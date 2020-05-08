Вспышку коронавируса обнаружили в школе-интернате на Закарпатье

На Закарпатье в Перечинской объединенной территориальной общине выявлено 26 больных коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирусом, 5 человек - из села Заричево и 21 - из города Перечин. Такую резкую вспышку заболеваний получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей", - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

По словам председателя ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевания. Пять человек находится в медучреждениях в Ужгороде.

По словам Погориляка, на данный момент в районе провели тестирование 185 человек.

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