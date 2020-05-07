УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13333 відвідувача онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 516 11

Перед госпіталізацією або операцією тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

В Україні після послаблення карантину пацієнтам, яким необхідна операція або госпіталізація, тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Всім пацієнтам, яким зараз буде проводитися планова госпіталізація у зв'язку з необхідністю оперативного втручання або з іншими станами. Те, що було дозволено за нашою ініціативою ... ці тестування повинні відбуватися виключно безкоштовно, це по-перше. По-друге, ми розробили алгоритм, як мають відбуватися ці тестування. Тобто людині, яка потребує госпіталізації за направленням лікаря, на місці свого проживання, проводять відповідний ПЛР-тест, 2-3 дні вона перебуває в самоізоляції, коли є підтвердження, що тест негативний, тобто, людина не хвора на COVID-19, вона надходить в лікарню, і їй починають надавати відповідне лікування", - зазначив він.

Також читайте: В Інституті раку виявили COVID-19: закрито одне з відділень, інфіковано лікаря

За його словами, це зроблено, щоб виключити внутрішньолікарняне поширення інфекції COVID-19.

Також він додав, що в "Охматдиті" був лише один випадок, коли за свій рахунок оплачували тест. З цього відразу були зроблені відповідні висновки.

Нагадаємо, в Україні від 5 травня дозволено проводити планові операції, в тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги.

Автор: 

діти (5066) карантин (18172) операція (121) госпіталізація (187) онкологія (134) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Обязательно.
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
показати весь коментар
07.05.2020 11:44
+1
Супер! То есть если у человека аппендицит, то оперировать не будут, пусть умирает, запишем в умершие от Ковида. С этим безумием и вакханалией вирусобесия надо что то делать.
показати весь коментар
07.05.2020 11:25
+1
А на амбулаторных - мы добьемся роста ВВП!
показати весь коментар
07.05.2020 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер! То есть если у человека аппендицит, то оперировать не будут, пусть умирает, запишем в умершие от Ковида. С этим безумием и вакханалией вирусобесия надо что то делать.
показати весь коментар
07.05.2020 11:25 Відповісти
А на амбулаторных - мы добьемся роста ВВП!
показати весь коментар
07.05.2020 11:26 Відповісти
Kaкие тесты ? Те которые показали в Танзании положительные результаты на "ковид" для плодов папайя и для козы ?
показати весь коментар
07.05.2020 11:32 Відповісти
Доктора покупают все за свой счет,ТРЕПологи гинекологи Зелины,где гуманитарка?
показати весь коментар
07.05.2020 11:32 Відповісти
А тесты после смерти?
показати весь коментар
07.05.2020 11:36 Відповісти
Обязательно.
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
показати весь коментар
07.05.2020 11:44 Відповісти
А для кого эти заявления, что он обьясняет всем прописные истины, больше заняться не чем? Туберкулез, Спид, Инсульт, Инфаркт, надеюсь про эти заболевания не забыли в пылу борьбы с вирусом и дележа финансирования?
показати весь коментар
07.05.2020 11:48 Відповісти
а зараз ПЛР -тест - 2 400 грн. Без цього в стаціонар не беруть. Робить тільки медлабораторія Діла ( 0 800 217887). Але мародьор - Порох
показати весь коментар
07.05.2020 11:53 Відповісти
Я не понял.. у какой твари вообще пришла в голову идея делать эти тесты за деньги??? Во всем мире их делают бесплатно всем желающим.
показати весь коментар
07.05.2020 11:59 Відповісти
06.05.20 12:18

https://censor.net/ua/news/3193689/*******************************************************************************************
Та вже казав про це вчора. Досить повторювати одне і теж. Амнезія прогресує?
показати весь коментар
07.05.2020 12:07 Відповісти
До відома цього так званого міністра охорони здоров'я, сьогодні 7 травня, перед госпіталізацією, і далі операцією на серце, мого батька, інваліда армії 2-ої групи, змусили пройти тест на корону, який коштує 2500 грн. А якщо ні, то не госпіталізують. Попередній тест батько робив теж платний, 4-го травня, по місцю проживання. Лікар сказав що сьогодні вранці, отримали наказ робити тести саме в мед установі, інакше не приймають на операцію! Отакі справи насправді!!!! Хай не лялякає!!!!!
показати весь коментар
07.05.2020 14:52 Відповісти
 
 