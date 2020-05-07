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В Черновицкой области выявлены 49 новых случаев COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области 7 мая официально подтверждены еще 49 новых случаев заражения коронавирусом, 22 из них - в Черновцах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 097 человек.
40 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек.
Общее количество зафиксированных летальных случаев от коронавируса на Буковине - 62.
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+3 Роман Шухевич #469914
показать весь комментарий07.05.2020 23:24 Ответить Ссылка
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+1 Самтакой
показать весь комментарий07.05.2020 23:26 Ответить Ссылка
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Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
Здоровья Вам ,панове....
"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000