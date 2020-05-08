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Змін до закону про медреформу не буде, - Радуцький

Змін до закону про медреформу не буде, - Радуцький

Змін до ухваленого в 2017 році закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (т.зв. закон про медреформу) не буде, плануються зміни в закон про держбюджет, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Зміни до закону про фінансові гарантії, які змінювали б принцип реформи, ніхто вносити не збирається. Позиція президента - не зупиняти реформу, а вирішити комплекс проблем, що виникли на старті, щоб не допустити звільнень десятків тисяч медиків", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Радуцький зазначив, що в рамках перегляду медреформи будуть внесені зміни в розрахунки вартості пакетів медичних послуг, які держава оплачує медустановам, а також підвищена зарплата медикам.

"Оскільки ми виступили з ініціативою підвищити всім медичним працівникам зарплати до 50%, і на це необхідно виділити понад 11 млрд грн, зміни до бюджету потрібні", - сказав він.

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Автор: 

медицина (2143) Радуцький Михайло (285) медреформа (129)


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Топ коментарі
+6
....Вот те на .!! Супрун сняли именно из за этой реформы , а теперь оказывается - её реформа правильная , отменять не будем .

Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??
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08.05.2020 10:40 Відповісти
+4
не будет и срока Радуцкому-у него есть алиби. Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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08.05.2020 10:09 Відповісти
+3
Был с батей пенсионером в поликлинике! ходил за справкой! стены облезлые из туалета воняет врач 2 часа шлялся фигзнает где пока куча больных сидела в очереде в коридоре!!

Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
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08.05.2020 10:23 Відповісти
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не будет и срока Радуцкому-у него есть алиби. Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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08.05.2020 10:09 Відповісти
ну если так - то тогда можете - индеец разрешает - хотя вам верить.....))))))
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08.05.2020 10:10 Відповісти
Радуцкий - протеже зе, продолжит уничтожение здравоохранения украинского народа. Украина вставай!
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08.05.2020 10:13 Відповісти
Был вчера в нашей районной больнице на приеме у семейного врача . Разница между 13-м, 15- годами разительная. В больнице произведен капитальный ремонт, польностью компютерезирована от регистратуры до врача. В кабинете врача современный кардиограф, оксилометр. Спросил про зарплату, сказала не жалуемся. Подписывал бумаги у начмеда, сказала , что первую половину доплаты уже все врачи получили, вторая половина будет 11 числа. Все зависит от местных властей.
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08.05.2020 10:20 Відповісти
Был с батей пенсионером в поликлинике! ходил за справкой! стены облезлые из туалета воняет врач 2 часа шлялся фигзнает где пока куча больных сидела в очереде в коридоре!!

Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
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08.05.2020 10:23 Відповісти
Вот только не надо пи...деть! Нигде ты не был, потому, что в поликлинике сейчас нет очередей. На входе стоит пост, где измеряется температура и без маски не пропускают. Второе пропускают ровно столько, сколько положено по карантину. Очередь к любому врачу не более 3-х человек. Иди гуляй ! А, ну да в рудбольнице в Макеевке точно- стены облезлые.
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08.05.2020 10:42 Відповісти
Вот токо не надо *******! в поликлиниках очереди остались а вот современного оборудования нет!! ИДИ КУРИ ТРАВКУ МУДАК!!
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08.05.2020 10:44 Відповісти
Все зависит от МЕСТНЫХ но деньги ты мудила платишь в центральный бюджет!!
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08.05.2020 10:24 Відповісти
Т.е., по реформе децентрализации, ничего не остаётся на месте?
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08.05.2020 10:46 Відповісти
остаются те налоги которые мало кто платит!! главные налоги НДС ЕС уходит в центр!!
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08.05.2020 10:48 Відповісти
Так это враньё, что уЗеленские не вернули деньги общинам?
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08.05.2020 10:49 Відповісти
Я деталей не знаю, но вроде наоборот говорили что при ЗЕ в связи с карантином еще больше забрали из местных бюджетов!! т.е. там и так фиг что было а после введения карантина и то отобрали!!
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08.05.2020 10:51 Відповісти
Так какую неправду https://censor.net/user/181049 сказал?
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08.05.2020 11:06 Відповісти
Он сказал не правду про супер стенки потолки и про супер современное оборудование после реформы в каждой поликлинике и больнице!!
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08.05.2020 11:07 Відповісти
Т.е. в той поликлине/больнице, куда он ходил, это не так?
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08.05.2020 11:09 Відповісти
он же не написал куда он ходил! если он ходил в феофанию то скроее всего там именно так!!
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08.05.2020 11:11 Відповісти
В том-то и дело, если на месте такого нет, то можно или реформу обвинить, вместе с уЗеленскими, или спросить на месте - А почему у нас не так? Куда делись деньги?
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08.05.2020 11:15 Відповісти
конституция гарантирует качественную бесплатную медицину всем гражданам Украины не зависимо от места! КОНСТИТУЦИЯ ЭТО ЗАКОН ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНА ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ ГПУ МЕНТЫ НАБУ СБУ ..... КОРОЧЕ МНОГО ДАРМОЕДОВ!! Поэтому мне не интересно кто конкретно виноват мне интересно почему государство с меня налоги дерет а свои прямые обязаности зафикисрованные в основном законе страны не выполняет!!
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08.05.2020 11:17 Відповісти
https://censor.net/user/278725
Кто платит за "бесплатную" медицину?

