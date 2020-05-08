Просчеты в медреформе были вызваны недостатком финансирования, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что допущенные просчеты в процессе медреформы были вызваны недостатком финансирования здравоохранения.
Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте вспомним о том, что у нас законодательно закреплена цифра в 5% от ВВП на финансирование медицинских услуг. В реальности еще меньше – 2,9%. Ни в одной стране не реформировали без денег", - сказал он.
Радуцкий отметил, что "для того, чтобы реформа заработала, нужно было как минимум 200 млрд грн, а выделили 113 млрд грн".
"НСЗУ была вынуждена считать тариф на услуги, исходя из принципа, чтобы денег по чуть-чуть хватило на всех. И получили проблему, когда стоимость амбулаторного пакета - 49 грн за пациента, а выезд бригады экстренной медицинской помощи – 75 грн", - сказал он.
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Вот такие сморчки и обворовывают украинцев
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Вы изначально делали реформу по которой было заложено уменьшение расходов на медицину а теперь делаете вид что для вас это неожиданное открытие!! СПЕЦЫ УЖЕ МЕСЯЦА 3-4 ВАМ ПРО ЭТО РАССКАЗЫВАЛИ!!
"Аби не Порох. Гiрше не буде."
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Избегайте контактов.
У вас же партия называется вроде Слуга Народа?
А ТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ
поэтому либо иди сам и выгребай что получишь, либо сиди дома и жди пока ПУТИН помрет чтобы не напал!!
- Конечно, голубчик, но только под себя.
" Просчеты в медреформе были вызваны недостатком финансирования, - "слуга народа" Радуцкий"
Больше бабла клинике БАРИС - и она, мать вашу, устроит вам правильную риформ!
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