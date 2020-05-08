Критерії адаптивного карантину представлять найближчим часом, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробляє алгоритми посилення заходів карантину місцевою владою на випадок погіршення ситуації, незабаром представить критерії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"З 11 травня уряд здійснив перші серйозні послаблення карантину. Органи місцевого самоврядування можуть посилювати ці заходи, якщо ситуація погіршується. Ми розробляємо спеціальний алгоритм і заходи щодо посилення карантину", - розповів він.

За його словами, в деяких сферах уже впроваджено адаптивний карантин.

"Наприклад, планові операції дозволені в тих регіонах, де навантаження на медсистеми у зв'язку з коронавірусом не більш ніж 50%", - пояснив Степанов.

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