Змін до закону про медреформу не буде, - Радуцький

Змін до ухваленого в 2017 році закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (т.зв. закон про медреформу) не буде, плануються зміни в закон про держбюджет, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Зміни до закону про фінансові гарантії, які змінювали б принцип реформи, ніхто вносити не збирається. Позиція президента - не зупиняти реформу, а вирішити комплекс проблем, що виникли на старті, щоб не допустити звільнень десятків тисяч медиків", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Радуцький зазначив, що в рамках перегляду медреформи будуть внесені зміни в розрахунки вартості пакетів медичних послуг, які держава оплачує медустановам, а також підвищена зарплата медикам.

"Оскільки ми виступили з ініціативою підвищити всім медичним працівникам зарплати до 50%, і на це необхідно виділити понад 11 млрд грн, зміни до бюджету потрібні", - сказав він.

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