Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что искать решения по мирному урегулированию на Донбассе позволяет налаженный дипломатический канал между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.
Об этом заявил Кулеба в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в вопросах урегулирования на Донбассе МИД Украины отвечает за нормандский формат, а за минский - украинская делегация в контактной группе.
"Считаю, что всегда, в любой критической ситуации, должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак - Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает", - заявил министр.
Он также добавил, что на самом деле ситуация намного сложнее, чем взаимоотношения двух людей, поскольку разные игроки пытаются оказывать влияние на донбасский кейс.
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быстро ермак работает пока клована не сковырнули
Чудовий такий канал !
Продажный сучий потрох бл...
маркетинг війни?
мда, тримайте, українці, війна, агресія? та ні, донбаський кейс - "нова мова".