжилось.
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07.05.2020 22:23 Ответить
+3
Это как Оманский шейх рассмотрел? А потом в ящик сыграл?
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07.05.2020 22:24 Ответить
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Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Только вот Катар об этом ничего не знает
С Зелёным долбодятлом никто в мире не хочет иметь дел, сколько бы зелёное дерьмо не пыжилось.
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07.05.2020 22:23 Ответить
Имею надежды, что Государство Катар покрасит более 2-х киосков в отличие от бени, который имеет средства только на один?!
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07.05.2020 22:16 Ответить
Извиняюсь, забыл спросить об инвестциях с Омана?!
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07.05.2020 22:17 Ответить
Это как Оманский шейх рассмотрел? А потом в ящик сыграл?
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07.05.2020 22:24 Ответить
Султан Оману довго і тяжко хворів, а Зе приїхав, щоб дати йому перед смертю втіху
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07.05.2020 22:28 Ответить
Оманом до сих пор комика попрекают- «Это все ради инвестиций»: Саакашвили заявил, что к поездке Зеленского в Оман нельзя придираться - Михрютка подтвердил алиби пианиста .
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07.05.2020 22:31 Ответить
интересно-а когда Оман (стратегический партнёр))) обратится к Зе с предложением "инвестиционных" проектов...?!
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07.05.2020 22:32 Ответить
А де ж оманські інвестори до яких їздив Бубачка?
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2549
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07.05.2020 22:38 Ответить
Прочтите детальней. Всего лишь предложили расмотреть ряд проектов---и длинный перечень. А решать Катару конечно. Но есть и такая логика----*Деньги не пахнут*. Мы и правда надеялись в эти 6 лет на реальную помощь Запада. Дальше без комментариев. Если и возьмутся---то отлично будет нам. Пусть Запад деньги нюхает свои. Когда Европа брала у Америки деньги не нюхала. А ведь америкосы Германии много продали до 1941г. Невзирая на 1 сентября 1939г!
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07.05.2020 22:39 Ответить
Не могу вьехать, зачем блазню эти карликовые страны, может, чтобы в случае чего, ховаться, не знаю.
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07.05.2020 22:45 Ответить
Рассмотрит ... это значит вежливо послать на куй.
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07.05.2020 22:56 Ответить
Ну що, вітаю всіх виборців Зеленського. Скоро всі знову станемо мільйонерами. Друкарський станок уже запустили.
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2096
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07.05.2020 23:00 Ответить
Открою вам страшную тайну - печатный станок работает постоянно. Старые деньги выводят из обращения, новые вводят Или вы думали, что они вечные?
А для того чтобы увеличить денежную массу не обязательно печатать физические купюры
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07.05.2020 23:34 Ответить
Німці вже розглядали про залізницю
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07.05.2020 23:52 Ответить
 
 