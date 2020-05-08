Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery: "Имеет признаки сомнительного и незаконного"

Проект B2B Jewelery предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, незаконно завладевая средствами инвесторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Цензор.НЕТ.

"НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - говорится в сообщении комиссии.

Проект B2B Jewelery "имеет признаки сомнительного", поскольку предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам, отметили у регулятора.

"Комиссия отмечает, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. В связи с отсутствием идентификации и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry", - говорится в сообщении регулятора фондового рынка.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.