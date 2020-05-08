Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від коронавірусу

Перелік причин тимчасової непрацездатності, з яких Фонд соціального страхування України здійснює фінансування виплат, доповнений ізоляцією від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець).

Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом.

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"Видача лікарняних листів, які є виключною підставою для нарахування зазначених виплат від Фонду, на сьогодні нормована", - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника лікарняного листа із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19-11" роботодавець оформляє заяву-розрахунок, в якій вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від COVID-19.