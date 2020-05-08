РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10161 посетитель онлайн
Новости
3 078 54

Изменений в закон о медреформе не будет, - Радуцкий

Изменений в закон о медреформе не будет, - Радуцкий

Изменений в принятый в 2017 году закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (т.н. закон о медреформе) не будет, планируются изменения в закон о госбюджете, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. Позиция президента – не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Радуцкий отметил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медреформа не адаптирована к украинским реалиям, - Степанов

"Поскольку мы выступили с инициативой повысить всем медицинским работникам зарплаты до 50%, и на это необходимо выделить более 11 млрд грн, изменения в бюджет нужны", - сказал он.

Автор: 

медицина (2529) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
....Вот те на .!! Супрун сняли именно из за этой реформы , а теперь оказывается - её реформа правильная , отменять не будем .

Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??
показать весь комментарий
08.05.2020 10:40 Ответить
+4
не будет и срока Радуцкому-у него есть алиби. Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
показать весь комментарий
08.05.2020 10:09 Ответить
+3
Был с батей пенсионером в поликлинике! ходил за справкой! стены облезлые из туалета воняет врач 2 часа шлялся фигзнает где пока куча больных сидела в очереде в коридоре!!

Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не будет и срока Радуцкому-у него есть алиби. Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
показать весь комментарий
08.05.2020 10:09 Ответить
ну если так - то тогда можете - индеец разрешает - хотя вам верить.....))))))
показать весь комментарий
08.05.2020 10:10 Ответить
Радуцкий - протеже зе, продолжит уничтожение здравоохранения украинского народа. Украина вставай!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:13 Ответить
Был вчера в нашей районной больнице на приеме у семейного врача . Разница между 13-м, 15- годами разительная. В больнице произведен капитальный ремонт, польностью компютерезирована от регистратуры до врача. В кабинете врача современный кардиограф, оксилометр. Спросил про зарплату, сказала не жалуемся. Подписывал бумаги у начмеда, сказала , что первую половину доплаты уже все врачи получили, вторая половина будет 11 числа. Все зависит от местных властей.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:20 Ответить
Был с батей пенсионером в поликлинике! ходил за справкой! стены облезлые из туалета воняет врач 2 часа шлялся фигзнает где пока куча больных сидела в очереде в коридоре!!

Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:23 Ответить
Вот только не надо пи...деть! Нигде ты не был, потому, что в поликлинике сейчас нет очередей. На входе стоит пост, где измеряется температура и без маски не пропускают. Второе пропускают ровно столько, сколько положено по карантину. Очередь к любому врачу не более 3-х человек. Иди гуляй ! А, ну да в рудбольнице в Макеевке точно- стены облезлые.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:42 Ответить
Вот токо не надо *******! в поликлиниках очереди остались а вот современного оборудования нет!! ИДИ КУРИ ТРАВКУ МУДАК!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:44 Ответить
Все зависит от МЕСТНЫХ но деньги ты мудила платишь в центральный бюджет!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:24 Ответить
Т.е., по реформе децентрализации, ничего не остаётся на месте?
показать весь комментарий
08.05.2020 10:46 Ответить
остаются те налоги которые мало кто платит!! главные налоги НДС ЕС уходит в центр!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:48 Ответить
Так это враньё, что уЗеленские не вернули деньги общинам?
показать весь комментарий
08.05.2020 10:49 Ответить
Я деталей не знаю, но вроде наоборот говорили что при ЗЕ в связи с карантином еще больше забрали из местных бюджетов!! т.е. там и так фиг что было а после введения карантина и то отобрали!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:51 Ответить
Так какую неправду https://censor.net/user/181049 сказал?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:06 Ответить
Он сказал не правду про супер стенки потолки и про супер современное оборудование после реформы в каждой поликлинике и больнице!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:07 Ответить
Т.е. в той поликлине/больнице, куда он ходил, это не так?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:09 Ответить
он же не написал куда он ходил! если он ходил в феофанию то скроее всего там именно так!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:11 Ответить
В том-то и дело, если на месте такого нет, то можно или реформу обвинить, вместе с уЗеленскими, или спросить на месте - А почему у нас не так? Куда делись деньги?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:15 Ответить
конституция гарантирует качественную бесплатную медицину всем гражданам Украины не зависимо от места! КОНСТИТУЦИЯ ЭТО ЗАКОН ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНА ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ ГПУ МЕНТЫ НАБУ СБУ ..... КОРОЧЕ МНОГО ДАРМОЕДОВ!! Поэтому мне не интересно кто конкретно виноват мне интересно почему государство с меня налоги дерет а свои прямые обязаности зафикисрованные в основном законе страны не выполняет!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:17 Ответить
https://censor.net/user/278725
Кто платит за "бесплатную" медицину?

