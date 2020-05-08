1 477 1
На Житомирщине на выходных усилят карантин, - ОГА
На Житомирщине с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом информирует Житомирская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.
В течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кирилл Лещенко
показать весь комментарий08.05.2020 10:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль