Минздрав завершит реформу без массовых увольнений и закрытия медучреждений, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство завершит медицинскую реформу в Украине, избежав увольнений и закрытия медучреждений.

Об этом сказал Степанов в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"Наша задача сегодня - объединить потребности пациентов, врачей и эффективное расходование средств. И Минздрав над этим сейчас активно работает. У меня хватит сил и политической воли довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений", - отметил Степанов.

Со своей стороны, посол заверила о готовности усиливать сотрудничество с Украиной в сфере медицины.

"Что касается реформ, прежде всего хочу поблагодарить за встречу с моими коллегами из "Большой семерки". Абсолютно четко понятно, что в системе соответствующих изменений нужно сильное руководство. Поэтому мне было особенно приятно услышать от вас, что сейчас запустилось немало процессов в медицинской отрасли, которые до этого были заморожены", - отметила посол.

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