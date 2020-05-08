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Новости Коронавирус и карантин
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ПЦР-тесты будут делать всем умершим, которые имели симптомы COVID-19, - Степанов

ПЦР-тесты будут делать всем умершим, которые имели симптомы COVID-19, - Степанов

У всех умерших, которые при жизни имели симптомы коронавирусной болезни, будут отбирать материал для проведения ПЦР-тестирования, которое является обязательным в таких случаях.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обязательным является проведение ПЦР-тестирования у умершего, если были какие-то клинические симптомы COVID-19", - отметил Степанов.

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Автор: 

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Чтобы знать, умерли ли они выздоровевшими от вируса или нет.
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08.05.2020 11:39 Ответить
Готовьтесь раскошеливаться на похороны.
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08.05.2020 11:42 Ответить
ПЦР-тесты будут делать всем умершим, которые имели симптомы COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8921
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08.05.2020 11:42 Ответить
Для статистики? Может лучше тестировать живых, чтобы изолировать больных от здоровых?
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08.05.2020 11:45 Ответить
Это так по зебильному тестировать мертвых у которых были симптомы...
А что мешает тестировать живых у которых симптомы? Зеленый разжиженный мозг в голове???
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08.05.2020 11:52 Ответить
Передайте міністру охорони здоров'я, що у коронавіруса НЕМАЄ ВЛАСНОЇ СИМПТОМАТИКИ.
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08.05.2020 12:15 Ответить
Живых при 37.5 и кашле не хотят, не те симптомы.
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08.05.2020 12:38 Ответить
Треба ж звідкись статистику поповнювати.
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08.05.2020 14:26 Ответить
 
 