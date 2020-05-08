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Новини Коронавірус і карантин
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ПЛР-тести робитимуть усім померлим, які мали симптоми COVID-19, - Степанов

ПЛР-тести робитимуть усім померлим, які мали симптоми COVID-19, - Степанов

У всіх померлих, які за життя мали симптоми коронавірусної хвороби, відбиратимуть матеріал для проведення ПЛР-тестування, яке є обов'язковим у таких випадках.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обов'язковим є проведення ПЛР-тестування у померлого, якщо були якісь клінічні симптоми COVID-19", - зазначив Степанов.

Також читайте: Перед госпіталізацією або операцією тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

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Чтобы знать, умерли ли они выздоровевшими от вируса или нет.
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08.05.2020 11:39 Відповісти
Готовьтесь раскошеливаться на похороны.
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08.05.2020 11:42 Відповісти
ПЦР-тесты будут делать всем умершим, которые имели симптомы COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8921
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08.05.2020 11:42 Відповісти
Для статистики? Может лучше тестировать живых, чтобы изолировать больных от здоровых?
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08.05.2020 11:45 Відповісти
Это так по зебильному тестировать мертвых у которых были симптомы...
А что мешает тестировать живых у которых симптомы? Зеленый разжиженный мозг в голове???
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08.05.2020 11:52 Відповісти
Передайте міністру охорони здоров'я, що у коронавіруса НЕМАЄ ВЛАСНОЇ СИМПТОМАТИКИ.
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08.05.2020 12:15 Відповісти
Живых при 37.5 и кашле не хотят, не те симптомы.
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08.05.2020 12:38 Відповісти
Треба ж звідкись статистику поповнювати.
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08.05.2020 14:26 Відповісти
 
 