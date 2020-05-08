Изменений в закон о медреформе не будет, - Радуцкий
Изменений в принятый в 2017 году закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (т.н. закон о медреформе) не будет, планируются изменения в закон о госбюджете, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. Позиция президента – не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Радуцкий отметил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.
"Поскольку мы выступили с инициативой повысить всем медицинским работникам зарплаты до 50%, и на это необходимо выделить более 11 млрд грн, изменения в бюджет нужны", - сказал он.
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Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
Кто платит за "бесплатную" медицину?
"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
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Можно потребовать, чтобы "государство" обеспечило уровень оснащённости и медицины как, например, в Германии, на том основании, что "я плачу налоги"?
примерно так! хотишь более точно юридическим языком гугл в помощь найди это разъяснение и почитай сам!!
Так что можно дать гражданам бесплатно, без налогов?
ты инвалид напиши город и номер больницы или клиник я найду в инете фотки и выложу сюда чтобы подтвердить что ты ******!!
"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
По сути Радуцкий признал факт того, что не реформа неудачная, а то, что они про@рали деньги на ее реализацию. Нужно опять корректировать бюджет, отнимать и/или печатать деньги. Веселая гоп-компания пришла к власти.
Типу, будете погано себе вести, то я реформу відміню ... ну, тому що Зеля поставив його керувати Комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації
Ну, тепер пан Радуцький використовує свій чотирьохрічний досвід заступника директора «Київконцерту»
Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??