Вспышку коронавируса обнаружили в школе-интернате на Закарпатье
На Закарпатье в Перечинской объединенной территориальной общине выявлено 26 больных коронавирусом.
Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирусом, 5 человек - из села Заричево и 21 - из города Перечин. Такую резкую вспышку заболеваний получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.
Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.
По словам председателя ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. Пять человек находится в медучреждениях в Ужгороде.
По словам Погориляка, на данный момент в районе провели тестирование 185 человек.
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