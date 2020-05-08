МОЗ завершить реформу без масових звільнень і закриття медзакладів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство завершить медичну реформу в Україні, уникнувши звільнень і закриття медзакладів.

Про це сказав Степанов під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОЗ.

"Наше завдання сьогодні - об'єднати потреби пацієнтів, лікарів та ефективне витрачання коштів. І МОЗ над цим зараз активно працює. У мене вистачить сил і політичної волі довести медичну реформу до завершення, уникнувши при цьому масових звільнень і закриття медичних закладів", - зазначив Степанов.

Зі свого боку, посол запевнила про готовність посилювати співпрацю з Україною у сфері медицини.

"Що стосується реформ, насамперед хочу подякувати за зустріч із моїми колегами з "Великої сімки". Абсолютно чітко зрозуміло, що в системі відповідних змін потрібно сильне керівництво. Тому мені було особливо приємно почути від вас, що зараз запустилося чимало процесів у медичній галузі, які до цього були заморожені", - зазначила посол.

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