"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
https://censor.net/comments/locate/3194210/019214f4-6649-734e-bfdd-9c1b0822754d Ответить Мне нравится
показать весь комментарий
08.05.2020 11:18 Ответить
да есть в конституции такая статья 67, но в конституции есть и 49 статья! если кто то может не выполнять 49 почему я должен выполнять 67!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:19 Ответить
В Конституции написано - "каждый", а есть платежи, от которых не откажешься и урезать не можешь и потому от чего-то необходимо отрезать...
Можно потребовать, чтобы "государство" обеспечило уровень оснащённости и медицины как, например, в Германии, на том основании, что "я плачу налоги"?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:24 Ответить
иди потребуй! я даже тиебе адрес скажу Банковая 1!! я посмотрю что с тобой тербовальщиком местные мусора сделают!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:26 Ответить
Ты не понял вопроса? Я у тебя спросил - до какого уровня медицины можно что-то требовать?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:31 Ответить
до такого как прописано в законе!! говоря по простому написали в законе плиз выполняйте иначе нехер было писать!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:36 Ответить
Расскажи - что без налогов должно делаться бесплатно?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:40 Ответить
Согласно разъяснению КСУ украины относительно 49 статьи (есть такое официальное разъяснение) гражданам Украины должно предоставлятся бесплатное лечение в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! уровень что именно лечить и как лечить определяется международными конвенциями там куча ссылок на них!!

примерно так! хотишь более точно юридическим языком гугл в помощь найди это разъяснение и почитай сам!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:42 Ответить
Согласно даже простой логике - после советской конституции не могли в новой ухудшить положение граждан.
Так что можно дать гражданам бесплатно, без налогов?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:44 Ответить
я понимаю что данная статья конституции была типа популистская и не обеспеченная реальными доходами государства! но если государство считает что оно может не выполнять ОСНОВНОЙ ЗАКОН то на каком основании государство может требовать исполнения ЗАКОНА от граждан!! если вы сами его нарушаете!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:47 Ответить
Отдаленный район в киевской области
показать весь комментарий
08.05.2020 11:26 Ответить
Не слушате этого типа обычный провокатор. Я инвалид и практически не вылажу с больницы. Все изменения стоят поперек горла тем, кто наживался на больных, кто драл деньги даже за шприцы. Когда лет пять назад у нас сменился глава РДА, то в ЦРЛ снял все руководство из-за жалоб пациентов на поборы и отсутствие медикаментов. И чудесным образом все изменилось и лекарства появились и оргтехника и ремонт отгрохали. И скорые работают и топливо есть. И нет сокращения врачей. Даже наоборот, в поликлинике открыли новые кабинеты хирурга, педиатра, ЛОР- все выехавшие из Донецка и остальной дыры.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:21 Ответить
ООО
ты инвалид напиши город и номер больницы или клиник я найду в инете фотки и выложу сюда чтобы подтвердить что ты ******!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:24 Ответить
Если поискать, то можно и учителей в Золотом найти для... видосика...
показать весь комментарий
08.05.2020 11:32 Ответить
Приезжай в Яготин. И если ты не прав я тебе хавальник начищу. Идет?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:33 Ответить
я с оружием приеду попробудешь начистить!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:35 Ответить
Так ты бздун и ****** а еще и провокатор. Фу! зря только время портатил на фейкомета. Здрысни срань!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:46 Ответить
Агресивный ныне инвалид пошел Чуть хто не поверил в придуманную им сказку Так он сразу норовит сомневающегося в рыло Вот думал и я высказать свое сомнение Но испужался Где то годков двадцать назад Приходилось мне бывать в дивном граде Яготине Многое о прибывании стерлось с памяти но то что тамечки по центральной улице гуси ходили Запомнил хорошо Как там чичас около гнездилища эскулапов и санитарок Которые чаи гоняют в кожаных креслах на рабочем месте Им спасителям нашим Гогот гусей Не мешает?
показать весь комментарий
08.05.2020 12:16 Ответить
Гугл мапс вам в помощь, только там все за 15 год. Там еще дороги в латках. За последние 2 года почти везде новый асфальт. А по поводу гусей шутку заценил. Лет 20 назад точно ходили. А сейчас ни корову ни курицу в окрестностях не найдешь.Народ ленивый. Огороды и дачи почти все брошены. А так супермаркетов понастроили, торговые центры. На месте сахарного завода строят крахмальный. Что-то на пищеконцентрате начали делать.
показать весь комментарий
08.05.2020 21:48 Ответить
И кстати," ******" пишется через И.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:35 Ответить
уговорил ТЫ ******!!
показать весь комментарий
08.05.2020 11:35 Ответить
Похерили конституцию Украины этой "реформой"
показать весь комментарий
08.05.2020 10:21 Ответить
100% зато везде расказывают что народ должен выполнять ЗАКОН! А ВЛАСТЬ! ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН?!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:27 Ответить
Кто платит за "бесплатную" медицину?

