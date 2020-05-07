В Черновицкой области выявлены 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 7 мая официально подтверждены еще 49 новых случаев заражения коронавирусом, 22 из них - в Черновцах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 097 человек.

40 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек.

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Общее количество зафиксированных летальных случаев от коронавируса на Буковине - 62.