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Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery: "Имеет признаки сомнительного и незаконного"

Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery:

Проект B2B Jewelery предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, незаконно завладевая средствами инвесторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Цензор.НЕТ.

"НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - говорится в сообщении комиссии.

Проект B2B Jewelery "имеет признаки сомнительного", поскольку предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. В то же время B2B Jewelery не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за осуществление выплат гражданам, отметили у регулятора.

"Комиссия отмечает, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. В связи с отсутствием идентификации и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry", - говорится в сообщении регулятора фондового рынка.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

афера (249) мошенничество (1252) пирамида (29) ювелирные изделия (92) НКЦБФР (11)


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Топ комментарии
+13
Обычное "МММ". Не более и не менее. Но власть ее упорно "не замечает".
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08.05.2020 13:48 Ответить
+7
лохотрон очередной.
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08.05.2020 13:52 Ответить
+3
...не прошло и пол-года
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08.05.2020 13:53 Ответить
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Що, когось з НКЦБФР кинули на бабло?
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08.05.2020 13:48 Ответить
Обычное "МММ". Не более и не менее. Но власть ее упорно "не замечает".
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08.05.2020 13:48 Ответить
Не все еще вывели свои бабки. Вот как выведут - тогда она и рухнет, а зиц-предсетатель сядет на 8 лет и выйдет через 3 с кругленькой суммой в кармане.
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08.05.2020 14:11 Ответить
лохотрон очередной.
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08.05.2020 13:52 Ответить
громкое заявление, на данный момент) нет фактов тому,что это лохотрон)
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09.05.2020 16:26 Ответить
...не прошло и пол-года
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08.05.2020 13:53 Ответить
Шо, брульянтові прокуратори??
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08.05.2020 13:56 Ответить
Все хотят всего,но всех много а всего мало,и всего на всех не хватает!
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08.05.2020 14:17 Ответить
Проєкт B2B Jewelery "має ознаки сумнівного", оскільки пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, яка їх видалаи
про це нацкомісія взнала лише зараз...


