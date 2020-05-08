МОЗ завершить реформу без масових звільнень і закриття медзакладів, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство завершить медичну реформу в Україні, уникнувши звільнень і закриття медзакладів.
Про це сказав Степанов під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОЗ.
"Наше завдання сьогодні - об'єднати потреби пацієнтів, лікарів та ефективне витрачання коштів. І МОЗ над цим зараз активно працює. У мене вистачить сил і політичної волі довести медичну реформу до завершення, уникнувши при цьому масових звільнень і закриття медичних закладів", - зазначив Степанов.
Зі свого боку, посол запевнила про готовність посилювати співпрацю з Україною у сфері медицини.
"Що стосується реформ, насамперед хочу подякувати за зустріч із моїми колегами з "Великої сімки". Абсолютно чітко зрозуміло, що в системі відповідних змін потрібно сильне керівництво. Тому мені було особливо приємно почути від вас, що зараз запустилося чимало процесів у медичній галузі, які до цього були заморожені", - зазначила посол.
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а не вистачає15тис фельдшерів-санітарок та3тис фахових менеджерів-економістів-інженерів
Не бывает такого когда все выживают и у всех все хорошо. Жизнь многим кажется жестокой, не справедливой, это борьба, в животном мире (и не только) часто побеждает сильнейший. Ну не хотят они идти на непопулярные шаги, не хотят выполнять эту реформу, пропускают некоторые её этапы, ломают её и в выборе между своим рейтингом и будущим Украины делают выбор не в пользу последнего. Это ваша ответственность, вы сделали это вместе!!!
Закрывали как раз, бо грошей мало. В идеале, нужно было со страховой медицины начинать, но маловероятно в нашей теневой экономике.
більшість дописувачів ТУТ чи тупі як ти.. (та ще й не усвідомили своєї тупості)чи працюють по лахтинським медодичкам
мені розумним бути не соромно а тобі час вже закрити свої пельку та не пхатися до ЛЮДЕЙ
Спасибо. Не болейте!
Сокращать медработников и урезать финансирование начали как раз при этой власти.
Это я вам как врач, работающий в государственной больнице, могу утверждать со стопроцентной точностью.
Так что не надо тут нагло врать.
Бо декларації популістів протилежні ДІЙСНОСТІ.