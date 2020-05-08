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Новости Коронавирус и карантин
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ООН представила обновленный план реагирования на пандемию, предусматривающий увеличение расходов до $6,7 млрд

ООН представила обновленный план реагирования на пандемию, предусматривающий увеличение расходов до $6,7 млрд

Новый план гуманитарного реагирования на последствия пандемии, представленный в ООН в четверг, предусматривает увеличение расходов до $6,7 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил Центр новостей ООН.

"Гуманитарные организации запросили $6,7 млрд, чтобы предотвратить войны, новые эпидемии и голод", - говорится в сообщении.

Первоначальный документ был обнародован в конце марта и предусматривал выделение $2 млрд. Однако с тех пор ситуация изменилась в худшую сторону, и в план помощи были добавлены еще девять государств.

В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия приведет к беспрецедентному росту безработицы, наиболее уязвимы неофициальные работники, - ООН

"Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета", - говорится в сообщении.

План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, прежде всего людей с инвалидностью, а также женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения, отметили в ООН.

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С понтом ООН не замечает, что проблемы не от пресловутого вирусочка, а от идиотских мер якобы борьбы с ним. Противно!
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08.05.2020 07:40 Ответить
это называется: "мы херово делаем свою работу за зарплату в 2 млрд, дайте нам в 3 раза больше!"
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08.05.2020 07:58 Ответить
Карантин...
ООН представила обновленный план реагирования на пандемию, предусматривающий увеличение расходов до $6,7 млрд - Цензор.НЕТ 331
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08.05.2020 07:42 Ответить
В ООН ожидают, что пик пандемии в большинстве бедных стран наступит через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию. Источник: https://censor.net.ua/n3194179
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Дійсно, що багато людей втратило роботу і не мають засобів для існування. Та є сумніви, що гроші ООН прийдуть до людей і не будуть вкрадені корупційними урядами цих країн.
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08.05.2020 07:46 Ответить
Денег не хватает видимо. Это плохая тенденция.
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08.05.2020 07:47 Ответить
Организация обеспокоенных наций хочет ещё больше денег. Вот и вся суть, прячущаяся за гуманизмом.
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08.05.2020 08:15 Ответить
Весь план умещается в одну строчку: "Дайте бабла (для распила)"!
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08.05.2020 09:17 Ответить
 
 