Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від коронавірусу
Перелік причин тимчасової непрацездатності, з яких Фонд соціального страхування України здійснює фінансування виплат, доповнений ізоляцією від коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).
Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.
"Видача лікарняних листів, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні нормована", - зазначили в пресслужбі.
Повідомляється, що для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листа із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" роботодавець оформляє заяву-розрахунок, в якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19.
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