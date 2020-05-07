Перед госпіталізацією або операцією тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО
В Україні після послаблення карантину пацієнтам, яким необхідна операція або госпіталізація, тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Всім пацієнтам, яким зараз буде проводитися планова госпіталізація у зв'язку з необхідністю оперативного втручання або з іншими станами. Те, що було дозволено за нашою ініціативою ... ці тестування повинні відбуватися виключно безкоштовно, це по-перше. По-друге, ми розробили алгоритм, як мають відбуватися ці тестування. Тобто людині, яка потребує госпіталізації за направленням лікаря, на місці свого проживання, проводять відповідний ПЛР-тест, 2-3 дні вона перебуває в самоізоляції, коли є підтвердження, що тест негативний, тобто, людина не хвора на COVID-19, вона надходить в лікарню, і їй починають надавати відповідне лікування", - зазначив він.
За його словами, це зроблено, щоб виключити внутрішньолікарняне поширення інфекції COVID-19.
Також він додав, що в "Охматдиті" був лише один випадок, коли за свій рахунок оплачували тест. З цього відразу були зроблені відповідні висновки.
Нагадаємо, в Україні від 5 травня дозволено проводити планові операції, в тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
https://censor.net/ua/news/3193689/*******************************************************************************************
Та вже казав про це вчора. Досить повторювати одне і теж. Амнезія прогресує?