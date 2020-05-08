ПЛР-тести робитимуть усім померлим, які мали симптоми COVID-19, - Степанов

У всіх померлих, які за життя мали симптоми коронавірусної хвороби, відбиратимуть матеріал для проведення ПЛР-тестування, яке є обов'язковим у таких випадках.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обов'язковим є проведення ПЛР-тестування у померлого, якщо були якісь клінічні симптоми COVID-19", - зазначив Степанов.

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