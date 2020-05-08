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Новини Коронавірус і карантин
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На Житомирщині на вихідних посилять карантин, - ОДА

На Житомирщині на вихідних посилять карантин, - ОДА

На Житомирщині з 9 до 11 травня посилять карантинні обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу.

Про це інформує Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться у повідомленні.

Упродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях.

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Крім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями за дотриманням карантинних обмежень.

На Житомирщині на вихідних посилять карантин, - ОДА 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1289)


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Вошли во вкус ублюдки во власти. И не боятся ни граждан, ни Божьего гнева. А зря!
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08.05.2020 10:45 Відповісти
 
 