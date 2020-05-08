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Новини Коронавірус і карантин
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Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від коронавірусу

Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від коронавірусу

Перелік причин тимчасової непрацездатності, з яких Фонд соціального страхування України здійснює фінансування виплат, доповнений ізоляцією від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

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"Видача лікарняних листів, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні нормована", - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листа із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" роботодавець оформляє заяву-розрахунок, в якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) зарплата (2266) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Интересно , а кто мне как ФОПу компенсирует отсутствие работы в связи с карантином и с тем что у людей деньги закончились? Или я 16 лет зря ЕСВ платил? Ни одной копейки никогда не получил? А за единый налог меня полиция посылала со всеми проблемами! Нахер мне такое государство? А? Кто ответит?
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08.05.2020 15:52 Відповісти
+1
Догонят и еще раз "компенсируют". Вместо обещанного аннулирования налоговой полиции Зеля в два раза увеличил ее финансирование.
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08.05.2020 16:49 Відповісти
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08.05.2020 15:34 Відповісти
Это вранье. Обращались в фонд и получили разъяснение. Там в реальности все совсем не так красиво, как на словах. В фонде тупо нет денег и вернут их может быть когда-нибудь.
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08.05.2020 15:51 Відповісти
Это тем, кто реально на больничном, а не просто вынужденно дома сидит.
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08.05.2020 16:27 Відповісти
Денег нет. Еще не закрыли все докарантинные больничные. Дефицит фонда соцстраха только растет, т.к. сокращаются поступления в фонд во время карантина.
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08.05.2020 16:44 Відповісти
А ви хотіли зразу і все???
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08.05.2020 22:29 Відповісти
Интересно , а кто мне как ФОПу компенсирует отсутствие работы в связи с карантином и с тем что у людей деньги закончились? Или я 16 лет зря ЕСВ платил? Ни одной копейки никогда не получил? А за единый налог меня полиция посылала со всеми проблемами! Нахер мне такое государство? А? Кто ответит?
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Никто не ответит.
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08.05.2020 16:26 Відповісти
Догонят и еще раз "компенсируют". Вместо обещанного аннулирования налоговой полиции Зеля в два раза увеличил ее финансирование.
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08.05.2020 16:49 Відповісти
До чого цей гавкіт?
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08.05.2020 22:30 Відповісти
 
 