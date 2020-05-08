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Новини Коронавірус і карантин
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Результатів ПЛР-тестування на коронавірус очікують максимум до 3-4 днів, - Степанов

Результатів ПЛР-тестування на коронавірус очікують максимум до 3-4 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що результатів ПЛР-тестувань на коронавірус максимально можна очікувати до 3-4 днів залежно від навантажень на лабораторію.

Про це повідомив міністр у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Всього в Україні ПЛР-тестування проводять 59 лабораторій з різною формою власності. Найбільше досліджень проводять Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Херсон і Черкаси - це обумовлено кількістю захворювань. Залежно від навантажень на лабораторію іноді ПЛР-тестування очікують до 3-4 днів максимум", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критерії адаптивного карантину представлять найближчим часом, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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08.05.2020 09:33 Відповісти
6 тестов на Оболонский район, это круто.
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08.05.2020 09:34 Відповісти
..значить 7-10 як мінімум ...
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08.05.2020 09:49 Відповісти
+1
Жена ждала почти 2 недели
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08.05.2020 10:07 Відповісти
цифру вирахував виходячи з досвіду спілкуваня та й просто спостереження за "нашою" "владою" ...коефіцієнт брехні ...залежно від поданої цифри множте або діліть на 2-2,5 і отримаєте щось близьке до дійсності ...
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08.05.2020 10:29 Відповісти
Та не это не то. Количество лабораторий должно быть увеличено. Причем до уровня района. Термоциклеры должны быть уже в районах!!! В чем проблемма ..в двух ТЕНах???? А не везти в область - день!!!! ждать результата, привезти обратно. Все тесты свезти в базу. Все кто попал в базу должны светиться в любом районе на результат ПЦР. База должна быть общегосударственной с закрытым доступом.
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08.05.2020 10:51 Відповісти
 
 