"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
https://censor.net/comments/locate/3194210/019214f4-6649-734e-bfdd-9c1b0822754d Ответить Мне нравится
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08.05.2020 11:18 Відповісти
да есть в конституции такая статья 67, но в конституции есть и 49 статья! если кто то может не выполнять 49 почему я должен выполнять 67!!
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08.05.2020 11:19 Відповісти
В Конституции написано - "каждый", а есть платежи, от которых не откажешься и урезать не можешь и потому от чего-то необходимо отрезать...
Можно потребовать, чтобы "государство" обеспечило уровень оснащённости и медицины как, например, в Германии, на том основании, что "я плачу налоги"?
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08.05.2020 11:24 Відповісти
иди потребуй! я даже тиебе адрес скажу Банковая 1!! я посмотрю что с тобой тербовальщиком местные мусора сделают!!
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08.05.2020 11:26 Відповісти
Ты не понял вопроса? Я у тебя спросил - до какого уровня медицины можно что-то требовать?
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08.05.2020 11:31 Відповісти
до такого как прописано в законе!! говоря по простому написали в законе плиз выполняйте иначе нехер было писать!!
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08.05.2020 11:36 Відповісти
Расскажи - что без налогов должно делаться бесплатно?
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08.05.2020 11:40 Відповісти
Согласно разъяснению КСУ украины относительно 49 статьи (есть такое официальное разъяснение) гражданам Украины должно предоставлятся бесплатное лечение в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! уровень что именно лечить и как лечить определяется международными конвенциями там куча ссылок на них!!

