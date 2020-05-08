Критерии адаптивного карантина представят в ближайшее время, - Степанов
Министерство здравоохранения разрабатывает алгоритмы усиления мер карантина местными властями на случай ухудшения ситуации, вскоре представит критерии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"С 11 мая правительство сделало первые серьезные ослабления карантина. Органы местного самоуправления могут усиливать эти меры, если ситуация ухудшается. Мы разрабатываем специальный алгоритм и меры насчет усиления карантина", - рассказал он.
По его словам, в некоторых сферах уже внедрен адаптивный карантин.
"Например, плановые операции разрешены в тех регионах, где нагрузка на медсистему в связи с коронавирусом не больше 50%", - объяснил Степанов.
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