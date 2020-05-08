Спалах коронавірусу виявили в школі-інтернаті на Закарпатті
На Закарпатті в Перечинській об'єднаній територіальній громаді виявлено 26 хворих на коронавірус.
Про це повідомив голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих на коронавірус, 5 осіб - з села Зарічове і 21 - з міста Перечин. Такий різкий спалах захворювань отримали завдяки тестам, проведеним напередодні в одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників і членів їхніх сімей", - зазначив Погоріляк.
Йдеться про спалах коронавірусу в Перечинській школі-інтернаті.
За словами голови ОТГ, більшість з цих хворих має легкий перебіг захворювання. П'ятеро людей перебувають у медустановах в Ужгороді.
За словами Погоріляка, на цей момент в районі провели тестування 185 осіб.
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