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Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба

Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі дозволяє налагоджений дипломатичний канал між главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Про це заявив Кулеба в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в питаннях врегулювання на Донбасі МЗС України відповідає за нормандський формат, а за мінський - українська делегація в контактній групі.

"Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, має залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань. Мені здається, що той канал, який був побудований за лінії Єрмак - Козак, дозволяє шукати рішення. Те, що відбулися обміни утримуваними особами, розведення в трьох точках, доводить, що канал працює", - заявив міністр.

Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж взаємини двох людей, оскільки різні гравці намагаються впливати на донбаський кейс.

Також читайте: Докладу всіх зусиль, щоб зберегти відносини з Грузією. Якщо будуть різкі кроки, переживемо, - Кулеба

Автор: 

Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
цей канал для зв'язку між агентом та куратором
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08.05.2020 12:39 Відповісти
+20
Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6728
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08.05.2020 12:42 Відповісти
+20
Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1209
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08.05.2020 12:44 Відповісти
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цей канал для зв'язку між агентом та куратором
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08.05.2020 12:39 Відповісти
Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1209
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08.05.2020 12:44 Відповісти
А еще отдавать указания Ермаку: что, когда и как тот должен делать.
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08.05.2020 12:40 Відповісти
к чему такие сложности? указания выдает унылая лошадь, прямо по ящику!
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08.05.2020 12:55 Відповісти
Черт в деталях. Не все детали можно выдавать по ящику.
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08.05.2020 12:57 Відповісти
согласен.....
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08.05.2020 13:05 Відповісти
Этот Дерьме вместе с жидовским клоуном и нахер не нужен. Пусть валят в сраку.
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08.05.2020 12:40 Відповісти
Дерьмак и Кизяк...
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08.05.2020 13:33 Відповісти
их спецом подбирают-шоб поржать над нами...
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08.05.2020 13:46 Відповісти
А відклик посла Грузії відкриває нові можливості на міжнародній арені? Так? І коли ви вже відкрито начнете називати біле чорним?
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08.05.2020 12:40 Відповісти
ой пля,уже и канал налажен
быстро ермак работает пока клована не сковырнули
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08.05.2020 12:41 Відповісти
а это вообще входит в его обязанности? такое впечатление что унас все решает ермак, выбирали то зеленского
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Видно по обстановке на передовой, как канал налаживается. Такое впечатление, что Зеля им или кокс отсыпает, или мухоморами подкармливает...
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Зебилы, а как так получилось что всего за год поддержка зебила упала с 73% до 20% ?
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08.05.2020 12:41 Відповісти
Холодильник почав перемагати телевізор.
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08.05.2020 12:51 Відповісти
Сколько у мухи мозгов? а поймать непросто, так и у зебилов. Инстинкт страха заменяет мозги.
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08.05.2020 13:01 Відповісти
Козак Ермак думаю плохо этот каламбурчик закончится. Для всех нас в первую очередь!
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08.05.2020 12:42 Відповісти
Понятно, потому что Walker не устраивал Кремль, а теперь канал работает, только не не Украину.
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08.05.2020 12:42 Відповісти
Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6728
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08.05.2020 12:42 Відповісти
парень конкретно дистанцируется от канала: ермак-козак... даже он почуял беду
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08.05.2020 12:44 Відповісти
Єрмак -по Донбасу, Саакашвілі...по реформам і витягуванню з болота!
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08.05.2020 12:45 Відповісти
Ага. На користь росії.
Чудовий такий канал !
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08.05.2020 12:47 Відповісти
Дык Ермак обязан сделать все возможное, чтобы с Роиси сняли санкции.
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 100
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08.05.2020 13:36 Відповісти