примерно так! хотишь более точно юридическим языком гугл в помощь найди это разъяснение и почитай сам!!
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08.05.2020 11:42 Відповісти
Согласно даже простой логике - после советской конституции не могли в новой ухудшить положение граждан.
Так что можно дать гражданам бесплатно, без налогов?
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08.05.2020 11:44 Відповісти
я понимаю что данная статья конституции была типа популистская и не обеспеченная реальными доходами государства! но если государство считает что оно может не выполнять ОСНОВНОЙ ЗАКОН то на каком основании государство может требовать исполнения ЗАКОНА от граждан!! если вы сами его нарушаете!!
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08.05.2020 11:47 Відповісти
Отдаленный район в киевской области
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08.05.2020 11:26 Відповісти
Не слушате этого типа обычный провокатор. Я инвалид и практически не вылажу с больницы. Все изменения стоят поперек горла тем, кто наживался на больных, кто драл деньги даже за шприцы. Когда лет пять назад у нас сменился глава РДА, то в ЦРЛ снял все руководство из-за жалоб пациентов на поборы и отсутствие медикаментов. И чудесным образом все изменилось и лекарства появились и оргтехника и ремонт отгрохали. И скорые работают и топливо есть. И нет сокращения врачей. Даже наоборот, в поликлинике открыли новые кабинеты хирурга, педиатра, ЛОР- все выехавшие из Донецка и остальной дыры.
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08.05.2020 11:21 Відповісти
ООО
ты инвалид напиши город и номер больницы или клиник я найду в инете фотки и выложу сюда чтобы подтвердить что ты ******!!
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08.05.2020 11:24 Відповісти
Если поискать, то можно и учителей в Золотом найти для... видосика...
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08.05.2020 11:32 Відповісти
Приезжай в Яготин. И если ты не прав я тебе хавальник начищу. Идет?
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08.05.2020 11:33 Відповісти
я с оружием приеду попробудешь начистить!!
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08.05.2020 11:35 Відповісти
Так ты бздун и ****** а еще и провокатор. Фу! зря только время портатил на фейкомета. Здрысни срань!
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08.05.2020 11:46 Відповісти
Агресивный ныне инвалид пошел Чуть хто не поверил в придуманную им сказку Так он сразу норовит сомневающегося в рыло Вот думал и я высказать свое сомнение Но испужался Где то годков двадцать назад Приходилось мне бывать в дивном граде Яготине Многое о прибывании стерлось с памяти но то что тамечки по центральной улице гуси ходили Запомнил хорошо Как там чичас около гнездилища эскулапов и санитарок Которые чаи гоняют в кожаных креслах на рабочем месте Им спасителям нашим Гогот гусей Не мешает?
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08.05.2020 12:16 Відповісти
Гугл мапс вам в помощь, только там все за 15 год. Там еще дороги в латках. За последние 2 года почти везде новый асфальт. А по поводу гусей шутку заценил. Лет 20 назад точно ходили. А сейчас ни корову ни курицу в окрестностях не найдешь.Народ ленивый. Огороды и дачи почти все брошены. А так супермаркетов понастроили, торговые центры. На месте сахарного завода строят крахмальный. Что-то на пищеконцентрате начали делать.
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08.05.2020 21:48 Відповісти
И кстати," ******" пишется через И.
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08.05.2020 11:35 Відповісти
уговорил ТЫ ******!!
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08.05.2020 11:35 Відповісти
Похерили конституцию Украины этой "реформой"
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08.05.2020 10:21 Відповісти
100% зато везде расказывают что народ должен выполнять ЗАКОН! А ВЛАСТЬ! ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН?!!
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08.05.2020 10:27 Відповісти
Кто платит за "бесплатную" медицину?

"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
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08.05.2020 11:05 Відповісти
Поскольку она не адаптирована к условиям Украины, то менять ее не будем?
По сути Радуцкий признал факт того, что не реформа неудачная, а то, что они про@рали деньги на ее реализацию. Нужно опять корректировать бюджет, отнимать и/или печатать деньги. Веселая гоп-компания пришла к власти.
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Признал "факт"? Или минус 300 миллиардов заставили выдумать "факт"?
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08.05.2020 11:07 Відповісти
Это было вынужденное признание факта
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08.05.2020 11:23 Відповісти
Власть и лично президент не будет отменять реформу, потому что к этой реформе привязаны деньги МВФ! а президент и власть уже четко выразились что они готовы сделать всЁ (и землю продать и Укринцев закопать и любые реформы прописать) лишьбы плучить денежки на распил!!
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Взагалі, дивно, що вирішує бути медичній реформі чи ні фельшер Радуцький.
Типу, будете погано себе вести, то я реформу відміню ... ну, тому що Зеля поставив його керувати Комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації
Ну, тепер пан Радуцький використовує свій чотирьохрічний досвід заступника директора «Київконцерту»
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08.05.2020 10:36 Відповісти
Вдивляюсь я тобе Невжель санитарка Супрун Была табе более люба Чем аж цельнй фелшор Радуцкий а вот мене кажется что они обое ителектуалы
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08.05.2020 12:20 Відповісти
....Вот те на .!! Супрун сняли именно из за этой реформы , а теперь оказывается - её реформа правильная , отменять не будем .

Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??
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08.05.2020 10:40 Відповісти
Вот почему Супрун пеняют, что она не врач? А Радуцкий то по образованию кто? ФЕЛЬДШЕР.
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08.05.2020 11:26 Відповісти
Пеняют те, кто наслушался медведчуковской пропаганды. Супрун - врач, еще и с ученой степенью.
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08.05.2020 14:45 Відповісти
Пеняют те, кто наслушался медведчуковской пропаганды. Супрун - врач, еще и с ученой степенью.
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Как может заниматься здоровьем нации человек, который произвел теракт против этой нации и вывез мед маски- чем самым способствовал уничтожению этой нации
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08.05.2020 13:39 Відповісти
Коли вже вгамується цей "блакитний злодюжка"...
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08.05.2020 15:22 Відповісти
 
 