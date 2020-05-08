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На Житомирщині на вихідних посилять карантин, - ОДА
На Житомирщині з 9 до 11 травня посилять карантинні обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу.
Про це інформує Житомирська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"На період травневих свят з 13:00 9 травня до 06.00 11 травня в Житомирській області введено додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС", - йдеться у повідомленні.
Упродовж цих днів введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях.
Крім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями за дотриманням карантинних обмежень.
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Кирилл Лещенко
показати весь коментар08.05.2020 10:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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