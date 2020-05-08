Канал за лінією Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення стосовно Донбасу, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі дозволяє налагоджений дипломатичний канал між главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
Про це заявив Кулеба в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в питаннях врегулювання на Донбасі МЗС України відповідає за нормандський формат, а за мінський - українська делегація в контактній групі.
"Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, має залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань. Мені здається, що той канал, який був побудований за лінії Єрмак - Козак, дозволяє шукати рішення. Те, що відбулися обміни утримуваними особами, розведення в трьох точках, доводить, що канал працює", - заявив міністр.
Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж взаємини двох людей, оскільки різні гравці намагаються впливати на донбаський кейс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
быстро ермак работает пока клована не сковырнули
Чудовий такий канал !
Продажный сучий потрох бл...
маркетинг війни?
мда, тримайте, українці, війна, агресія? та ні, донбаський кейс - "нова мова".