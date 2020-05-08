Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery: "Имеет признаки сомнительного и незаконного"
Проект B2B Jewelery предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, незаконно завладевая средствами инвесторов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Цензор.НЕТ.
"НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - говорится в сообщении комиссии.
Проект B2B Jewelery "имеет признаки сомнительного", поскольку предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам, отметили у регулятора.
"Комиссия отмечает, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. В связи с отсутствием идентификации и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry", - говорится в сообщении регулятора фондового рынка.
Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.
Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.
Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.
В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.
По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.
Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.
По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
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про це нацкомісія взнала лише зараз...
І скільки організаторам пірамідки коштувала ця довготриваюча сліпота ?
Ни одного из них даже не пыталась посетить мысль о том, что в бизнесе в котором можно заработать 25% чистой прибыли с оборота, свою вложенную копеечку - инвестицию - можно вернуть только если четырежды обернуть эту копеечку.
Делать деньги, это ведь талант, которого просто не может быть в наличии у всех поголовно
Моя вам порада: зав'язуйте з гербалайфами і лохами. Бо посадять.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?
НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
статья действительно не о чем, по сути
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=113s