а так же по этому каналу неплохо идет колумбийский кокс
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08.05.2020 12:49 Відповісти
Так уж лучше воспользоваться каналом - наше чмо - их ***** !Чего уж искать обходные пути?
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08.05.2020 12:50 Відповісти
На какой помойке они их совместно ищут?
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08.05.2020 12:54 Відповісти
Ага,тільки займає він таку посаду з якої може лише сміливо вирішувати що він буде вечеряти.А після роботи йти до крамниці,купувати необхідні продукти,ставати до плити і готувати.
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08.05.2020 12:55 Відповісти
А что моника с задачей не справляется?
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08.05.2020 12:57 Відповісти
****, рішення одне- агресор на фуй, за поребрік
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08.05.2020 12:59 Відповісти
Мы уже увидели и оценили работу канала ермак - козак, и куда он приведет Украину, блазень такой тупой, что еще не понял, значит надо вернуться в 95 квартал, там можно много раз пробовать без потерь для страны.
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08.05.2020 13:00 Відповісти
Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3353
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08.05.2020 13:02 Відповісти
Два кремлевских агента найдут решение по дамбасу? Да не сомневаюсь. Януковощ с ****** тоже нашли решение по Украине в 2014. А Украине зачем нужно ихнее решение?
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08.05.2020 13:03 Відповісти
Хоче в морду.
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08.05.2020 13:03 Відповісти
Ще одна консерва, яка колись прикривалася проєвропейськими гаслами.
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08.05.2020 13:06 Відповісти
Стидоба перед союзниками, ппц(((
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08.05.2020 13:07 Відповісти
Канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу. Неправда ! Правда - те що Єрмак виконує план Путіна - Зеленського по капітуляції України перед "руським міром" !
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08.05.2020 13:08 Відповісти
час вже обговарювати контрибуцію та капітуляцію фашистської фєдєрастії
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08.05.2020 13:10 Відповісти
Кулёба, как тот еврей, который претендовал на должность бухгалтера, когда ему задали вопрос: "Сколько будет дважды-два?" ответил: "А сколько вам надо?".
Продажный сучий потрох бл...
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08.05.2020 13:11 Відповісти
Да ети два врага Украины давно нашли решение по дамбасу и по крыму. Теперь не знают как пропихнуть ето в Конституцию Украины чтобы народ за вила не взялся.
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08.05.2020 13:12 Відповісти
Какое ж секретное решение - росия должна убраться с Украины. Кулеба, еще не додумались до него, слишком сложно?
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08.05.2020 13:12 Відповісти
Канал Ермак-Козак, а Кулеба-му.ак!
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08.05.2020 13:12 Відповісти
"...впливати на донбаський кейс"
маркетинг війни?
мда, тримайте, українці, війна, агресія? та ні, донбаський кейс - "нова мова".
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08.05.2020 13:45 Відповісти
много нашли деб ***
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08.05.2020 13:47 Відповісти
дограется роялем...
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08.05.2020 13:50 Відповісти
суки продажные, какой наХ... канал и с кем, утырки, пока Украины не станет, ********* и ботоксное ***** не остановится! не для того эта 3,14здота *********ская войну начинала!
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08.05.2020 14:11 Відповісти
канал и канализация - две большие разницы
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08.05.2020 14:11 Відповісти
Люди, это же пздц, прости Господи! От так открыто уже пиарят ускорение капитуляции кулебы эти недоношенные. Или оно долбобоб просто, ковид-19 ему в дупу?
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08.05.2020 14:40 Відповісти
Канал, который с двух концов работает против Украины.
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Кулеба - придурок! Це канал, яким Україну зливають!
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08.05.2020 22:08 Відповісти
Хто бачив нашого бяЗЕдента поряд з УКРАЇНЬСКОЮ символікою, тобто ПРАПОР УКРАЇНИ, ГЕРБ УКРАЇНИ, БУЛАВУ ГЕТЬМАНА держав (ні піддіржував) на іногурації,а зараз її підняти внезмозі, дайте ссилку подивитись. Я НЕ ВВАЖАЮ його призедентом, більш чим на ********** не тягне. Одна ЛЮДИНА відкликнулась, правда, показала инше...
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08.05.2020 23:16 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/EXbfXnQWAAACJGj?format=jpg&name=small
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08.05.2020 23:17 Відповісти
Это не канал, а сливная канава.
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09.05.2020 01:40 Відповісти
 
 