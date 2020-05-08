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Новости Коронавирус и карантин
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Критерии адаптивного карантина представят в ближайшее время, - Степанов

Критерии адаптивного карантина представят в ближайшее время, - Степанов

Министерство здравоохранения разрабатывает алгоритмы усиления мер карантина местными властями на случай ухудшения ситуации, вскоре представит критерии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"С 11 мая правительство сделало первые серьезные ослабления карантина. Органы местного самоуправления могут усиливать эти меры, если ситуация ухудшается. Мы разрабатываем специальный алгоритм и меры насчет усиления карантина", - рассказал он.

По его словам, в некоторых сферах уже внедрен адаптивный карантин.

"Например, плановые операции разрешены в тех регионах, где нагрузка на медсистему в связи с коронавирусом не больше 50%", - объяснил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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И хоть бы кто из политиков резко выступил бы против вирусобесия! Разочарован. Сильно!
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08.05.2020 09:33 Ответить
Это вирусобесие им выгодно, народ в стойле держать! Это и есть официальная диктатура, а народ молчит
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08.05.2020 09:44 Ответить
народ в основной своей массе оказался мычащим быдлом, которым очень легко манипулировать
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08.05.2020 09:45 Ответить
Степанов, ты слуга кого? Китайцев или украинцев? Почему закупали плохие, но дорогие недостоверные тесты в Китае, а своих ученых, которые разработали достоверные дешевые тесты отправили на карантин? Валите в Китай и там получайте зарплату, твари. А сейчас те же слуги обязали всем проходит тесты. Какого хрена? Где гарантии, что они безопасны? Где гарантии, что они дадут правильный результат? Нахрена здоровым людям тестироваться? Что за закон дебильный приняли вчера зеленые мерзости №3380, который обязывает всем массово тестироваться? Для слуг ублюдочных права человека уже не существуют? Конституции уже не существует? Маски продавали в начале эпидемии за границу, наживались на горе людей, а сейчас они всех тестировать собрались? А дулю не хотите? Каждый человек сам в ответе за свое здоровье и жизнь и никакая зеленая тварь не имеет право вмешиваться.
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08.05.2020 09:55 Ответить
А они как Лугандонцы, зарплату и в Украине и в Китае сосут.
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08.05.2020 10:14 Ответить
С голой жопой в бюджете они лечат 40 миллионов...,.Прямо одни дохтары Борментали и прахвессары Пребраженнские...,ах да,главное сделать имитацию работы и борьбы.. да срубить бабосов от Короны...
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08.05.2020 09:33 Ответить
не "лечат", а "калечат"
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08.05.2020 09:43 Ответить
 
 