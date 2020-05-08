Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі дозволяє налагоджений дипломатичний канал між главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Про це заявив Кулеба в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в питаннях врегулювання на Донбасі МЗС України відповідає за нормандський формат, а за мінський - українська делегація в контактній групі.

"Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, має залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань. Мені здається, що той канал, який був побудований за лінії Єрмак - Козак, дозволяє шукати рішення. Те, що відбулися обміни утримуваними особами, розведення в трьох точках, доводить, що канал працює", - заявив міністр.

Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж взаємини двох людей, оскільки різні гравці намагаються впливати на донбаський кейс.

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