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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області виявлено 49 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області виявлено 49 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області 7 травня офіційно підтверджено ще 49 нових випадків зараження коронавірусом, 22 із них - у Чернівцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 097 осіб.

40 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 298 осіб.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині - 62.

Також читайте: За добу в Чернівецькій області померло п'ятеро людей з COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Информационная война России против Беларуси. Причины появления спорного репортажа Дзермант видит во внутренней политике Москвы. «В России все больше людей задает вопрос: насколько адекватен режим жесткого карантина? У людей деньги заканчиваются, и усталость психологическая. А тут под боком Беларусь, которая такая же страна, а ведет себя по-другому. Поэтому надо показать, что Беларусь не справляется, чтобы стратегия российских властей выглядела более выигрышно», - заключил политолог.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
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07.05.2020 23:24 Відповісти
+2
Сьогодні дітки,ми вам розкажем казку про короновірус.На добраніч малята.
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07.05.2020 23:35 Відповісти
+1
Ну так лечите. Что вы здесь нагнетаете. Денег вбухали в этот вирус немеренно, явно не для того, чтобы эта эпопея быстро закончилась.
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07.05.2020 23:26 Відповісти
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Информационная война России против Беларуси. Причины появления спорного репортажа Дзермант видит во внутренней политике Москвы. «В России все больше людей задает вопрос: насколько адекватен режим жесткого карантина? У людей деньги заканчиваются, и усталость психологическая. А тут под боком Беларусь, которая такая же страна, а ведет себя по-другому. Поэтому надо показать, что Беларусь не справляется, чтобы стратегия российских властей выглядела более выигрышно», - заключил политолог.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
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07.05.2020 23:24 Відповісти
Победить любой вирус легко.Берем маску,40 градусную не паленую водку.Заливаем в пульверизатор водовку,увлажняем маску,надеваем дышим минут 5-10.Снимаем.Перед сном из пульверизатора увляжняем подушку.Спим...утром опять увляжнаем маску,дышим 5 минут....и так далее.Главный еффект процедуры,чтобы пары водки попали в ваши легкие....
Здоровья Вам ,панове....
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07.05.2020 23:25 Відповісти
Спирт денатурирует белки ( знакомый доктор сказал). Ткани легких состоят из белков. Сожги их водярой , чтобы вирусу ничего путного не досталось.
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07.05.2020 23:29 Відповісти
Пары ничего не жгут,а испаряются за те же 5 минут..
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07.05.2020 23:33 Відповісти
Парами картошки дышал когда нибудь с накрытой головой?
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07.05.2020 23:35 Відповісти
Лучше во внутрь литрушечку с селедочкой по рецепту Преображнского доктору Борменталю..
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07.05.2020 23:43 Відповісти
Заметьте Россия забыла за Украину. Сейчас набросились на Беларусь за то что та без карантина. И везде новости в телеграмах на ТБ что в Беларуси чуть не пачками умирают люди.
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07.05.2020 23:26 Відповісти
Ну так лечите. Что вы здесь нагнетаете. Денег вбухали в этот вирус немеренно, явно не для того, чтобы эта эпопея быстро закончилась.
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07.05.2020 23:26 Відповісти
Сьогодні дітки,ми вам розкажем казку про короновірус.На добраніч малята.
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07.05.2020 23:35 Відповісти
Была Мировая революция чЛенина,теперь коронвиRUSная Мировая революция Путлера... володьки карлики воюют
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07.05.2020 23:37 Відповісти
Слуги народу будуть платити тільки тим медикам, хто захворів на коронавірус і став інвалідом, а тим хто заразився на роботі, захворів але виздоровів тому велика дуля під ніс.

"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".

Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000
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07.05.2020 23:59 Відповісти
 
 