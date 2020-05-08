Минздрав завершит реформу без массовых увольнений и закрытия медучреждений, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство завершит медицинскую реформу в Украине, избежав увольнений и закрытия медучреждений.
Об этом сказал Степанов в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
"Наша задача сегодня - объединить потребности пациентов, врачей и эффективное расходование средств. И Минздрав над этим сейчас активно работает. У меня хватит сил и политической воли довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений", - отметил Степанов.
Со своей стороны, посол заверила о готовности усиливать сотрудничество с Украиной в сфере медицины.
"Что касается реформ, прежде всего хочу поблагодарить за встречу с моими коллегами из "Большой семерки". Абсолютно четко понятно, что в системе соответствующих изменений нужно сильное руководство. Поэтому мне было особенно приятно услышать от вас, что сейчас запустилось немало процессов в медицинской отрасли, которые до этого были заморожены", - отметила посол.
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а не вистачає15тис фельдшерів-санітарок та3тис фахових менеджерів-економістів-інженерів
Не бывает такого когда все выживают и у всех все хорошо. Жизнь многим кажется жестокой, не справедливой, это борьба, в животном мире (и не только) часто побеждает сильнейший. Ну не хотят они идти на непопулярные шаги, не хотят выполнять эту реформу, пропускают некоторые её этапы, ломают её и в выборе между своим рейтингом и будущим Украины делают выбор не в пользу последнего. Это ваша ответственность, вы сделали это вместе!!!
Закрывали как раз, бо грошей мало. В идеале, нужно было со страховой медицины начинать, но маловероятно в нашей теневой экономике.
більшість дописувачів ТУТ чи тупі як ти.. (та ще й не усвідомили своєї тупості)чи працюють по лахтинським медодичкам
мені розумним бути не соромно а тобі час вже закрити свої пельку та не пхатися до ЛЮДЕЙ
Спасибо. Не болейте!
Сокращать медработников и урезать финансирование начали как раз при этой власти.
Это я вам как врач, работающий в государственной больнице, могу утверждать со стопроцентной точностью.
Так что не надо тут нагло врать.
Бо декларації популістів протилежні ДІЙСНОСТІ.