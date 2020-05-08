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Новини Коронавірус і карантин
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Критерії адаптивного карантину представлять найближчим часом, - Степанов

Критерії адаптивного карантину представлять найближчим часом, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробляє алгоритми посилення заходів карантину місцевою владою на випадок погіршення ситуації, незабаром представить критерії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"З 11 травня уряд здійснив перші серйозні послаблення карантину. Органи місцевого самоврядування можуть посилювати ці заходи, якщо ситуація погіршується. Ми розробляємо спеціальний алгоритм і заходи щодо посилення карантину", - розповів він.

За його словами, в деяких сферах уже впроваджено адаптивний карантин.

"Наприклад, планові операції дозволені в тих регіонах, де навантаження на медсистеми у зв'язку з коронавірусом не більш ніж 50%", - пояснив Степанов.

Також читайте: На ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2706 осіб, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И хоть бы кто из политиков резко выступил бы против вирусобесия! Разочарован. Сильно!
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08.05.2020 09:33 Відповісти
Это вирусобесие им выгодно, народ в стойле держать! Это и есть официальная диктатура, а народ молчит
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08.05.2020 09:44 Відповісти
народ в основной своей массе оказался мычащим быдлом, которым очень легко манипулировать
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08.05.2020 09:45 Відповісти
Степанов, ты слуга кого? Китайцев или украинцев? Почему закупали плохие, но дорогие недостоверные тесты в Китае, а своих ученых, которые разработали достоверные дешевые тесты отправили на карантин? Валите в Китай и там получайте зарплату, твари. А сейчас те же слуги обязали всем проходит тесты. Какого хрена? Где гарантии, что они безопасны? Где гарантии, что они дадут правильный результат? Нахрена здоровым людям тестироваться? Что за закон дебильный приняли вчера зеленые мерзости №3380, который обязывает всем массово тестироваться? Для слуг ублюдочных права человека уже не существуют? Конституции уже не существует? Маски продавали в начале эпидемии за границу, наживались на горе людей, а сейчас они всех тестировать собрались? А дулю не хотите? Каждый человек сам в ответе за свое здоровье и жизнь и никакая зеленая тварь не имеет право вмешиваться.
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08.05.2020 09:55 Відповісти
А они как Лугандонцы, зарплату и в Украине и в Китае сосут.
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08.05.2020 10:14 Відповісти
С голой жопой в бюджете они лечат 40 миллионов...,.Прямо одни дохтары Борментали и прахвессары Пребраженнские...,ах да,главное сделать имитацию работы и борьбы.. да срубить бабосов от Короны...
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08.05.2020 09:33 Відповісти
не "лечат", а "калечат"
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08.05.2020 09:43 Відповісти
 
 