І скільки організаторам пірамідки коштувала ця довготриваюча сліпота ?
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08.05.2020 14:31 Ответить
Ну ты не совсем прав. Комиссия ведь по ценным бумагам, а B2B выдает писульки. Это все равно как расследовать изготовление фальшивых денег за рисунок гривны шариковой ручкой.
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08.05.2020 16:52 Ответить
Спохвалились, когда они уже загибаться начали
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08.05.2020 14:32 Ответить
Ну чтобы когда посыпится сказали, так мы же вот предупреждали - с нас спроса нет.
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08.05.2020 15:38 Ответить
Кого то за мошонку тянут туда?
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08.05.2020 16:53 Ответить
Так дело не в этих баранах которые несут туда деньги, мне лично их не жалко. Проблема в том, что это преступление, мошенничество. И вот это мне важно чтобы организаторы и исполнители этой схемы посидели на нарах с конфискацией имущества. Потому что если эти люди не сядут (как и остальные преступники в том числе во власти) то мы никогда не искореним так идею в обществе, что зачем жить честно если легче украсть. Воры и дальше будут в почете, а честные люди гнить на копеечных работах.
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08.05.2020 17:06 Ответить
А вас не смущает пенсия у бедных бабушек и дедушек? Или соц помощь и многодетной матери-одиночки? Они нашли тут себе доп заработок, небольшой, но все же... И они всего-то получают просто кешбэк с товара, который приобрели. И Их это радует!
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09.05.2020 23:51 Ответить
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь...
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10.05.2020 01:56 Ответить
спохвачиться им вообще нет смысла,так как в2в работает без всяких нарушений,и наоборот развивается,по этому вообще можете не писать такое)
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09.05.2020 22:26 Ответить
Это все брехня! клевета да и только, Всё у В2В и у нас, вкладчиков, будет хорошо!
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11.05.2020 11:18 Ответить
Це звичайна піраміда імені Мавродія. Якщо таке лайно вже довго існує, і мусорня робить вигляд, що його нема, їжакові зрозуміло, що мусори "в тємє і в долє". Тому з тим же успіхом можна просити який-небудь "Грін Піс" взятися за це.
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08.05.2020 15:08 Ответить
Ничего общего с Мавроди я тут не вижу! Он торговал ювелиркой? У вас есть товар,но как бонус - вы с него получаете кешбэк. Это пирамида? А почему Сильпо не трогают? Они ж ведь тоже кешбэк дают. Очень глупо наезжать на кампанию ни за что. Нету никаких доказательст, есть только догадки.
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09.05.2020 23:37 Ответить
Ви впарюєте жадібним лохам який-небудь гербалайф?
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10.05.2020 00:10 Ответить
Проснулись.
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08.05.2020 15:37 Ответить
А меня во всех подобных историях больше всего поражают лохи, которые прут туда свое бабло, иногда последнее.
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08.05.2020 16:10 Ответить
Жажда халявы - страшная сила. Все эти "инвесторы" о деньгах знают только то, что это такие разрисованные бумажки за которые можно выменять себе всяких разных ништяков
Ни одного из них даже не пыталась посетить мысль о том, что в бизнесе в котором можно заработать 25% чистой прибыли с оборота, свою вложенную копеечку - инвестицию - можно вернуть только если четырежды обернуть эту копеечку.
Делать деньги, это ведь талант, которого просто не может быть в наличии у всех поголовно
Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного" - Цензор.НЕТ 5989
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08.05.2020 17:16 Ответить
+++++
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08.05.2020 19:11 Ответить
Лох не мамонт, він не вимре.
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08.05.2020 20:15 Ответить
Очень красиво сказано 🤣Я прям не могу))Интересно , кого вы «лохами» называете ?Людей,что постоянно ведутся на лже новости ?
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10.05.2020 11:55 Ответить
Той факт, що не відповідаєте на просте запитання, є чіткою відповіддю.
Моя вам порада: зав'язуйте з гербалайфами і лохами. Бо посадять.
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10.05.2020 14:24 Ответить
не знаю кто там последнее вложил,так как это глупо.Нужно уметь правильно деньгами распоряжатся,но я давно вернула свои деньги и отлично заработала на проекте))
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09.05.2020 22:30 Ответить
Вы знаете принцип работы финансовых пирамид? Получают выгоду те, кто попадает в верхнюю часть до определенного уровня, нижняя часть теряет все. Вам повезло, но таких людей гораздо меньше, на порядки меньше тех, что теряют. Иначе нет смысла их создавать.
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09.05.2020 23:15 Ответить
Облиште. З адептами секти "Свідки Мамони" говорити нема сенсу. Це нездорові люди, як і будь-які інші сектанти. На будь-який Ваш аргумент вони вивалять на вашу голову тонни маячні, якої їм напхали в голови на "тренінгах". У підсумку Ви постанете перед дилемою: або просто не читати оце "многотекста", або ж його осилити і жменями пити цитрамон (валідол, корвалол, валер'янку чи щось подібне). Воно Вам треба?
