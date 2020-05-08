Змін до закону про медреформу не буде, - Радуцький
Змін до ухваленого в 2017 році закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (т.зв. закон про медреформу) не буде, плануються зміни в закон про держбюджет, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Зміни до закону про фінансові гарантії, які змінювали б принцип реформи, ніхто вносити не збирається. Позиція президента - не зупиняти реформу, а вирішити комплекс проблем, що виникли на старті, щоб не допустити звільнень десятків тисяч медиків", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Радуцький зазначив, що в рамках перегляду медреформи будуть внесені зміни в розрахунки вартості пакетів медичних послуг, які держава оплачує медустановам, а також підвищена зарплата медикам.
"Оскільки ми виступили з ініціативою підвищити всім медичним працівникам зарплати до 50%, і на це необхідно виділити понад 11 млрд грн, зміни до бюджету потрібні", - сказав він.
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Короче иди мужик еще нюхни своей травки которую ты нюхаешь!!
Кто платит за "бесплатную" медицину?
"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
https://censor.net/comments/locate/3194210/019214f4-6649-734e-bfdd-9c1b0822754d Ответить Мне нравится
Можно потребовать, чтобы "государство" обеспечило уровень оснащённости и медицины как, например, в Германии, на том основании, что "я плачу налоги"?
примерно так! хотишь более точно юридическим языком гугл в помощь найди это разъяснение и почитай сам!!
Так что можно дать гражданам бесплатно, без налогов?
ты инвалид напиши город и номер больницы или клиник я найду в инете фотки и выложу сюда чтобы подтвердить что ты ******!!
"Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном положении и доходах за истекший год в порядке, установленном законом."
По сути Радуцкий признал факт того, что не реформа неудачная, а то, что они про@рали деньги на ее реализацию. Нужно опять корректировать бюджет, отнимать и/или печатать деньги. Веселая гоп-компания пришла к власти.
Типу, будете погано себе вести, то я реформу відміню ... ну, тому що Зеля поставив його керувати Комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації
Ну, тепер пан Радуцький використовує свій чотирьохрічний досвід заступника директора «Київконцерту»
Эй !! У вас всё в порядке с башкой , шлюги "народные " ?? . А чего ж не написали свою реформу . ? Шо , ум не хватает ??