"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
показать весь комментарий
08.05.2020 11:05 Ответить
Поскольку она не адаптирована к условиям Украины, то менять ее не будем?
По сути Радуцкий признал факт того, что не реформа неудачная, а то, что они про@рали деньги на ее реализацию. Нужно опять корректировать бюджет, отнимать и/или печатать деньги. Веселая гоп-компания пришла к власти.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:30 Ответить
Признал "факт"? Или минус 300 миллиардов заставили выдумать "факт"?
показать весь комментарий
08.05.2020 11:07 Ответить
Это было вынужденное признание факта
показать весь комментарий
08.05.2020 11:23 Ответить
Власть и лично президент не будет отменять реформу, потому что к этой реформе привязаны деньги МВФ! а президент и власть уже четко выразились что они готовы сделать всЁ (и землю продать и Укринцев закопать и любые реформы прописать) лишьбы плучить денежки на распил!!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:30 Ответить
Взагалі, дивно, що вирішує бути медичній реформі чи ні фельшер Радуцький.
Типу, будете погано себе вести, то я реформу відміню ... ну, тому що Зеля поставив його керувати Комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації
Ну, тепер пан Радуцький використовує свій чотирьохрічний досвід заступника директора «Київконцерту»
показать весь комментарий
08.05.2020 10:36 Ответить
Вдивляюсь я тобе Невжель санитарка Супрун Была табе более люба Чем аж цельнй фелшор Радуцкий а вот мене кажется что они обое ителектуалы
показать весь комментарий
08.05.2020 12:20 Ответить
....Вот те на .!! Супрун сняли именно из за этой реформы , а теперь оказывается - её реформа правильная , отменять не будем .

Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??
показать весь комментарий
08.05.2020 10:40 Ответить
Вот почему Супрун пеняют, что она не врач? А Радуцкий то по образованию кто? ФЕЛЬДШЕР.
показать весь комментарий
08.05.2020 11:26 Ответить
Пеняют те, кто наслушался медведчуковской пропаганды. Супрун - врач, еще и с ученой степенью.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:45 Ответить
Пеняют те, кто наслушался медведчуковской пропаганды. Супрун - врач, еще и с ученой степенью.
показать весь комментарий
08.05.2020 14:46 Ответить
Как может заниматься здоровьем нации человек, который произвел теракт против этой нации и вывез мед маски- чем самым способствовал уничтожению этой нации
показать весь комментарий
08.05.2020 13:39 Ответить
Коли вже вгамується цей "блакитний злодюжка"...
показать весь комментарий
08.05.2020 15:22 Ответить
 
 