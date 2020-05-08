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Новости Коронавирус и карантин
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Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от коронавируса

Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от коронавируса

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от коронавируса.

По этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

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Автор: 

карантин (16729) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Интересно , а кто мне как ФОПу компенсирует отсутствие работы в связи с карантином и с тем что у людей деньги закончились? Или я 16 лет зря ЕСВ платил? Ни одной копейки никогда не получил? А за единый налог меня полиция посылала со всеми проблемами! Нахер мне такое государство? А? Кто ответит?
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08.05.2020 15:52 Ответить
+1
Догонят и еще раз "компенсируют". Вместо обещанного аннулирования налоговой полиции Зеля в два раза увеличил ее финансирование.
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08.05.2020 16:49 Ответить
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08.05.2020 15:34 Ответить
Это вранье. Обращались в фонд и получили разъяснение. Там в реальности все совсем не так красиво, как на словах. В фонде тупо нет денег и вернут их может быть когда-нибудь.
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08.05.2020 15:51 Ответить
Это тем, кто реально на больничном, а не просто вынужденно дома сидит.
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08.05.2020 16:27 Ответить
Денег нет. Еще не закрыли все докарантинные больничные. Дефицит фонда соцстраха только растет, т.к. сокращаются поступления в фонд во время карантина.
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08.05.2020 16:44 Ответить
А ви хотіли зразу і все???
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08.05.2020 22:29 Ответить
Интересно , а кто мне как ФОПу компенсирует отсутствие работы в связи с карантином и с тем что у людей деньги закончились? Или я 16 лет зря ЕСВ платил? Ни одной копейки никогда не получил? А за единый налог меня полиция посылала со всеми проблемами! Нахер мне такое государство? А? Кто ответит?
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08.05.2020 15:52 Ответить
Никто не ответит.
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08.05.2020 16:26 Ответить
Догонят и еще раз "компенсируют". Вместо обещанного аннулирования налоговой полиции Зеля в два раза увеличил ее финансирование.
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08.05.2020 16:49 Ответить
До чого цей гавкіт?
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08.05.2020 22:30 Ответить
 
 