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Минздрав завершит реформу без массовых увольнений и закрытия медучреждений, - Степанов

Минздрав завершит реформу без массовых увольнений и закрытия медучреждений, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство завершит медицинскую реформу в Украине, избежав увольнений и закрытия медучреждений.

Об этом сказал Степанов в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

"Наша задача сегодня - объединить потребности пациентов, врачей и эффективное расходование средств. И Минздрав над этим сейчас активно работает. У меня хватит сил и политической воли довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений", - отметил Степанов.

Со своей стороны, посол заверила о готовности усиливать сотрудничество с Украиной в сфере медицины.

"Что касается реформ, прежде всего хочу поблагодарить за встречу с моими коллегами из "Большой семерки". Абсолютно четко понятно, что в системе соответствующих изменений нужно сильное руководство. Поэтому мне было особенно приятно услышать от вас, что сейчас запустилось немало процессов в медицинской отрасли, которые до этого были заморожены", - отметила посол.

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Автор: 

Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+5
По планам реформ Супрун страховая медицина реально должна была быть введена с конца 2020 года. Застрахованным должны были считаться все жители Украины и лица с ПМЖ. Для этого планами были предусмотрены средства и мероприятия. Но это уже как в другой жизни ....
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08.05.2020 15:13 Ответить
+4
Не пойму сути медреформы и для чего она. В моей поликлинике на днях закрыли платное стоматологическое отделение и рентген. Что дальше? Громадный район оставили без врачей. Придумали семейных врачей, которые ставят диагноз по телефону или вообще не берут трубку. Давайте сделаем вместо больниц платные кабинеты шепталок, гадалок и ворожек? Можно сдавать палаты под игровые залы или ломбарды для малоимущих. Скорую помощь можно перепрофилировать в грузовое такс, чтобы порожняком не ездить на вызовы. Эту суку Супрун нужно, как ведьму сжечь.
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08.05.2020 15:23 Ответить
+3
А кто такая эта путина?
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08.05.2020 15:02 Ответить
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08.05.2020 15:00 Ответить
В Україні 18тис"лікарів" з яких 8тис не лікарі ВЖЕ а адміністратори ЗАЙВІ
а не вистачає15тис фельдшерів-санітарок та3тис фахових менеджерів-економістів-інженерів
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08.05.2020 15:37 Ответить
Ну тут скорее расстраиваться нужно чем радоваться. Попытки построить общество в котором всем будет одинаково хорошо, закачиваются строительством общества в котором всем одинаково плохо! СССР, Северная корея и пр.. хороший тому пример, мы это уже проходили. Возможно, команда Супрун не оставила всех документов по проэкту реформы, т.к. даже в министерстве на многие вопросы ответить не могут, но проектировали ее точно не глупые люди! Решения уровня Шарикова - "взять все и поделить" это явно не то, что мы бы хотели видеть. Это популизм и глупость сама по себе т.к. сама суть реформы в создании конкурентных условий, в создании стимулов к развитию и возможностей для мед. организаций. Одно из самых простых определений слова "Интеллект" - это умение приспосабливаться. В этих условиях организации расцветут или погибнут, но пациент только выиграет.
Не бывает такого когда все выживают и у всех все хорошо. Жизнь многим кажется жестокой, не справедливой, это борьба, в животном мире (и не только) часто побеждает сильнейший. Ну не хотят они идти на непопулярные шаги, не хотят выполнять эту реформу, пропускают некоторые её этапы, ломают её и в выборе между своим рейтингом и будущим Украины делают выбор не в пользу последнего. Это ваша ответственность, вы сделали это вместе!!!
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08.05.2020 20:05 Ответить
На зелю все злые,кроме путина.
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08.05.2020 15:01 Ответить
А кто такая эта путина?
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08.05.2020 15:02 Ответить
це - відомий міжнародний злочинець *****
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08.05.2020 15:07 Ответить
Вы денег дайте столько, как было запланировано у Супрун. И кастрированный Прайс услуг пересмотрите, деятели.
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08.05.2020 15:03 Ответить
И, самое главное, сначала долги медикам верните за 4 последних месяца. А потом уже будете ваши сказки вещать.
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08.05.2020 15:06 Ответить
разкраде усе що залишилося
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08.05.2020 15:05 Ответить
так,подивимося що з цього роя вийде)
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08.05.2020 15:10 Ответить
Лікарів не будуть масово звільняти по тій причині що вони самі масово звілняються з таким відношенням до них та рехфоматорами.
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08.05.2020 15:05 Ответить
А грошей вистачить?
Закрывали как раз, бо грошей мало. В идеале, нужно было со страховой медицины начинать, но маловероятно в нашей теневой экономике.
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08.05.2020 15:09 Ответить
По планам реформ Супрун страховая медицина реально должна была быть введена с конца 2020 года. Застрахованным должны были считаться все жители Украины и лица с ПМЖ. Для этого планами были предусмотрены средства и мероприятия. Но это уже как в другой жизни ....
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08.05.2020 15:13 Ответить
ти такий самий тупий як усі тупі супротивники реформи медицини. Лікування за БЮДЖЕТНІ гроші обмеженого переліка хвороб ЦЕ І Є ДЕРЖАВНА СТРАХОВА МЕДИЦИНА
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08.05.2020 15:40 Ответить
бува таке, усі тупі ви тут самий розумний
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08.05.2020 16:04 Ответить
Так і я ж це КАЖУ!!
більшість дописувачів ТУТ чи тупі як ти.. (та ще й не усвідомили своєї тупості)чи працюють по лахтинським медодичкам
мені розумним бути не соромно а тобі час вже закрити свої пельку та не пхатися до ЛЮДЕЙ
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09.05.2020 07:24 Ответить
так может одно увольнение -подсрачник нужно? что делает супрун в министерстве? вытурить и продензифицировать
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08.05.2020 15:10 Ответить
Ты из летаргического сна только проснулся?
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08.05.2020 15:14 Ответить
по любому фельдшера смарть нужно привлекать к уголовной ответственности вместе с ее винницким хозяином за геноцид против украинского народа.
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08.05.2020 15:24 Ответить
Вот этого? Так вперед и с песней, кто мешает?

