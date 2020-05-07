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У Чернівецькій області виявлено 49 нових випадків COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області 7 травня офіційно підтверджено ще 49 нових випадків зараження коронавірусом, 22 із них - у Чернівцях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 097 осіб.
40 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 298 осіб.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині - 62.
Топ коментарі
+3 Роман Шухевич #469914
показати весь коментар07.05.2020 23:24 Відповісти Посилання
+2 время
показати весь коментар07.05.2020 23:35 Відповісти Посилання
+1 Самтакой
показати весь коментар07.05.2020 23:26 Відповісти Посилання
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Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции
Здоровья Вам ,панове....
"Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. грн. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. грн, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн грн".
Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.
Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.
Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамие и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/radi-politicheskih-dividendov-zachem-zelenskiy-lishil-medikov-07052020220000