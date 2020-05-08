На Житомирщине на выходных усилят карантин, - ОГА

На Житомирщине с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом информирует Житомирская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

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В течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.