Катар розгляне низку інвестиційних проєктів для реалізації в Україні, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з заступником прем'єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Співрозмовники домовилися, що Катар розгляне низку інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані в Україні. Йдеться, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізниці, аеропорти тощо", - сказано в повідомленні.

Кулеба запевнив у готовності до співпраці у сферах інвестицій, торгівлі, економіки, енергетики і продовольчої безпеки.

Зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств обговорили експорт української сільськогосподарської продукції в Катар. Кулеба запевнив катарського колегу, що Україна може забезпечити потреби Катару в агропродукції.

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"Україна готова бути стратегічним партнером Катару у своєму регіоні. Зокрема, зважаючи на свій транзитний потенціал і роль гаранта світової продовольчої безпеки. Ми готові працювати разом, щоб від цієї співпраці вигравали наші країни", - підкреслив Кулеба.

Співрозмовники також погодилися докладати спільних зусиль для подолання наслідків пандемії коронавірусу.