Результатов ПЦР-тестирования на коронавирус ожидают максимум до 3-4 дней, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что результатов ПЦР-тестирований на коронавирус максимально можно ожидать до 3-4 дней в зависимости от нагрузок на лабораторию.

Об этом сообщил министр в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с разной формой собственности. Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы - это обусловлено количеством заболеваний. В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирования ожидают до 3-4 дней максимум", - отметил Степанов.

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