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10.05.2020 00:23 Ответить
мужчина, можете пить те лекарства что вы перечислили))так как сидите и читаете весь этот бред и тешите свое самолюбие )вовремя не попали в проект?))))
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10.05.2020 11:07 Ответить
Катенько, до вашого відома: статтю про щахрайство у кримінальному кодексі ще не скасовано. І ближчим часом, наскільки мені відомо, скасовувати її не збираються. Тому думай...те .
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10.05.2020 14:21 Ответить
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
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08.05.2020 16:39 Ответить
такая себе информация))вот были бы действительно весомые аргументы тому,что это пирамида, возможно бы и поверил, но фактов нет, поэтому продолжу поддерживать b2b)
статья действительно не о чем, по сути
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09.05.2020 16:24 Ответить
Пока карантин в стране, логично, что публичные заведения закрыты, чем являются ювелирные магазины. Вы сами в статье написали: "Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека", к чему распространять негатив, карантин еще не окончен! Зачем вообще статьи подобного рода, я сам отвечаю за свои деньги.
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09.05.2020 20:54 Ответить
ну что за ерунда,имеет признаки сомнительного??а правительство ил деятельность некоторых чиновников не сомнительна?мне кажется у нас есть не то что бы сомнительные установы,а прям с полным нарушением законов.Так что лучше на низ переключитесь!)
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09.05.2020 22:24 Ответить
думаю это очередная заказная статья,так как конкуренты видят что проект востанавливаеться после карантина,а они нет.Вот и бесятся)))
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09.05.2020 22:28 Ответить
Ни одному слову не верю! В2В честная компания, которая тихо и мирно себе работала, никому не мешала, выплачивала всем совестно выплаты. Но как только нагрянул карантин, почему-то денег в бюджете они не досчитались. Вот и решили наехать. Отстаньте от компании! Имейте совесть!
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09.05.2020 23:32 Ответить
"Имеет признаки сомнительного" как раз нац комиссия! Где факты? Нету? Конечно! А их и не будет. Это честная компания. И дайте им уже покой! Или скучно и не за кого больше браться?
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09.05.2020 23:43 Ответить
Без лоха жизнь плоха.🙂
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10.05.2020 01:56 Ответить
вы так пишите, где вы лохов увидели?))) среди большого количества партнеров которые зарабатовали с этим замечательным проектом??
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10.05.2020 11:02 Ответить
Вот за что я люблю наши органы, так это успешное выполнение заказов. Никаких фактов, а просто мы думаем, нам кажется и т.д. Это точно сделано для того, что бы их не обвинили во лжи и не выставили иски за недостоверную информацию.
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10.05.2020 06:57 Ответить
как же надоел этот бред) я в проекте с 2019 года с лета и за это время уже подняла себе приличную сумму дохода)все молчали пока карантина не стало и проект на паузу поставили) а сейчас давай лишь бы что то накалякать) в стране же других проблем нет все ж ок)только б2б поперек горла аххаха
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10.05.2020 11:01 Ответить
вода вода и никакой конкретиики))) пока б2б относится ко мне и остальным вкладчикам с пониманием и выполняет все договоренности такого рода статьи это просто пыль!!!!
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10.05.2020 11:05 Ответить
Какие-то не понятные догадки со стороны государства))Нацкомиссия просит ?Хотят повторение Казахстана ?Я не понимаю вообще что происходит ?Где раньше была эта нацкомиссия и почему именно сейчас ???Очень много вопросов !Мне вчера пришёл баланс на карту ))А тебе государство хочет быстро прикрыть это всё?
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10.05.2020 11:52 Ответить
Меня это ложь и коррупция по всюду !!Уже достала !Не отстегнул проект пару миллионов кому-то в карман , то сразу заказные статьи пишут !Как это всё противно !Вот честно ((Не дают людям развиваться
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10.05.2020 12:00 Ответить
Национальную комиссию все это время устраивала работа проекта и она молчала, а как страна ушла на карантин и бюджет недополучил средств вдруг активизировалась. Больше похоже на чью-то заказуху чем на реальные доказательства!!!
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10.05.2020 18:18 Ответить
Громкое заявление! Только ложные! В2В НЕ финансовая пирамида, а компания с реальным товаром, который можно купить. Как закончится карантин, все вернется на круги своя, и такие вот статьи никак не повлияют на компанию!
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11.05.2020 11:16 Ответить
мошенники вот доказательство
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=113s
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15.05.2020 22:51 Ответить
Собаки лают,караван идёт!
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03.06.2020 00:59 Ответить
Собаки лают,караван идёт!
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03.06.2020 01:01 Ответить
 
 