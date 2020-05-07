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Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС

Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з заступником прем'єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні. Йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти тощо", - сказано в повідомленні.

Кулеба запевнив у готовності до співпраці у сферах інвестицій, торгівлі, економіки, енергетики і продовольчої безпеки.

Зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції в Катар. Кулеба запевнив катарського колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

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"Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки. Ми готові працювати разом, щоб від цієї співпраці вигравали наші країни", - підкреслив Кулеба.

Співрозмовники також погодилися докладати спільних зусиль для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Автор: 

інвестиції (2098) Катар (257) МЗС (4202)


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Топ коментарі
+5
Ну що, вітаю всіх виборців Зеленського. Скоро всі знову станемо мільйонерами. Друкарський станок уже запустили.
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2096
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07.05.2020 23:00 Відповісти
+3
Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Только вот Катар об этом ничего не знает
С Зелёным долбодятлом никто в мире не хочет иметь дел, сколько бы зелёное дерьмо не пыжилось.
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07.05.2020 22:23 Відповісти
+3
Это как Оманский шейх рассмотрел? А потом в ящик сыграл?
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07.05.2020 22:24 Відповісти
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Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине, - МИД

Только вот Катар об этом ничего не знает
С Зелёным долбодятлом никто в мире не хочет иметь дел, сколько бы зелёное дерьмо не пыжилось.
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07.05.2020 22:23 Відповісти
Имею надежды, что Государство Катар покрасит более 2-х киосков в отличие от бени, который имеет средства только на один?!
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07.05.2020 22:16 Відповісти
Извиняюсь, забыл спросить об инвестциях с Омана?!
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07.05.2020 22:17 Відповісти
Это как Оманский шейх рассмотрел? А потом в ящик сыграл?
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07.05.2020 22:24 Відповісти
Султан Оману довго і тяжко хворів, а Зе приїхав, щоб дати йому перед смертю втіху
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07.05.2020 22:28 Відповісти
Оманом до сих пор комика попрекают- «Это все ради инвестиций»: Саакашвили заявил, что к поездке Зеленского в Оман нельзя придираться - Михрютка подтвердил алиби пианиста .
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07.05.2020 22:31 Відповісти
интересно-а когда Оман (стратегический партнёр))) обратится к Зе с предложением "инвестиционных" проектов...?!
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07.05.2020 22:32 Відповісти
А де ж оманські інвестори до яких їздив Бубачка?
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2549
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07.05.2020 22:38 Відповісти
Прочтите детальней. Всего лишь предложили расмотреть ряд проектов---и длинный перечень. А решать Катару конечно. Но есть и такая логика----*Деньги не пахнут*. Мы и правда надеялись в эти 6 лет на реальную помощь Запада. Дальше без комментариев. Если и возьмутся---то отлично будет нам. Пусть Запад деньги нюхает свои. Когда Европа брала у Америки деньги не нюхала. А ведь америкосы Германии много продали до 1941г. Невзирая на 1 сентября 1939г!
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07.05.2020 22:39 Відповісти
Не могу вьехать, зачем блазню эти карликовые страны, может, чтобы в случае чего, ховаться, не знаю.
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07.05.2020 22:45 Відповісти
Рассмотрит ... это значит вежливо послать на куй.
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07.05.2020 22:56 Відповісти
Ну що, вітаю всіх виборців Зеленського. Скоро всі знову станемо мільйонерами. Друкарський станок уже запустили.
Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС - Цензор.НЕТ 2096
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07.05.2020 23:00 Відповісти
Открою вам страшную тайну - печатный станок работает постоянно. Старые деньги выводят из обращения, новые вводят Или вы думали, что они вечные?
А для того чтобы увеличить денежную массу не обязательно печатать физические купюры
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07.05.2020 23:34 Відповісти
Німці вже розглядали про залізницю
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07.05.2020 23:52 Відповісти
 
 