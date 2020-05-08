Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что искать решения по мирному урегулированию на Донбассе позволяет налаженный дипломатический канал между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Об этом заявил Кулеба в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в вопросах урегулирования на Донбассе МИД Украины отвечает за нормандский формат, а за минский - украинская делегация в контактной группе.

"Считаю, что всегда, в любой критической ситуации, должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак - Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает", - заявил министр.

Он также добавил, что на самом деле ситуация намного сложнее, чем взаимоотношения двух людей, поскольку разные игроки пытаются оказывать влияние на донбасский кейс.

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