МОЗ завершить реформу без масових звільнень і закриття медзакладів, - Степанов - Цензор.НЕТ 3362
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08.05.2020 15:34 Ответить
Шесть лет человек, который болеет Паркинсона (это в основном пожилые люди), мог получить в аптеке лекарство по рецепту бесплатно. Сейчас на рецепт в аптеке отвечают: "Приходите в начале следующего месяца" при том что пропуск приема лекарств не допускается.
Спасибо. Не болейте!
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08.05.2020 15:13 Ответить
Очередное "достижение" зеленых

Минздрав завершит реформу без массовых увольнений и закрытия медучреждений, - Степанов - Цензор.НЕТ 4414
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08.05.2020 15:16 Ответить
соя. ну ка объясни какое отношение эта программа имеет к массовому сокращению медработников, которое устроил твой щыкаладный цех?
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08.05.2020 15:25 Ответить
Врешь ты все, зебильчик. Как всегда тупо врешь. Мозги проветри. Сокращение началось с нового года из-за тотального недофинансирования. Сам Степанов это признал.
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08.05.2020 15:30 Ответить
МОЗ завершить реформу без масових звільнень і закриття медзакладів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6001
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08.05.2020 15:31 Ответить
При щыкаладном цехе никакого сокращения медработников не было и финансирование больницы получали в полном объеме от потребностей.
Сокращать медработников и урезать финансирование начали как раз при этой власти.
Это я вам как врач, работающий в государственной больнице, могу утверждать со стопроцентной точностью.
Так что не надо тут нагло врать.
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08.05.2020 15:54 Ответить
Тобто все зговняєте й знов уравніловка та фінансування за койко-місце...
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08.05.2020 15:15 Ответить
саме так,все буде по старому,всім зарплатні но маленькі,на хліб з маслом доберете з пацієнта.
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08.05.2020 15:19 Ответить
Медицинская реформа в Украине это акт геноцида украинского народа антиукраинской власти-олигархов и каждый причастный к уничтожению медицины украинцев будет обязательно казнён за геноцид. Народ Украины жаждет отмщения за 28 лет уничтожения народа и разграбления Украины, и это отмщение неминуемо!
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08.05.2020 15:22 Ответить
Не пойму сути медреформы и для чего она. В моей поликлинике на днях закрыли платное стоматологическое отделение и рентген. Что дальше? Громадный район оставили без врачей. Придумали семейных врачей, которые ставят диагноз по телефону или вообще не берут трубку. Давайте сделаем вместо больниц платные кабинеты шепталок, гадалок и ворожек? Можно сдавать палаты под игровые залы или ломбарды для малоимущих. Скорую помощь можно перепрофилировать в грузовое такс, чтобы порожняком не ездить на вызовы. Эту суку Супрун нужно, как ведьму сжечь.
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08.05.2020 15:23 Ответить
в этом и есть суть. по задумке винницких подлецов под сокращение попадало 80% медучреждений и 70% медработников чтобы обычные люди просто не имели возможности лечиться. А самый смак ее в том, что деньги полученные от такого "реформизма" распределять между своими в киеве.
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08.05.2020 15:28 Ответить
Врешь, и тупо врешь.
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08.05.2020 15:32 Ответить
не кажіть дурниць.Як кажуть---найстрашніший дурень це той,що не розбирається в питанні,але намагається щось казати.Це про вас.
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08.05.2020 16:47 Ответить
Що ж сталося ? Тиждень тому так гудив ту реформу ... Посли вилікували ?
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08.05.2020 15:27 Ответить
Как сладко поет этот Степанов... Но не верю.
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08.05.2020 15:40 Ответить
Ти права попу-лістам а-ля шаріков вірити=себе не поважати ж-камуняцтво-совкізм ми вже бачили. І гасла лікарів-хабарників -"лєчіца бісплатна ета Ж лічіца напрасна.." не забули.
Бо декларації популістів протилежні ДІЙСНОСТІ.
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09.05.2020 07:48 Ответить
 
 