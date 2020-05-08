Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от коронавируса

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от коронавируса.

По этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листа с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19.

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