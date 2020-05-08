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Новости Коронавирус и карантин
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Результатов ПЦР-тестирования на коронавирус ожидают максимум до 3-4 дней, - Степанов

Результатов ПЦР-тестирования на коронавирус ожидают максимум до 3-4 дней, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что результатов ПЦР-тестирований на коронавирус максимально можно ожидать до 3-4 дней в зависимости от нагрузок на лабораторию.

Об этом сообщил министр в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с разной формой собственности. Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы - это обусловлено количеством заболеваний. В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирования ожидают до 3-4 дней максимум", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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за это время все потенциальные "контактёры" поседеют...
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08.05.2020 09:33 Ответить
6 тестов на Оболонский район, это круто.
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08.05.2020 09:34 Ответить
..значить 7-10 як мінімум ...
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08.05.2020 09:49 Ответить
+1
Жена ждала почти 2 недели
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08.05.2020 10:07 Ответить
цифру вирахував виходячи з досвіду спілкуваня та й просто спостереження за "нашою" "владою" ...коефіцієнт брехні ...залежно від поданої цифри множте або діліть на 2-2,5 і отримаєте щось близьке до дійсності ...
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08.05.2020 10:29 Ответить
Та не это не то. Количество лабораторий должно быть увеличено. Причем до уровня района. Термоциклеры должны быть уже в районах!!! В чем проблемма ..в двух ТЕНах???? А не везти в область - день!!!! ждать результата, привезти обратно. Все тесты свезти в базу. Все кто попал в базу должны светиться в любом районе на результат ПЦР. База должна быть общегосударственной с закрытым доступом.
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08.05.2020 10:51 Ответить
 
 