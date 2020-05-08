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ПЦР-тесты будут делать всем умершим, которые имели симптомы COVID-19, - Степанов
У всех умерших, которые при жизни имели симптомы коронавирусной болезни, будут отбирать материал для проведения ПЦР-тестирования, которое является обязательным в таких случаях.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обязательным является проведение ПЦР-тестирования у умершего, если были какие-то клинические симптомы COVID-19", - отметил Степанов.
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А что мешает тестировать живых у которых симптомы? Зеленый разжиженный мозг в голове???