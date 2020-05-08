РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10232 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 477 1

На Житомирщине на выходных усилят карантин, - ОГА

На Житомирщине на выходных усилят карантин, - ОГА

На Житомирщине с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом информирует Житомирская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принято решение уволить руководителя Житомирского лабораторного центра, который проводит тесты на коронавирус, - Ляшко

В течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.

На Житомирщине на выходных усилят карантин, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1417)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вошли во вкус ублюдки во власти. И не боятся ни граждан, ни Божьего гнева. А зря!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:45 Ответить
 
 