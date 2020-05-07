Перед госпіталізацією або операцією тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

В Україні після послаблення карантину пацієнтам, яким необхідна операція або госпіталізація, тести на COVID-19 робитимуть безкоштовно.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Всім пацієнтам, яким зараз буде проводитися планова госпіталізація у зв'язку з необхідністю оперативного втручання або з іншими станами. Те, що було дозволено за нашою ініціативою ... ці тестування повинні відбуватися виключно безкоштовно, це по-перше. По-друге, ми розробили алгоритм, як мають відбуватися ці тестування. Тобто людині, яка потребує госпіталізації за направленням лікаря, на місці свого проживання, проводять відповідний ПЛР-тест, 2-3 дні вона перебуває в самоізоляції, коли є підтвердження, що тест негативний, тобто, людина не хвора на COVID-19, вона надходить в лікарню, і їй починають надавати відповідне лікування", - зазначив він.

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За його словами, це зроблено, щоб виключити внутрішньолікарняне поширення інфекції COVID-19.

Також він додав, що в "Охматдиті" був лише один випадок, коли за свій рахунок оплачували тест. З цього відразу були зроблені відповідні висновки.

Нагадаємо, в Україні від 5 травня дозволено проводити планові операції, в тому числі з надання допомоги онкохворим та паліативної допомоги.