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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области выявлены 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области выявлены 49 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 7 мая официально подтверждены еще 49 новых случаев заражения коронавирусом, 22 из них - в Черновцах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 097 человек.

40 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек.

Также читайте: За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА

Общее количество зафиксированных летальных случаев от коронавируса на Буковине - 62.

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Информационная война России против Беларуси. Причины появления спорного репортажа Дзермант видит во внутренней политике Москвы. «В России все больше людей задает вопрос: насколько адекватен режим жесткого карантина? У людей деньги заканчиваются, и усталость психологическая. А тут под боком Беларусь, которая такая же страна, а ведет себя по-другому. Поэтому надо показать, что Беларусь не справляется, чтобы стратегия российских властей выглядела более выигрышно», - заключил политолог.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
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07.05.2020 23:24 Ответить
+2
Сьогодні дітки,ми вам розкажем казку про короновірус.На добраніч малята.
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07.05.2020 23:35 Ответить
+1
Ну так лечите. Что вы здесь нагнетаете. Денег вбухали в этот вирус немеренно, явно не для того, чтобы эта эпопея быстро закончилась.
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07.05.2020 23:26 Ответить
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Информационная война России против Беларуси. Причины появления спорного репортажа Дзермант видит во внутренней политике Москвы. «В России все больше людей задает вопрос: насколько адекватен режим жесткого карантина? У людей деньги заканчиваются, и усталость психологическая. А тут под боком Беларусь, которая такая же страна, а ведет себя по-другому. Поэтому надо показать, что Беларусь не справляется, чтобы стратегия российских властей выглядела более выигрышно», - заключил политолог.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
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07.05.2020 23:24 Ответить
Победить любой вирус легко.Берем маску,40 градусную не паленую водку.Заливаем в пульверизатор водовку,увлажняем маску,надеваем дышим минут 5-10.Снимаем.Перед сном из пульверизатора увляжняем подушку.Спим...утром опять увляжнаем маску,дышим 5 минут....и так далее.Главный еффект процедуры,чтобы пары водки попали в ваши легкие....
Здоровья Вам ,панове....
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07.05.2020 23:25 Ответить
Спирт денатурирует белки ( знакомый доктор сказал). Ткани легких состоят из белков. Сожги их водярой , чтобы вирусу ничего путного не досталось.
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07.05.2020 23:29 Ответить
Пары ничего не жгут,а испаряются за те же 5 минут..
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07.05.2020 23:33 Ответить
Парами картошки дышал когда нибудь с накрытой головой?
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07.05.2020 23:35 Ответить
Лучше во внутрь литрушечку с селедочкой по рецепту Преображнского доктору Борменталю..
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07.05.2020 23:43 Ответить
Заметьте Россия забыла за Украину. Сейчас набросились на Беларусь за то что та без карантина. И везде новости в телеграмах на ТБ что в Беларуси чуть не пачками умирают люди.
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07.05.2020 23:26 Ответить
Ну так лечите. Что вы здесь нагнетаете. Денег вбухали в этот вирус немеренно, явно не для того, чтобы эта эпопея быстро закончилась.
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07.05.2020 23:26 Ответить
Сьогодні дітки,ми вам розкажем казку про короновірус.На добраніч малята.
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07.05.2020 23:35 Ответить
Была Мировая революция чЛенина,теперь коронвиRUSная Мировая революция Путлера... володьки карлики воюют
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07.05.2020 23:37 Ответить
Слуги народу будуть платити тільки тим медикам, хто захворів на коронавірус і став інвалідом, а тим хто заразився на роботі, захворів але виздоровів тому велика дуля під ніс.

"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".

Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000
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07.05.2020 23:59 Ответить
 
 