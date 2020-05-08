Результатів ПЛР-тестування на коронавірус очікують максимум до 3-4 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що результатів ПЛР-тестувань на коронавірус максимально можна очікувати до 3-4 днів залежно від навантажень на лабораторію.

Про це повідомив міністр у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Всього в Україні ПЛР-тестування проводять 59 лабораторій з різною формою власності. Найбільше досліджень проводять Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Херсон і Черкаси - це обумовлено кількістю захворювань. Залежно від навантажень на лабораторію іноді ПЛР-тестування очікують до 3-4 днів максимум", - зазначив Степанов.

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